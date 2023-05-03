Ayasofya Dergisinin 28-29 Birleşik Sayısı Yayınlandı

2014 yılından beri Recep Terler yönetiminde yayın hayatına devam eden dergi, yürüyüşüne yerden devam ediyor.

Dergi Mart-Nisan ve Mayıs-Haziran sayılarını edebiyat dergilerinde görmeye alışık olmadığımız bir tasarım modeliyle ön ve arka kapak üzerinden iki ayrı sayıya dönüştürerek 28 ve 29. sayılarını yayımlamış.

Dergi ikinci döneminde Ekonomi, Göç, Eğitim meselelerini ele aldıktan sonra bu sayıda da Kültür meselesini ele alıyor. "Kültürel Emperyalizme karşı İslâm Toplumlarının Kültürel Etkileşimi" konusunda hazırlanan dosyaya akademisyenler ve saha uzmanları eserleriyle katkı sağlamışlar.

Afet Özel Sayısı

Dokuz eserin yayımlandığı Ayasofya Dergisi Afet Özel Sayısında sekiz makale bir çizgi yer alıyor.

Depremi bizatihi yaşayan Aziz Kağan Güneş, Enver Çapar, Yusuf Esen ve Yusuf Bilâl Aydeniz yaşadıklarını, Ali Sürmelioğlu, Gökhan Gökçek, Recep Terler ve Görkem Gündüz Şamur sahadaki şahitliklerini anlatıyor. Derya Paçal ise hislerini çizgiyle ifade etmiş.

Kültürel Emperyalizme karşı İslâm Toplumlarının Kültürel Etkileşimi

Söyleşi

Recep Terler'in sorularını, Derin Tarih Genel Yayın Yönetmeni Taha Kılınç cevaplıyor: "Etkileşim ve iletişim, bir şeyden ya da birilerinden her an haberdar olmak demek değildir. Hatta sürekli haberdar olmak ve devamlı yazışma / konuşma halinde bulunmak, insan fıtratına aykırıdır."

Dosya

Dosyada Hacer Yeğin, Fatma Salim, Münire Rumeysa Çakan, Gökhan Gökçek, Selçuk Küpçük, Harun Yakarer, Ahmet Faruk Asa, Hilal Polat Terler, Mehmet Nuri Yardım, Dr. Naoki Yamamoto, Yusuf Bilâl Aydeniz'in makaleleri ve Hazal Sezgin'in bir çizgisi yer alıyor.

Dosyanın fikir dünyamıza ve fikir hayatımıza pratikte fayda sağlaması bekleniyor.

Şiir

Ayasofya birçok şairin evi olmaya devam ediyor: Güven Adıgüzel, Ayşegül Baytut, Seyyid Ensar, Mehmet Ali Yafez, Abdullah Yalın Karadağ, Aykağan Yüce, Tayfun Doğan, Ayşe Altıntaş, Emre Demir, Muhammed Said Çimen ve Mehmet Fatih Öz bu sayıda okurla buluşuyor.

Deneme

Harun Yakarer özgün deneme yolculuklarını kalpten devam ettiriyor: Gökyüzüne Dokunmak

Melinda Gülsüm Esen felsefi astronomi ve astroloji yazısıyla: Bir İnsanı Tanımanın Kısa Yolu

D. Mehmet Doğan kıymetli bir Ayasofya yazısıyla: Ayasofya Kubbesini Görme Tarihimiz

Esra Cihanbey Ahmet Murat'ın yeni kitabı hakkında bir yazıyla: Taşı Taşırmak

Elif Ezgi Bektaş iftar sahur arası yazdığı öykülerden biriyle: İhtiyar