Ausgang - Serkan Türk, Edebiyat, Turhan YILDIRIM

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Ausgang - Serkan Türk

21.03.2022 09:00 - Turhan YILDIRIM

İlk olarak 2020 yılında Yitik Ülke Yayınları tarafından yayımlanan bu roman, farklı adı ve kapağıyla ilgi çekiyor. Romanda hem sen anlatıcı hem de Onnik Efendi üzerinden ben anlatıcı kullanımı söz konusu. Romanda, yakın siyasi tarihimizin en acı olaylarından biri olan 6-7 Eylül Olaylarını Onnik Efendi üzerinden anı yoluyla bize aktarırken diğer karakterimiz Hami Pazarcı'yı da sen anlatıcı üzerinden kitabın adına ironik bir yaklaşımla "çıkışsızlık" üzerinden anlatıyor. Bu romanı çok rahatlıkla bir postmodern anlatı metni olarak değerlendirebiliriz. Ausgang'da daha çok postmodern edebiyatın ilk dönemlerindeki anlatım tarzına yakın metin içinde oyun söz konusu.

Yazar: Turhan YILDIRIM - Yayın Tarihi: 21.03.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 15:44
Etiketler : Turhan YILDIRIM Edebiyat ausgang serkan türk turhan yıldırım
Seruç’tan İbrahim’e
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Turhan YILDIRIM Hakkında

Turhan YILDIRIM

22 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) üstüne yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yayımlanmış Kitapları
Kara Gergedan, Edebiyatist Yayınları, 2021.

Instagram: @turhanyildirim
Youtube: @turhan1983
Twitter: @turhanyildirim

Turhan YILDIRIM ismine kayıtlı 7 yazı bulunmaktadır.

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