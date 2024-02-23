Balık Rüyaları
Türkçemizin Çiçeği; Çocuklar İçin Şiir Dosyamızın yayımlandığı bugünlerde yeni bir şiir kitabı daha çocuklarımızın beğenisine sunuldu. Bir yıl önce "Yokluğun Eskimeden" isimli şiir kitabıyla yetişkin şiir severlere hitap eden sosyolog şair Ayşe Altıntaş bu defa çocuklara sesleniyor. Profesyonel olarak şiir yazmaya Yedi İklim Dergisi'nde başlayan, Kardelen çocuk dergisinde ilk çocuk şiirleri yayımlanan şairin Altın Çocuk ve Özel Eğitim Çocuk dergilerinde de şiirleri yayımlanmış. Şairin "Balık Rüyaları" isimli yeni kitabı tecrübeli çizer Sibel Büyük'ün çizimleriyle renklenmiş, Tulu Kitap özeniyle canlanmış. Tulu Kitap son dönemde çıkardığı kitaplar arasında çocuk şiirine de yer veren nadir yayıncılardan biri olarak göze çarpıyor.
Şairin naif mısralarında baba özlemi, doğa sevgisi, Allah inancı ve zulüm gören çocukların hüznü dile gelmiş. Şiirler kısa mısralardan oluşuyor ve serbest bir yapıya sahip. Küpeşte Dergisi'ne verdiği bir röportajda üzerinde durduğu sorumluluk duygusu ve uyutulanlardan olmaya direnç şairin çocuklara hitabında da hissediliyor. Çocuk şiirleri yazmaya 3 yıl önce yaşadığı üzücü bir olaydan sonra başlamış. Evinin önünde, manzarasıyla salonunu süsleyen heybetli bir çam ağacının bir sabah kesilmiş olduğunu görünce dünyası yıkılmış şairin ve şu dizeler dökülmüş kalbinden göz yaşları misali:
Kesmesin ağaçları baltalı amcalar
Masallar anlatacağım onlara
Çiçeklendirip dallarını
Yeşiline konduracağım kuşları
Güleç rüyalarımdan
Sürülmüştür yapraklar
Tutunup aceleci rüzgâra
Yuva armaya gitmiş kuşlar
Kim için dökülecek yemişler
Kim çoğaltacak
Kuş seslerini
Cıvıldayan gülüşlerimi?
Dilimde sabah duası
Pencerede beklerim
Yağmurlu bir sabahı
Saklandığı yerden
Çıksın diye kuşlar
Ayşe Altıntaş çok yakında "Çocuklar İçin Şiir Soruşturmamız" kapsamında gerçekleştireceğimiz bir söyleşimizin konuğumuz olacak. Çocuklara seslenen şiirlerinin altında yatan duygu ve düşünceleri biraz daha derinlemesine irdeleyeceğiz. İçindeki çocukla yeniden buluşma, çocuk cennetine dönme arzusunun nasıl şiire dönüştüğünü anlatmasını isteyeceğiz ve gönlünden kopanları sizlerle paylaşacağız.
Balık Rüyaları
Ayşe Altuntaş
Tulu Kitap
2023 Aralık
71 sayfa
Kaynakça:
Uçar S.Ö., Ayşe Altıntaş ile Söyleşi / Yokluk Penceresinden Kainata Bakan Şair Bir Yürek. Küpeşte Dergi. https://www.kupestedergi.com/sayilar/Kupeste_dergi_Sayi_35.pdf Erişim tarihi 05.02.2024
Yazar: Yeni Çıkanlar - Yayın Tarihi: 23.02.2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 01:51