Ayasofya Dergisinin 28-29 Birleşik Sayısı Yayınlandı, Dergi, Dergihaber

Ayasofya Dergisinin 28-29 Birleşik Sayısı Yayınlandı yazısını ve Dergihaber yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Ayasofya Dergisinin 28-29 Birleşik Sayısı Yayınlandı

03.05.2023 09:00 - Dergihaber
Ayasofya Dergisinin 28-29 Birleşik Sayısı Yayınlandı

2014 yılından beri Recep Terler yönetiminde yayın hayatına devam eden dergi, yürüyüşüne yerden devam ediyor.

Dergi Mart-Nisan ve Mayıs-Haziran sayılarını edebiyat dergilerinde görmeye alışık olmadığımız bir tasarım modeliyle ön ve arka kapak üzerinden iki ayrı sayıya dönüştürerek 28 ve 29. sayılarını yayımlamış.

Dergi ikinci döneminde Ekonomi, Göç, Eğitim meselelerini ele aldıktan sonra bu sayıda da Kültür meselesini ele alıyor. "Kültürel Emperyalizme karşı İslâm Toplumlarının Kültürel Etkileşimi" konusunda hazırlanan dosyaya akademisyenler ve saha uzmanları eserleriyle katkı sağlamışlar.

Afet Özel Sayısı

Dokuz eserin yayımlandığı Ayasofya Dergisi Afet Özel Sayısında sekiz makale bir çizgi yer alıyor.

Depremi bizatihi yaşayan Aziz Kağan Güneş, Enver Çapar, Yusuf Esen ve Yusuf Bilâl Aydeniz yaşadıklarını, Ali Sürmelioğlu, Gökhan Gökçek, Recep Terler ve Görkem Gündüz Şamur sahadaki şahitliklerini anlatıyor. Derya Paçal ise hislerini çizgiyle ifade etmiş.

Kültürel Emperyalizme karşı İslâm Toplumlarının Kültürel Etkileşimi

Söyleşi

Recep Terler'in sorularını, Derin Tarih Genel Yayın Yönetmeni Taha Kılınç cevaplıyor: "Etkileşim ve iletişim, bir şeyden ya da birilerinden her an haberdar olmak demek değildir. Hatta sürekli haberdar olmak ve devamlı yazışma / konuşma halinde bulunmak, insan fıtratına aykırıdır."

Dosya

Dosyada Hacer Yeğin, Fatma Salim, Münire Rumeysa Çakan, Gökhan Gökçek, Selçuk Küpçük, Harun Yakarer, Ahmet Faruk Asa, Hilal Polat Terler, Mehmet Nuri Yardım, Dr. Naoki Yamamoto, Yusuf Bilâl Aydeniz'in makaleleri ve Hazal Sezgin'in bir çizgisi yer alıyor.

Dosyanın fikir dünyamıza ve fikir hayatımıza pratikte fayda sağlaması bekleniyor.

Şiir

Ayasofya birçok şairin evi olmaya devam ediyor: Güven Adıgüzel, Ayşegül Baytut, Seyyid Ensar, Mehmet Ali Yafez, Abdullah Yalın Karadağ, Aykağan Yüce, Tayfun Doğan, Ayşe Altıntaş, Emre Demir, Muhammed Said Çimen ve Mehmet Fatih Öz bu sayıda okurla buluşuyor.

Deneme

Harun Yakarer özgün deneme yolculuklarını kalpten devam ettiriyor: Gökyüzüne Dokunmak

Melinda Gülsüm Esen felsefi astronomi ve astroloji yazısıyla: Bir İnsanı Tanımanın Kısa Yolu

D. Mehmet Doğan kıymetli bir Ayasofya yazısıyla: Ayasofya Kubbesini Görme Tarihimiz

Esra Cihanbey Ahmet Murat'ın yeni kitabı hakkında bir yazıyla: Taşı Taşırmak

Elif Ezgi Bektaş iftar sahur arası yazdığı öykülerden biriyle: İhtiyar

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 03.05.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 15:04
Etiketler : Dergihaber Dergi abdullah yalın karadağ ahmet faruk asa ahmet murat ali sürmelioğlu aykağan yüce ayşe altıntaş ayşegül baytut aziz kağan güneş d. mehmet doğan derya paçal dr. naoki yamamoto elif ezgi bektaş emre demir enver çapar esra cihanbey fatma salim gökhan gökçek gökhan gökçek görkem gündüz şamur güven adıgüzel hacer yeğin harun yakarer harun yakarer hazal sezgin hilal polat terler mehmet ali yafez mehmet fatih öz mehmet nuri yardım melinda gülsüm esen muhammed said çimen münire rumeysa çakan recep terler selçuk küpçük seyyid ensar taha kılınç tayfun doğan taşı taşırmak yusuf bilâl aydeniz yusuf bilâl aydeniz yusuf esen ayasofya dergisi dergihaber recep terler
← Genç Dergisinin 200. Sayısı Çıktı

Dergihaber Hakkında

Dergihaber

Dergilerin son sayıları hakkındaki kimi içerikleri bu profil altında yayımlıyoruz. Bu içerikler tanıtım bülteninden derlenmiş olabileceği gibi alıntı da olabilir. Nadiren kendi yazdığımız içerikler de olabilir.

Deginizin yeni sayı duruyu bültenlerini dergi@kitaphaber.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

Dergihaber ismine kayıtlı 814 yazı bulunmaktadır.

Dergihaber Yazarının Son Yazıları
Dergi Kategorisinden Son Yazılar
Ayın Çok Okunanları