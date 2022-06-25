Ay Vakti Dergisinin 198. Sayısı Yayımlandı (Mayıs-Haziran)

Dergi;

Girişte Matruşka ile gündemdeki yerini koruyan sanal gerçeklik, savaş, göç, iklim krizi, salgın ve gıda tedarik zinciri konuları hak ve hakikat perspektifinden irdeleniyor.

Ali Şir Nevâî-Edip Ahmed Yüknekî

Bu sayıda dosya konusu olarak Abdullah Rıfatoğlu'nun Ali Şir Nevâî ve Mehmet Sait Çalka'nın Edip Ahmed Yüknekî ilgili yazıları dikkat çekiyor.

Necmettin Evci "Körleştirmeye Kurgulanan Hayatlar veya Saramago'da Körlüğün Biçimleri" ve Hayrettin Taylan "Kuşlar Arketibi ve Şiir" adlı yazılarıyla farklı bakış açıları ve tespitler ortaya koyuyorlar. Derginin inceleme yazıları, okuru doyurucu niteliktedir.

Şiir: Özcan Ünlü, Selami Şimşek, Ali Yaşar Bolat, Ferhat Öksüz, Hüseyin Çolak, Mehmet Sertpolat ve Metin Arpacı;

Öykü: Nurşah Karaca, Seher Özden Bozkurt, Semra Saraç, Fatma Balcı, Züleyha Kayaoğlu Eker ve Mehmet Gül;

Deneme: Şeref Akbaba, Niyazi Karabulut, Ayhan Sağmak ve Nalan Bülbüler yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde gönüllere ferahlık veriyor.

Hatice Bengisu ise her zaman olduğu gibi ağaç baskılarıyla farklı bir görsel şölene davet ediyor.

Her şey gönlünüzce olsun. İyi okumalar.