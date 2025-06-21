Balkan Edebiyatı Okuma Listesi

Balkan Edebiyatı, tarihsel olarak farklı etnik, dini ve kültürel grupların bir arada yaşadığı Balkan coğrafyasının çok katmanlı yapısını yansıtır. Zengin ve çok dilli bir edebi gelenektir. Osmanlı, Avusturya-Macaristan ve Yugoslavya etkisiyle biçimlenir. Savaşlar, göçler, kimlik arayışları ve tarihsel travmalarla şekillenen bir hafızayı taşır. En belirgin özelliği, yerellik ile evrensellik arasındaki dengeyi kurabilmesidir. Barındırdığı temalar arasında öne çıkanlar; etnik kimlik, sınırların değişkenliği, bellek, sürgün, göç ve aidiyettir. Balkan yazarları, bireysel hikâyeleri uluslararası bağlamda anlaşılır kılmayı başardıkları için dünya edebiyatında dikkat çekerler. Ben de bu listede okuduğum Balkan Edebiyatı örneklerine yer verdim. İyi okumalar dilerim.

Bir Üsküp Masalı – Leyla Şerif Emin

Kuyu – Kim Mehmeti

Üsküp Dilencileri – Kim Mehmeti

Parçalanan Ruhlar - Goran Simic

Çiçero – Diello Elyesa

Çakıl Taşlarının Avuntusu – Rabie Ruşid

Eğer Bu Bir Oyun Olsaydı - Almir İmşireviç

Enhar-ı Aşk – Hatice Durgud

Vatanım Yugoslavya - Goran Voynoviç

Bizim Sokağın Çocukları - Necati Zekeriya

Yeni Sokağın Çocukları- Necati Zekeriya

Vardar Mavisi - Muhammed Yakupi

Çağrışımlar Kataloğu - Muhammed Yakupi

Yürüyen Duvar - İlhami Emin

Yoldaş Zylo'nun Yükselişi ve Düşüşü - Dritero Agolli

Saraybosna Blues - Semezdin Mehmedinoviç

Saraybosna Tramvayı - Ahu Çetres

Travnik Günlüğü - İvo Andriç

Lanetli Avlu -İvo Andriç

Güneşli Taraf - İvo Andriç

Drina Köprüsü -İvo Andriç

Hanımefendi - İvo Andriç

Sinan'ın Tekkesinde Ölüm - İvo Andriç

Ömer Paşa - İvo Andriç

Sara ve Serafina- Cevad Karahasan

Küllerin Anlattığı - Cevad Karahasan

Zlata'nın Günlüğü- Zlata Filipoviç

Uzaktaki Yakın Adapazarı - İvi İlyadis

Uzaktaki Yakın İstanbul - İvi İlyadis

Balkanları Tahayyül Etmek - Maria Todorova

Uğursuz - Necad İbrişimoviç

Balkan Türküsü - Mümin Ali

Derviş ve Ölüm - Meşa Selimoviç

Çiçekler Kimin İçin Açıyor - Feri Lainscek

Karanlık Bir Pencere - Florin Irımıa

Ödünç Gözyaşları Seçilmiş Şiirler - Bojana Apostolova

Dünya Nimetleri - Anton Baev

Arkadaş - Panait İstrati

İbret Taşı - İsmail Kadere

Taşkent'in Düşüşü - İsmail Kadere

Benden Selam Söyle Anadolu'ya - Dido Sotiriyu

Fil - İlhami Emin

Rumeli, O Benim İşte - Zeynel Beksaç

Türkçenin Rumeli Yakası - Leyla Şerif Emin

Kaybolmazsan Bu Şehir Senin - Leyla Şerif Emin

Giden Üç Adam - Seyhan Yakupi

Kosova'da Maziye Karışanlar - Hasan Mercan

Unutulmayan Günler - Hasan Mercan

Can Gergefi - Hasan Mercan

Sevinç Uzak Bir Düştü - Hasan Mercan

Tuna Nehri Aksam Diyor - Hasan Mercan

Şekerci Yunus - Hasan Mercan

Rüyzalarım Çiçek Açtı - Zeynel Beksaç

Kale - Meşa Selimoviç

Edebiyat ve Coğrafya – Necla Dursun

Pırnalı'dan Çıktık Yaya - Suat Engüllü

Bir Sevimle Bir Devrim Üstüne - Suat Engüllü

Şafak Sökerken - Faahri Kaya

Yugoslavya Türk Şiirinde Atatürk – Nimetullah Hafız

Kara İsmet - Nusret Dişo Ülkü

Deniz ve Ben - Nusret Dişo Ülkü

Mangal - Fahri Ali

Kayadan Kopmadan - Fahri Ali