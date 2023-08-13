Ay Vakti  dergisinin Temmuz-Ağustos Sayısı 2023 Yayında

Ay Vakti Dergisinin

205. Sayısı Çıktı

Ay Vakti dergisinin Temmuz-Ağustos 2023 sayısı olan 205. sayısı çıktı

Derginin giriş yazıları, algının, edebî duruşun, duruşmanın, sosyolojik

arketiplerin sanatsal ve sosyal olguların ontolojik manifestosu gibi.

Girişte, Umut ve Korku üzerinde sosyolojik gerçekliğin derinlikleri anlatılıyor.

Yaşadığımız çağın sosyolojik dehlizleri ve buna paralel camianın umutları

üzerinde duruluyor.

"İnternet çağında neredeyse bütün "operasyonlar" sosyal medya platformlarıaracılığıylagerçekleşmektedir. Egemen güç -kapital düzen kendi meşruluğunu teyit vegeleceğini garanti altına almak için her "an" yeni bir algı operasyonuyapmaktadır."Bir dergiyi ayakta tutan, okuru, yazarı, düşünceyi geliştiren algı, düşünce,deneme ve inceleme yazılarıdır. Derginin bu sayısı yine besleyici yazılarladoludur."İyilik Varlığın Esası, Asil Ruhların Erdemidir." Necmettin Evci̇'ninsosyolojik anlamda değer kazanan denemesiyle; iyiliğin ve iyi olmanınkatmanları üstünde uzun soluklu yazısı;"İyiliği istismar ederek var olan kötülük, kendisini fazla gizleyemez.""Keçecizâde İzzet Mollâ'ya Göre Edirne'nin Mânâ Kutupları" Prof. Dr. Selami Şi̇mşek'i̇n uzun soluklu ve bakir bir alanda yaptığı inceleme birsolukta kendini okutuyor.Özgül Şiir ve Diyoloji" Hayretti̇n Taylan'nın şiir ve diyoloji üstüneyazdığı kuramsal yazısı derginin düşünce kısmını güçlendiriyor."Şiirin özgül damarı lirizmdir. Tematik özün gerçekliğinde anlambilimsellik vardır.Metonimik yani kurgusal betimlemeler, vaka kurgusu, lirik kurgu gibi ise metaforikkurgu da benzerdir."

Bekir Oğuzbaşaran'ın Şiir Dünyası'nı anlatan Sai̇t Özer'i̇n poetikdenemesi; Bir çınarın şiir dünyasını, poetik yolculuğunu sanatsal gerçekliğinizleğinde aktarıyor. Şeref Akbaba'nın Erzurum Günlükleri, edebiyat tarihine ışık tutangünlük yazısıyla düşünce ufkunu tamamlıyor. Ay Vakti,"Daha önce gündeme getirdiğim ve 1983'te rahmetli anneme emanet ettiğim Genç Kuşakdergisini mini bir çuval içinde ve açmadan İstanbul'a götürmek üzere valize yerleştirdim. Tamkırk yıl, dile kolay. Emanetlere en sadık anneler, siz de öyle yapın. Rabbim mekânını cenneteylesin."Bu sayıda şiirleriyle yer alan şairler:Nurettin Durman, Selami Şimşek, Ali Yaşar Bolat, Ferhat Öksüz, Yasemin Kuloğlu, Muhammed Korkmaz, Mehmet Sertpolat, İmran Sadai

"hep leylâ'nın gece olduğunu düşünürüm

ki tarar saçlarını elinde dolunaydan bir ayna" Selami Şimşek

"çocukluğum, yamalı bir cekettir, üşüyüp durur

gençliğim, deli bir tay gibi, sonsuza doğrulur

sırtımda sıralı dağlar,

gâvurdağları benimle nâm bulur!" Ferhat Öksüz

"Çok yaklaştım ona, bir cam aramızda uykulu;

Buruk bungunlukların içine doldurup hüznü

Kavlatır eski yaşantıları yorgun yüreğimden." Ali Yaşar Bolat

İnceleme:

Prof.Dr.Selami Şimşek, Sait Özer

Bu sayıda denemeleriyle yer alan diğer isimler:

Necmettin Evci, Hayrettin Taylan, Ahmet Yılmaz

Bu sayıda hikâyeleriyle yer alan isimler:

Nurşah Karaca, Ebubekir Koçak,Seher Özden Bozkurt

Aforizmalar:

Naz

Piyes: Sezai Karakoç

Semra Saraç