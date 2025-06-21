Balkan Edebiyatı Okuma Listesi
Balkan Edebiyatı, tarihsel olarak farklı etnik, dini ve kültürel grupların bir arada yaşadığı Balkan coğrafyasının çok katmanlı yapısını yansıtır. Zengin ve çok dilli bir edebi gelenektir. Osmanlı, Avusturya-Macaristan ve Yugoslavya etkisiyle biçimlenir. Savaşlar, göçler, kimlik arayışları ve tarihsel travmalarla şekillenen bir hafızayı taşır. En belirgin özelliği, yerellik ile evrensellik arasındaki dengeyi kurabilmesidir. Barındırdığı temalar arasında öne çıkanlar; etnik kimlik, sınırların değişkenliği, bellek, sürgün, göç ve aidiyettir. Balkan yazarları, bireysel hikâyeleri uluslararası bağlamda anlaşılır kılmayı başardıkları için dünya edebiyatında dikkat çekerler. Ben de bu listede okuduğum Balkan Edebiyatı örneklerine yer verdim. İyi okumalar dilerim.
Bir Üsküp Masalı – Leyla Şerif Emin
Kuyu – Kim Mehmeti
Üsküp Dilencileri – Kim Mehmeti
Parçalanan Ruhlar - Goran Simic
Çiçero – Diello Elyesa
Çakıl Taşlarının Avuntusu – Rabie Ruşid
Eğer Bu Bir Oyun Olsaydı - Almir İmşireviç
Enhar-ı Aşk – Hatice Durgud
Vatanım Yugoslavya - Goran Voynoviç
Bizim Sokağın Çocukları - Necati Zekeriya
Yeni Sokağın Çocukları- Necati Zekeriya
Vardar Mavisi - Muhammed Yakupi
Çağrışımlar Kataloğu - Muhammed Yakupi
Yürüyen Duvar - İlhami Emin
Yoldaş Zylo'nun Yükselişi ve Düşüşü - Dritero Agolli
Saraybosna Blues - Semezdin Mehmedinoviç
Saraybosna Tramvayı - Ahu Çetres
Travnik Günlüğü - İvo Andriç
Lanetli Avlu -İvo Andriç
Güneşli Taraf - İvo Andriç
Drina Köprüsü -İvo Andriç
Hanımefendi - İvo Andriç
Sinan'ın Tekkesinde Ölüm - İvo Andriç
Ömer Paşa - İvo Andriç
Sara ve Serafina- Cevad Karahasan
Küllerin Anlattığı - Cevad Karahasan
Zlata'nın Günlüğü- Zlata Filipoviç
Uzaktaki Yakın Adapazarı - İvi İlyadis
Uzaktaki Yakın İstanbul - İvi İlyadis
Balkanları Tahayyül Etmek - Maria Todorova
Uğursuz - Necad İbrişimoviç
Balkan Türküsü - Mümin Ali
Derviş ve Ölüm - Meşa Selimoviç
Çiçekler Kimin İçin Açıyor - Feri Lainscek
Karanlık Bir Pencere - Florin Irımıa
Ödünç Gözyaşları Seçilmiş Şiirler - Bojana Apostolova
Dünya Nimetleri - Anton Baev
Arkadaş - Panait İstrati
İbret Taşı - İsmail Kadere
Taşkent'in Düşüşü - İsmail Kadere
Benden Selam Söyle Anadolu'ya - Dido Sotiriyu
Fil - İlhami Emin
Rumeli, O Benim İşte - Zeynel Beksaç
Türkçenin Rumeli Yakası - Leyla Şerif Emin
Kaybolmazsan Bu Şehir Senin - Leyla Şerif Emin
Giden Üç Adam - Seyhan Yakupi
Kosova'da Maziye Karışanlar - Hasan Mercan
Unutulmayan Günler - Hasan Mercan
Can Gergefi - Hasan Mercan
Sevinç Uzak Bir Düştü - Hasan Mercan
Tuna Nehri Aksam Diyor - Hasan Mercan
Şekerci Yunus - Hasan Mercan
Rüyzalarım Çiçek Açtı - Zeynel Beksaç
Kale - Meşa Selimoviç
Edebiyat ve Coğrafya – Necla Dursun
Pırnalı'dan Çıktık Yaya - Suat Engüllü
Bir Sevimle Bir Devrim Üstüne - Suat Engüllü
Şafak Sökerken - Faahri Kaya
Yugoslavya Türk Şiirinde Atatürk – Nimetullah Hafız
Kara İsmet - Nusret Dişo Ülkü
Deniz ve Ben - Nusret Dişo Ülkü
Mangal - Fahri Ali
Kayadan Kopmadan - Fahri Ali
Yazar: Necla DURSUN - Yayın Tarihi: 21.06.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 13:43