Türkçemizin Çiçeği; Çocuklar İçin Şiir Dosyamızın yayımlandığı bugünlerde yeni bir şiir kitabı daha çocuklarımızın beğenisine sunuldu. Bir yıl önce "Yokluğun Eskimeden" isimli şiir kitabıyla yetişkin şiir severlere hitap eden sosyolog şair Ayşe Altıntaş bu defa çocuklara sesleniyor. Profesyonel olarak şiir yazmaya Yedi İklim Dergisi'nde başlayan, Kardelen çocuk dergisinde ilk çocuk şiirleri yayımlanan şairin Altın Çocuk ve Özel Eğitim Çocuk dergilerinde de şiirleri yayımlanmış. Şairin "Balık Rüyaları" isimli yeni kitabı tecrübeli çizer Sibel Büyük'ün çizimleriyle renklenmiş, Tulu Kitap özeniyle canlanmış. Tulu Kitap son dönemde çıkardığı kitaplar arasında çocuk şiirine de yer veren nadir yayıncılardan biri olarak göze çarpıyor.

Şairin naif mısralarında baba özlemi, doğa sevgisi, Allah inancı ve zulüm gören çocukların hüznü dile gelmiş. Şiirler kısa mısralardan oluşuyor ve serbest bir yapıya sahip. Küpeşte Dergisi'ne verdiği bir röportajda üzerinde durduğu sorumluluk duygusu ve uyutulanlardan olmaya direnç şairin çocuklara hitabında da hissediliyor. Çocuk şiirleri yazmaya 3 yıl önce yaşadığı üzücü bir olaydan sonra başlamış. Evinin önünde, manzarasıyla salonunu süsleyen heybetli bir çam ağacının bir sabah kesilmiş olduğunu görünce dünyası yıkılmış şairin ve şu dizeler dökülmüş kalbinden göz yaşları misali:

Kesmesin ağaçları baltalı amcalar

Masallar anlatacağım onlara

Çiçeklendirip dallarını

Yeşiline konduracağım kuşları

Güleç rüyalarımdan

Sürülmüştür yapraklar

Tutunup aceleci rüzgâra

Yuva armaya gitmiş kuşlar

Kim için dökülecek yemişler

Kim çoğaltacak

Kuş seslerini

Cıvıldayan gülüşlerimi?

Dilimde sabah duası

Pencerede beklerim

Yağmurlu bir sabahı

Saklandığı yerden

Çıksın diye kuşlar

Ayşe Altıntaş çok yakında "Çocuklar İçin Şiir Soruşturmamız" kapsamında gerçekleştireceğimiz bir söyleşimizin konuğumuz olacak. Çocuklara seslenen şiirlerinin altında yatan duygu ve düşünceleri biraz daha derinlemesine irdeleyeceğiz. İçindeki çocukla yeniden buluşma, çocuk cennetine dönme arzusunun nasıl şiire dönüştüğünü anlatmasını isteyeceğiz ve gönlünden kopanları sizlerle paylaşacağız.

Balık Rüyaları

Ayşe Altuntaş

Tulu Kitap

2023 Aralık

71 sayfa

Kaynakça:

Uçar S.Ö., Ayşe Altıntaş ile Söyleşi / Yokluk Penceresinden Kainata Bakan Şair Bir Yürek. Küpeşte Dergi. https://www.kupestedergi.com/sayilar/Kupeste_dergi_Sayi_35.pdf Erişim tarihi 05.02.2024