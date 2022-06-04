Aydos Dergisinin 29. Sayısı Yayımlandı
Aydos Dergisi
-
Şairin Allah'a Yakarışıdır Sıddık Ertaş
-
Dünya Meraklısı Nurettin Durman
-
Yönetmen Ercan İriş
-
Yerli-Yersiz Ulaş Konuk
-
Bir Sokak Meselesi Aycan Kara
-
Derin Kaygı Münir Çakmak
-
Şiirin Felsefesi Olur Mu? Şadi Oğuzhan
-
Baba Toprağı Suavi Kemal Yazgıç
-
Millet, Kültür Ve Medeniyet İlişkisi Üzerine Pro. Dr. Mustafa Özbalcı
-
Hanımefendi Mi, Kaplan Mı? Frank R. Stockton
-
Harfler A. Ali Yıldızhan
-
"Sana Anlatacaklarım Var" Üzerine Değinmeler İsa Akgül
-
Ulaşlı By The Sea Sarsıcı Bir Yazı Mustafa Zahid Ergün
-
Herkes Gibi Olmayan Vahdettin Oktay Beyazlı
-
Mendil Emine Yıldız Er
-
Bebekler Ağlarsa... Sevda Deniz K.
-
Evler Alzheimer Olmaz Tolga Daver
-
Gece Açan Çiçekler Ekrem Batak
-
Çotuğunda Uyuduğum Köydeki Çitlembik Ağacını Şehirde Anlatışım Erol Erdoğan
-
Gençlik Yaşı Orhan Türkan
-
a.g'ye Emre Gül
-
Bu Sokak Kenan Çayıroğlu
-
St. Joseph Yatılı Kız Okulunda Annemin Bir Fotoğrafını Görmek Üzerine David Groulx
-
Soruyor Musun Bana? Ahmet Matar
-
Corona Paul Celan
-
Yalnızlık Ömür Boyu Mustafa Uçurum
-
Bekleme Salonu Abdulnasır Doğru
-
Diriltici Rüzgâr: Ramazan-ı Şerif Ve Oruç İbrahim Kaya
-
Suat Müdür Davut Güner
-
Başka Bir Ses Hümeyra Yıldırım Yalçın
-
Ayakkabıyı Rahat Giyebilme Kaygısı Ömür Yaşar Kondel
-
Ben Kaderi Cebimde Taşıdım Ramazan Kayaoğlu
-
Yaşamak Mı Zor, Çince Mi? Ülker Gündoğdu
-
Annem Ölmesin Ahmet Ergin
-
Çizgi Merve Dalkılıç
-
Bir Umudum Sende, Gözlerinden Öperim... Yusuf Tosun
-
Karanlıkseverleri Tel'in Erol Yılmaz
-
Manşet Hatice Ermiş Özdemir
-
Tenha Mustafa Işık
-
Bıçak Bedrettin Yüceal
-
Zamanı Boyar Renkler Ömer Faruk Yelkenci
-
Tutulmak Gwendolyn Brooks
-
T/aşkın Üçlemeler Hızır İrfan Önder
-
Hatıra Zeynep Yıldırım
-
Bir Şey Daha Oldu Ersin Karaca
-
Yazıksız Salih Varlı
-
Yol Esma Sultan Karadağ
-
Onlar Berfin Ay
-
İskariot Hasret Ayhan
-
Bir Mevsim Doğuyor Sedef Keklik
-
İki Şiir Bünyamin Demir
-
Dergilerden Sıddık Ertaş
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 04.06.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 00:44