Ayasofya Dergisinin 27. Sayısı “Zorunlu Eğitim” Dosyasıyla Yayımlandı

2014 yılından beri Recep Terler yönetiminde yayın hayatına devam eden dergi, yürüyüşüne kaldığı yerden devam ediyor.

Dergi ikinci döneminde Ekonomi, Muhacirlik meselelerini ele aldıktan sonra bu sayıda da Eğitim meselesini ele alıyor. "Zorunlu Eğitim" konusunda hazırlanan dosyaya akademisyenler ve saha uzmanları eser ve görüşleriyle büyük bir katkı sağlamışlar.

Söyleşi

Barış Güngen ve Yusuf Bilâl Aydeniz'in sorularını, kıymetli sosyolog ve yazar Abdurrahman Arslan cevaplıyor: "Hakikatin olmadığını ilan eden bir çağda acaba İslâm'ın muradına uygun bir bilginin imkânını nerede bulabiliriz?"

Yusuf Bilâl Aydeniz'in sorularını, değerli ilahiyat felsefecisi Prof. Dr. Kasım Küçükalp cevaplıyor: "Hakikatin olmadığını ilan eden bir çağda acaba İslâm'ın muradına uygun bir bilginin imkânını nerede bulabiliriz?"

Dosya

Akademisyenler Doç. Dr. Abdulkadir Macit, Doç. Dr. Adem İnce ve Doç. Dr. Ahmet Dağ, saha uzmanları Hüseyin Akın, Yusuf Bilâl Aydeniz, Harun Yakarer, Zafer Özdemir, Fatma Salim, Sinan Özyurt, Kurtuluş Öztürk, Mehmet Burak, Büşra Zişan Erol, Ali Sürmelioğlu, Sevde Yaşar Çimen, Musa Yaşaroğlu, Ravza Karakülah ve Enver Çapar makaleleriyle dosyaya katkı sağlayan isimler.

Soruşturma

Akademisyenler Prof. Dr. Mustafa Özel, Prof. Dr. Mustafa Gündüz, Doç. Dr. Mehmet Özger, Doç. Dr. Muhammed Esat Altıntaş, Araştırma Görevlisi Yunus Şahbaz, Sivil Toplum Kuruluşu yöneticileri Yusuf Kaplan, Kemal Tekden ve Hamdi Polat, saha uzmanları Ahmet Edip Başaran ve Eyyüp Akyüz cevaplarıyla soruşturmaya katkı sağlayan isimler olarak yer alıyor.

Dosya ve soruşturmanın fikir dünyamıza ve daha da önemlisi hayatımıza pratikte bir fayda sağlaması bekleniyor.

Şiir

Ayasofya bir çok şairin evi olmaya devam ediyor: Mehmet Burak, Ayşegül Baytut, Cengizhan Konuş, Muhammed Said Çimen, Yunus Karadağ, Tayfun Doğan, Ayşe Altıntaş, Ayşe Hilal, Mehmet Ali Yafez, Seyyid Ensar ve Emre Demir bu sayıda okurla buluşuyor.

Deneme

Mert Mevlüt Gökçe şiir-şair yazılarına devam ediyor: Şiirin Magazinel Tarihi

Abdullah Kasay felsefe ve sinema yazılarına devam ediyor: Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu

Said Yavuz anı yolculuklarına devam ediyor ve okurlarını şahit kılıyor: Günden Güne

Harun Yakarer özgün deneme yolculuklarını kalpten devam ettiriyor: Hatırlıyorum, Bir Kalbim Var

Yusuf Emre Şen bu sayıda geçen ay edebiyat gündemini de meşgul eden meseleyi hakiki kaynağından, Sezai Karakoç'un Hâtıralar'ından ele alıyor: "Hâtıralar"da Sezai Karakoç'un "Üstad"ını ve "Büyük Doğu İdeali"ni Görmek

Recep Terler Ayasofya tekliflerini bir sayı aradan sonra devam ettiriyor: Kaybettiğini Hatırla ve İştiyakla Bul: Kara ve Deniz Yoluyla Hac

Ön Kapak tasarımında dosyaya uygun, oldukça sanatsal bir illüstrasyonda Derya Paçal'ın imzasını görüyoruz.

Arka Kapak görseli ise, "compulsory education, artiﬁcial intelligence, metaverse, education, compulsory, problem, teach, science, knowledge" anahtar kelimeleri kullanılarak geçen sayıda olduğu gibi yapay zekâ ile hazırlanmış.

Hazal Sezgin ve Zeynep Kurun ise çizimiyle dergiye katkı sağlamış.

Dergi sunuş yazısında belirtildiği üzere gelecek sayıda Kültür Meselesi üzerine dosya hazırlayacaklarını duyuruyor.