Fuat Sevimay'ın Ekim 2023 tarihinde İthaki Yayınları tarafından yayımlanan beşinci romanı Aziz ile Nikola, tipik bir tarihsel üstkurmaca örneği olan postmodern anlatıdır. Nam-ı diğer Noel Baba olan Demreli Aziz Nikola döneminden başlamak üzere çağlar arası bir yolculuk sunuyor bize. Yazarın deyimiyle, "Gayriciddi tarihimtırak bir yol anlatısı," ifadesi bu romanı gayet iyi tanımlıyor.

Demreli Aziz Nikola üzerine roman yazmak isteyen Arif karakteriyle romanın diğer ana karakteri Aziz arasındaki rakı masası sohbeti romanın ayrıca üstkurmacasını oluşturmaktadır. Dante, James Joyce, Umberto Eco ve Orhan Pamuk da romanda yer yer bulunmaktadır. Keza destansı karakterlerden Penelope, Odysseus ve Telemakhos'u da metnin içinde görürüz. Metinlerarası ilişkiler anlamında oldukça yoğun bir anlatım söz konusu.

Romanın ne anlattığı kısmındaysa çağlar boyunca süren kimlik meselesi ve Demreli Aziz Nikola'nın Noel Baba olarak bir popüler kültür metası haline gelişinin eleştirisini görürüz.

Aziz ile Nikola

Fuat Sevimay

İthaki Yayınları

544 Sayfa

İstanbul, 2023