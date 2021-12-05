Ay Vakti Dergisi 195. Sayısı Sanat ve Kutadgu Bilig Dosyal, Dergi, Dergihaber

Ay Vakti Dergisi 195. Sayısı Sanat ve Kutadgu Bilig Dosyalarıyla Yayımlandı (Kasım-Aralık, 2021) yazısını ve Dergihaber yazarına ait tüm yazıları

Ay Vakti Dergisi 195. Sayısı Sanat ve Kutadgu Bilig Dosyalarıyla Yayımlandı (Kasım-Aralık, 2021)

05.12.2021 09:00 - Dergihaber
Ay Vakti Dergisi 195. Sayısı Sanat ve Kutadgu Bilig Dosyalarıyla Yayımlandı (Kasım-Aralık, 2021)

Sezai Karakoç

16 Kasım'da dâr-ı bekâya göç eden şiir ve düşünce dünyamızın son dönemdeki büyük ustası Sezai Karakoç'u rahmet ve minnetle anıyoruz.

Ay Vakti Kitap

Daha önce haberini verdiğimiz şâir ve yazarlarımıza ait on kitap yayımlandı. Bir on kitap daha yolda, basıma hazırlanıyor.

Sanat-Kutadgu Bilig

Bu sayıda dosya konusu olarak sanat ve Kutadgu Bilig'le ilgili yazılar dikkat çekiyor.

Salih Uçak "Sanatta Niteliksiz Nicel Sorunu" başlıklı ve Hayrettin Taylan "Sanatta Öznellik ve Nesnellik" başlıklı yazıları ile konuyu irdeliyor.

Ahmet Çapku "Kutadgu Bilig'te Mutluluk Düşüncesi" ve Abdullah Egi "Günümüz Değer Yargılarına Işık Tutması Bakımından Kutadgu Bilig" başlıklı yazıları ile eseri farklı yönlerden ele alıyorlar.

Necip Asım'ın "Yüce Bir Mânânın İzinde", Necmettin Evci'nin "Ahmet Kekeç'i Anmak", Mücahit Koca'nın "Dağ İle Konuşmak Üzerine", Kadriye Turhan'ın "Üsküdar Kıyılarında Bir Kuşluk Vakti" ve Şeref Akbaba'nın "Arayış" adlı denemeleri de dergide diğer dikkat çeken yazılar.

Yine bu sayıda şiirleriyle

Nurullah Genç, Selami Şimşek, Ali Yaşar Bolat, Ferhat Öksüz, Semra Saraç, Ziya Karatekin, Mehmet Sertpolat, Yusuf Sertaç Ayan;

öyküleri ile ise

Nurşah Karaca, İbrahim Kaya, Seher Özden Bozkurt, Züleyha Kayaoğlu Eker ve Ubeydullah Beşir Köroğlu kış aylarına girdiğimiz şu günlerde kalpleri ısıtıyor.

Yine son sayfada Hatice Bengisu ağaç baskı çalışması ile göz dolduruyor

Her şey gönlünüzce olsun. İyi okumalar.

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 05.12.2021 09:00 - Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 12:18

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