Ayasofya Dergisinin 30. Sayısı İstanbul Dosyası Olarak Y, Dergi, Dergihaber

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Ayasofya Dergisinin 30. Sayısı İstanbul Dosyası Olarak Yayımlandı

15.07.2023 08:00 - Dergihaber
Ayasofya Dergisinin 30. Sayısı İstanbul Dosyası Olarak Yayımlandı

Eylül 2022 itibarıyla ikinci yayın dönemine başlayan Ayasofya Dergisi 30. sayısı ile yayın hayatına doludizgin devam ediyor.

2 aylık periyotla yayınlanan dergi 30. sayısında konu başlığı "İstanbul" olarak seçilmiş. Yetkin isimlerin görüşleri, şehir meselesine dair bakışımızı yeniden düşündürüyor.

Dosya

Yayın kurulu üyesi Ali Sürmelioğlu yazı ve emeklerinin yanında İstanbul dosyasına editörlüğünü sunuyor. Bu dosyaya kıymetli eserleriyle katkı sunan isimler; A. Fatih Çavuş, Ali Osman Dilekoğlu, Ali Sürmelioğlu, Bekir Fuat, Burak Çetik, Ekrem Aytar, Fatma Salim, Gökhan Ergür, Hacer Yeğin, İlhami Atmaca, Mehmet Nuri Yardım, Melih Turan, Meral Guguk, Muhammed Taha Sayar, Mustafa Özel, Münire Rumeysa Çakan, Numan Noyan, Ömer Fatih Andı, Sait Mermer, Seyyid Ensar ve Yusuf Bilal Aydeniz.

Şiir

Bu sayıda şiirlerini okuyacağımız şairlerin isimleri şöyle; Abdullah Yalın Karadağ, Aykağan Yüce, Harun Yakarer, Mehmet Ali Yafez, Muhammed Said Çimen, Mustafa Uçurum, Yunus Karadağ ve Yusuf Bilal Aydeniz.

Deneme

Düşüncelerin ustalıkla kaleme döküp döküldüğü ve düşünmeye davet eden denemeler yazılmaya devam ediliyor. Harun Yakarer, Mert Mevlüt Gökçe, Said Yavuz, Sevde Yaşar Çimen, Tayfun Doğan, Yavuz Altınışık ve Yusuf Mahir bu sayıya denemeleriyle dergiye katkıda bulunan yazarlar.

Söyleşi

Şair İhsan Deniz, Mehmet Fatih Öz'ün sorularına şairane cevaplar sunuyor: "Klişe, kendini tekrar şairi bekleyen en önemli tehlikedir. Ve her şair söz konusu tehlikeyi ensesinde hissetmelidir."

Kitap Tanıtımı

Önemli eserler yakından incelenmeye devam ediyor. Esra Cihanbey, Taha Kılınç'ın Âlemi İslam Yazıları eserine geniş açıdan bir inceleme yazısı kaleme almış. "Zihinlerde yeni pencereler açabilmiş olmayı umuyorum."

Kapak görselinde yine Derya Paçal imzalı bir eser dikkat çekiyor. Arka Kapak görseli yapay zekânın sunduğu "İstanbul" görselleri ile oluşuyor. Hazal Sezgin her sayıda olduğu yine çizimleriyle ve kadrajının gözüyle dergiye güzel bir katkı sağlamış.

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 15.07.2023 08:00 - Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 15:28
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