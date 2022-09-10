Ayasofya Dergisinin 25. Sayısı Yayımlandı, Dergi, Dergihaber

Ayasofya Dergisinin 25. Sayısı Yayımlandı yazısını ve Dergihaber yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Ayasofya Dergisinin 25. Sayısı Yayımlandı

10.09.2022 09:00 - Dergihaber
Ayasofya Dergisinin 25. Sayısı Yayımlandı

Ayasofya Dergisi 2. Dönemiyle Okurlarını Yeniden Selamlıyor!

Dergi ikinci döneme başlamalarının sebebini "Ayasofya Camii'nin açılışının üzerinden geçen iki sene, Necip Fazıl'ın söylediği hakikati tekrar gözler önüne serdi: "Ayasofya ne taş ne çizgi, ne renk ne hacim, ne de bunların madde senfonisi; sadece mânâ, yalnız mânâ." Geçen iki sene Ayasofya Camii'nin mânâsını tam olarak anlamadığımızı göstermektedir. Bu nedenle Ayasofya Camii'ni yeniden gündemde tutmak, onunla Kudüs'e ve İslâm Ülkelerine ulaşmak ve Müslümanların gündem konuları üzerine fikri katkılar sunmak amacıyla ikinci dönemimize başlama gereksinimi duyduk." şeklinde tanımlamış.

Yeni dönemde derginin yayın danışmanlığını Ahmet Edip Başaran, Saadettin Acar ve Said Yavuz, genel yayın yönetmenliğini Recep Terler, yazı işleri müdürlüğünü Harun Yakarer, yayın koordinatörlüklerini Mehmet Ali Yafez ve Muhammed Said Çimen üstlenmiş. Yayın kurulunda ise Büşra Zişan Erol, Derya Paçal, Gökhan Gökçek, Hazal Sezgin ve Mehmet Burak isimlerini görüyoruz.

2 ayda bir tematik bir konuyla okurlarının karşısına çıkacağını belirten olan Ayasofya dergisi, 25. sayısında "İslâmi Ekonomik Sisteme Dönüş Mümkün mü?" sorusuna cevap aramış.

Yusuf Armağan editörlüğünde; Abdulkadir Macit, Melih Turan, Mete Gündoğan, Muhammet Sait Bozik, Murat Ustaoğlu, Necmeddin Güney, Osman Bulut ve Temel Hazıroğlu çalışmalarıyla dosyaya eser sunan isimler.

Muhammet Sait Bozik'in editörlüğünü üstlendiği soruşturmada ise "Dünyanın yeni bir iktisadi yönelim aradığı noktada İslâm, içinde bulunduğumuz çağa ne öneriyor?" sorusuna; Ayhan Karahan, Mehmet Koca, Monzer Kahf, Mücahid Karabalık ve Zeyneb Hafsa Orhan cevaplarıyla yer alıyor.

Dosyanın fikir dünyamıza ve daha da önemlisi hayatımıza pratikte bir fayda sağlamasını düşünülmüş.

Kapak tasarımında Derya Paçal'ın imzasını görüyoruz.

Bu sayıda şiirleriyle Ayşegül Baytut, Cengizhan Konuş, Emre Demir, Harun Yakarer, Mehmet Ali Yafez, Mert Mevlüt Gökçe, Muhammed Said Çimen, Nurten Yalçın, Sevde Yaşar Çimen ve Yunus Karadağ yer alıyor.

Abdullah Kasay, Harun Yakarer, Recep Terler ve Yusuf Bilâl Aydeniz de yazılarıyla, Hazal Sezgin ise çizimiyle dergiye katkı sağlamış.

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 10.09.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 10:58
Etiketler : Dergihaber Dergi abdulkadir macit abdullah kasay ahmet edip başaran ayasofya dergisi ayhan karahan ayşegül baytut büşra zişan erol cengizhan konuş dergihaber derya paçal emre demir gökhan gökçek harun yakarer hazal sezgin mehmet ali yafez mehmet burak mehmet koca melih turan mert mevlüt gökçe mete gündoğan monzer kahf muhammed said çimen muhammet sait bozik murat ustaoğlu mücahid karabalık necmeddin güney nurten yalçın osman bulut recep terler saadettin acar said yavuz sevde yaşar çimen temel hazıroğlu yunus karadağ yusuf bilal aydeniz zeyneb hafsa orhan
← Şehir ve Kültür Dergisinin 98. Sayısı Yayımlandı
Serazat Dergisinin 2. Sayısı Yayımlandı (Eylül-Ekim, 2022) →
11

Dergihaber Hakkında

Dergihaber

Dergilerin son sayıları hakkındaki kimi içerikleri bu profil altında yayımlıyoruz. Bu içerikler tanıtım bülteninden derlenmiş olabileceği gibi alıntı da olabilir. Nadiren kendi yazdığımız içerikler de olabilir.

Deginizin yeni sayı duruyu bültenlerini dergi@kitaphaber.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

Dergihaber ismine kayıtlı 734 yazı bulunmaktadır.

Dergihaber Yazarının Son Yazıları
Dergi Kategorisinden Son Yazılar
Ayın Çok Okunanları