Ay Vakti Dergisi 196. Sayısı Yayımlandı (2022 Ocak-Şubat)

Hayat Kalabalığından Kendi Gündemimize

Dergi, gündelik yaşam kalabalığının hepimizi çepeçevre kuşattığı bir dönemde neler yapmamız gerektiğine dair giriş yazısı ile okurları selamlıyor.

Ateş ve Meşale

Şeref Akbaba, "Ateş ve Meşale", Adem Turan "Kış Halleri", Fahri Tuna "Mehmet Akif'in Şiirlerinde Portre Ögeleri", Necip Asım "Metafizik Duyuş ve İnsan", Salih Uçak "Dijital Çağın Okur-Yazar Ahlâkı Üzerine Notlar", Ömer Eski "Pandemi Döneminde Dilin Kullanımı ve Üç Deyim" başlıklı denemeleriyle ufuk açıcı düşünceler ortaya koyuyor.

Gönülleri Isıtan Şiirler

Nurettin Durman, Selami Şimşek, Ali Yaşar Bolat, Ferhat Öksüz, Mehmet Baş, Bekir Oğuzbaşaran ve Ahmet Yılmaz şiirleriyle zemheri soğuğunda gönülleri ısıtıyor.

Masallara Götüren Öyküler

Nurşah Karaca, Züleyha Kayaoğlu Eker, Seher Özden Bozkurt, Emrah Bilge Merdivan ve Ubeydullah Beşir Köroğlu öyküleriyle kış masallarına götürüyor.

İnceleme ve Değerlendirmeler

M. Sait Çalka, şâir Şehzâde Cem Sultan ve vatan hasreti üzerine farklı perspektiften bir inceleme yaparken, Necmettin Evci 2021 yılında yayımlanan deneme, öykü ve roman türünde öne çıkan bazı eserleri kısaca analiz ediyor.

Kitap ve Günlük

Recep Seyhan, Enes Güllü ve Sadettin Açıcı kitap tanııtm yazıları ve Naz da her zaman olduğu gibi Aforizmalar ile dergideki yerini alıyor.

Her şey gönlünüzce olsun. İyi okumalar.