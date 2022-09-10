Ayasofya Dergisinin 25. Sayısı Yayımlandı

Ayasofya Dergisi 2. Dönemiyle Okurlarını Yeniden Selamlıyor!

Dergi ikinci döneme başlamalarının sebebini "Ayasofya Camii'nin açılışının üzerinden geçen iki sene, Necip Fazıl'ın söylediği hakikati tekrar gözler önüne serdi: "Ayasofya ne taş ne çizgi, ne renk ne hacim, ne de bunların madde senfonisi; sadece mânâ, yalnız mânâ." Geçen iki sene Ayasofya Camii'nin mânâsını tam olarak anlamadığımızı göstermektedir. Bu nedenle Ayasofya Camii'ni yeniden gündemde tutmak, onunla Kudüs'e ve İslâm Ülkelerine ulaşmak ve Müslümanların gündem konuları üzerine fikri katkılar sunmak amacıyla ikinci dönemimize başlama gereksinimi duyduk." şeklinde tanımlamış.

Yeni dönemde derginin yayın danışmanlığını Ahmet Edip Başaran, Saadettin Acar ve Said Yavuz, genel yayın yönetmenliğini Recep Terler, yazı işleri müdürlüğünü Harun Yakarer, yayın koordinatörlüklerini Mehmet Ali Yafez ve Muhammed Said Çimen üstlenmiş. Yayın kurulunda ise Büşra Zişan Erol, Derya Paçal, Gökhan Gökçek, Hazal Sezgin ve Mehmet Burak isimlerini görüyoruz.

2 ayda bir tematik bir konuyla okurlarının karşısına çıkacağını belirten olan Ayasofya dergisi, 25. sayısında "İslâmi Ekonomik Sisteme Dönüş Mümkün mü?" sorusuna cevap aramış.

Yusuf Armağan editörlüğünde; Abdulkadir Macit, Melih Turan, Mete Gündoğan, Muhammet Sait Bozik, Murat Ustaoğlu, Necmeddin Güney, Osman Bulut ve Temel Hazıroğlu çalışmalarıyla dosyaya eser sunan isimler.

Muhammet Sait Bozik'in editörlüğünü üstlendiği soruşturmada ise "Dünyanın yeni bir iktisadi yönelim aradığı noktada İslâm, içinde bulunduğumuz çağa ne öneriyor?" sorusuna; Ayhan Karahan, Mehmet Koca, Monzer Kahf, Mücahid Karabalık ve Zeyneb Hafsa Orhan cevaplarıyla yer alıyor.

Dosyanın fikir dünyamıza ve daha da önemlisi hayatımıza pratikte bir fayda sağlamasını düşünülmüş.

Kapak tasarımında Derya Paçal'ın imzasını görüyoruz.

Bu sayıda şiirleriyle Ayşegül Baytut, Cengizhan Konuş, Emre Demir, Harun Yakarer, Mehmet Ali Yafez, Mert Mevlüt Gökçe, Muhammed Said Çimen, Nurten Yalçın, Sevde Yaşar Çimen ve Yunus Karadağ yer alıyor.

Abdullah Kasay, Harun Yakarer, Recep Terler ve Yusuf Bilâl Aydeniz de yazılarıyla, Hazal Sezgin ise çizimiyle dergiye katkı sağlamış.