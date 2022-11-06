Ayasofya Dergisinin 26. Sayısı Yayımlandı
25. sayısında "İslâmi Ekonomik Sisteme Dönüş Mümkün mü?" konusunu inceleyen Ayasofya Dergisi, 26. sayısında "Mülteci mi Muhacir mi" sorusuna cevap aramış.
Yayın danışmanlığını Ahmet Edip Başaran, Saadettin Acar ve Said Yavuz, genel yayın yönetmenliğini Recep Terler, yazı işleri müdürlüğünü Harun Yakarer, yayın koordinatörlüklerini Mehmet Ali Yafez ve Muhammed Said Çimen üstlenmiş. Yayın kurulunda ise Büşra Zişan Erol, Derya Paçal, Gökhan Gökçek, Hazal Sezgin ve Mehmet Burak isimlerini görüyoruz.
"Mülteci mi Muhacir mi" dosya konusuna Doç. Dr. Hasan Hüseyin Taylan editörlüğünde; Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Özdinç, Dr. Öğretim Üyesi Ali Zafer Sağıroğlu, Büşra Zişan Erol, Gökhan Gökçek, Hüseyin Gökalp, Yılmaz Bilgen, Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve Prof. Dr. Yusuf Genç kıymetli çalışmalarıyla yer alıyor.
Bu sayıda Çağrı Subaşı, Emre Demir, Harun Yakarer, Mehmet Ali Yafez, Mehmet Burak, Seyyid Ensar, Sümeyye Yılmaz, Ümit Çiçekli ve Yunus Karadağ şiirleriyle bulunuyorlar.
Abdullah Kasay, Azra Altındeğer, Enver Çapar, Harun Yakarer, Mert Mevlüt Gökçe, Said Yavuz, Yusuf Bilâl Aydeniz ve Zehra Nur Kutlu yazılarıyla; Derya Paçal ise çizimiyle dergiye katkı sağlamış.
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 06.11.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 04.11.2022 00:59