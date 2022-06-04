Aydos Dergisinin 29. Sayısı Yayımlandı, Dergi, Dergihaber

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Aydos Dergisinin 29. Sayısı Yayımlandı

04.06.2022 09:00 - Dergihaber
Aydos Dergisinin 29. Sayısı Yayımlandı

Aydos Dergisi

  • Şairin Allah'a Yakarışıdır Sıddık Ertaş

  • Dünya Meraklısı Nurettin Durman

  • Yönetmen Ercan İriş

  • Yerli-Yersiz Ulaş Konuk

  • Bir Sokak Meselesi Aycan Kara

  • Derin Kaygı Münir Çakmak

  • Şiirin Felsefesi Olur Mu? Şadi Oğuzhan

  • Baba Toprağı Suavi Kemal Yazgıç

  • Millet, Kültür Ve Medeniyet İlişkisi Üzerine Pro. Dr. Mustafa Özbalcı

  • Hanımefendi Mi, Kaplan Mı? Frank R. Stockton

  • Harfler A. Ali Yıldızhan

  • "Sana Anlatacaklarım Var" Üzerine Değinmeler İsa Akgül

  • Ulaşlı By The Sea Sarsıcı Bir Yazı Mustafa Zahid Ergün

  • Herkes Gibi Olmayan Vahdettin Oktay Beyazlı

  • Mendil Emine Yıldız Er

  • Bebekler Ağlarsa... Sevda Deniz K.

  • Evler Alzheimer Olmaz Tolga Daver

  • Gece Açan Çiçekler Ekrem Batak

  • Çotuğunda Uyuduğum Köydeki Çitlembik Ağacını Şehirde Anlatışım Erol Erdoğan

  • Gençlik Yaşı Orhan Türkan

  • a.g'ye Emre Gül

  • Bu Sokak Kenan Çayıroğlu

  • St. Joseph Yatılı Kız Okulunda Annemin Bir Fotoğrafını Görmek Üzerine David Groulx

  • Soruyor Musun Bana? Ahmet Matar

  • Corona Paul Celan

  • Yalnızlık Ömür Boyu Mustafa Uçurum

  • Bekleme Salonu Abdulnasır Doğru

  • Diriltici Rüzgâr: Ramazan-ı Şerif Ve Oruç İbrahim Kaya

  • Suat Müdür Davut Güner

  • Başka Bir Ses Hümeyra Yıldırım Yalçın

  • Ayakkabıyı Rahat Giyebilme Kaygısı Ömür Yaşar Kondel

  • Ben Kaderi Cebimde Taşıdım Ramazan Kayaoğlu

  • Yaşamak Mı Zor, Çince Mi? Ülker Gündoğdu

  • Annem Ölmesin Ahmet Ergin

  • Çizgi Merve Dalkılıç

  • Bir Umudum Sende, Gözlerinden Öperim... Yusuf Tosun

  • Karanlıkseverleri Tel'in Erol Yılmaz

  • Manşet Hatice Ermiş Özdemir

  • Tenha Mustafa Işık

  • Bıçak Bedrettin Yüceal

  • Zamanı Boyar Renkler Ömer Faruk Yelkenci

  • Tutulmak Gwendolyn Brooks

  • T/aşkın Üçlemeler Hızır İrfan Önder

  • Hatıra Zeynep Yıldırım

  • Bir Şey Daha Oldu Ersin Karaca

  • Yazıksız Salih Varlı

  • Yol Esma Sultan Karadağ

  • Onlar Berfin Ay

  • İskariot Hasret Ayhan

  • Bir Mevsim Doğuyor Sedef Keklik

  • İki Şiir Bünyamin Demir

  • Dergilerden Sıddık Ertaş

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 04.06.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 00:44
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