Ausgang - Serkan Türk

İlk olarak 2020 yılında Yitik Ülke Yayınları tarafından yayımlanan bu roman, farklı adı ve kapağıyla ilgi çekiyor. Romanda hem sen anlatıcı hem de Onnik Efendi üzerinden ben anlatıcı kullanımı söz konusu. Romanda, yakın siyasi tarihimizin en acı olaylarından biri olan 6-7 Eylül Olaylarını Onnik Efendi üzerinden anı yoluyla bize aktarırken diğer karakterimiz Hami Pazarcı'yı da sen anlatıcı üzerinden kitabın adına ironik bir yaklaşımla "çıkışsızlık" üzerinden anlatıyor. Bu romanı çok rahatlıkla bir postmodern anlatı metni olarak değerlendirebiliriz. Ausgang'da daha çok postmodern edebiyatın ilk dönemlerindeki anlatım tarzına yakın metin içinde oyun söz konusu.