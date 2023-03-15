Bana Çocuk Edebiyatının Resmini Çizer misin Betül Ünlü?

Bilinçli, nitel, kayda değer, saklanmaya değer ilk çiziminizi hatırlıyor musunuz? Ne zaman, nerde, ne çizmiştiniz? Şimdi nerde, ona ne oldu?

Aslında kendimi bildim bileli çizim yapıyorum diyebilirim. Anaokulundan beri ressam olmayı hayal eden biri olarak çizilebilecek her yere muhakkak bir şeyler karalardım. Ailemin ressamlığa meslek anlamında çok sıcak bakmadıklarından dolayı onları ikna etmek için odamı sergi salonuna çevirmiş çizim yaptıkça duvara asmıştım. Odama astığım ilk çizimim de Kız kulesi olan bir İstanbul manzarasıydı.

Yeteneğinizi nasıl geliştirdiniz? Çocuk kitaplarına çizimlerinizle katılma fikri/fırsatı nasıl doğdu? Kendinizi bu piyasaya nasıl kabul ettirdiniz?

Aslında üniversite zamanına kadar gördüğüm her şeyi bire bir çizmek gibi bir hobim vardı. Sonrasında üniversite sınavlarına hazırlanmak için 2 yıl boyunca resim kursuna gittim. Yetenek sınavlarına girip grafik tasarım bölümünü kazandım. Üniversite okurken kendimi illüstrasyon alanına daha yakın buldum ve o alanda kendimi geliştirmeye karar verdim. Hatta ilk proje ödevimde çocuk kitap kapakları çizmiştim. Beni çok heyecanlandırmıştı. İşte o zaman meslek olarak yapmak istediğim şeyi bulmuştum. Sonrasında çizimlerimi sosyal medyada paylaştım bu vesileyle birçok güzel insanla tanıştım derken kendimi piyasanın içinde buldum.:)

Çizdiğiniz bir çocuk kitabını elinize aldığınızda kendinizi eserin neresinde hissedersiniz? Mesela kitabı bir film gibi düşünsek, rolünüzü nasıl tanımlarsınız?

Genellikle çizdiğim karakter kimse onun tepkilerini, ifadelerini yansıtabilmek adına ister istemez o role bürünüyor oluyorsunuz. Bu sebepten kimi çiziyorsam o oluyorum diyebilirim. Çizim yaparken de muhakkak yüzüme yansır bu durum.:)

Yöntemlerinizden ve prensiplerinizden biraz bahseder misiniz? Bir proje önünüze geldiğinde hangi şartları öne sürersiniz? Ya da size sunulduğunda kabul etmediğiniz şartlar nelerdir?

Genellikle önce yayınevi veya yazarın beklentilerini sorarım, isterlerse örnek bir çizim yapar uyuştuğumuz noktada projeye başlarım. Her zaman daha keyifli bir süreç olması adına çizeceğim projenin tarzıma uygun olmasını önemserim. Kabul etmediğim projeler genellikle tarzıma uygun olmayan projeler oluyor.

Yazarlarla aranız nasıl? Çizimini yaptığınız eserin sahibi ile hangi düzeyde bir iletişim kurarsınız? Hangi kafa yapısındaki yazarlarla çalışmak kolay, hangileriyle çalışmak zordur?

Bu anlamda kendimi hep şanslı hissetmişimdir zira çok kıymetli yazarlarla çalışma fırsatı buldum. Ortak bir eser üretmenin verdiği duygusal bağla da olsa gerek çoğu zaman iş arkadaşlığından öteye geçti ve çok güzel dostlar kazandım.

Yayınevleri ile aranız nasıl? Muhatabınızdan ne bekler, ona ne avantajlar sunarsınız?

Yayınevinden beklentim tabi ki maddi ve manevi anlamda emeğe saygı duyulmasıdır her zaman. Karşılıklı olarak çıkarların gözetilmesi, beklentilerin karşılanması bu işin olmazsa olmazıdır. Bu süreçte demoralize olmak kesinlikle çizimlere ister istemez yansıyor.

Çocuklarla aranız nasıl?

Aslında işin özünde çocuklar için çalışıyoruz onların dünyasını anlamaya çalışıp onların dilinden konuşmaya çabalıyoruz. Çocuklardan her zaman öğrenecek çok şey olduğunu düşünüyorum, yetişkinlerden daha özgür ruhlular ve tabii ki çok masumlar bu yüzden çocuklara ve onların dünyasına hayranım, ruhumun da hep çocuk kalması için çabalayanlardanım.

Bir çocuk kitabını çizerken hangi konularda kendinizi sorumlu hissedersiniz?

Kitabın hikayesini, kahramanlarını, hangi zamanda geçtiğini, dönemin kıyafetlerini ve kültürünü çok iyi özümsemek gerekiyor ki bunu çizime yansıtabilelim. Bu anlamda iyi bir araştırmacı olmak da gerekiyor kesinlikle.

İyi bir okur musunuz? Çizime başlamadan önce metni nasıl okursunuz? Sonrasında işiniz bitene kadar, kaç defa daha okursunuz?

Okumak en az çizmek kadar önemli benim için, hatta resim kursuna gittiğim dönemde hocalarımız iyi bir imgesel çizmek istiyorsanız çok kitap okumalısınız derlerdi. Başta bir anlam verememiştim ama okudukça hayal dünyasını inanılmaz geliştirdiğini farkettim ve elbette çizimlere de yansıdı bu durum.

Çizmeye başlamadan önce bütün metni okur, karakterleri betimler daha sonra gereken araştırmaları yapıp kompozisyonların eskizlerini oluştururum. Renklendirme aşamasında tekrar okur, metnin ruhuna uygun renkler kullanırım. Kitap bitene kadar okumam devam eder. Çizmek ve okumak bir bütün diyebilirim.

Çocuk kitaplarını çizerken sizi en çok zorlayan nedir?

Çocuk kitaplarını çizerken beni en çok zorlayan şey çok kısıtlı zamanda üst düzey işler beklenmesi oluyor. Her şeyin bir matematiği var neticede.:)

Bugüne kadarki en iyi işinizi görmek istesek bize hangi kitabın ismini verirsiniz?

Aslında her çizeceğim projede daha iyi nasıl olabilir kaygısı yaşadığımdan hiç bir zaman en iyi işim bu oldu diyemiyorum maalesef. Ama sevdiğim çizimleri sosyal medyadan paylaşırım.

Hayalinizdeki proje/iş ya da mesleğinize dair en büyük hayaliniz nedir? "Ben yapsaydım" dediğiniz işler oldu mu?

Bir gün kendi kitabımı yazıp çizebilmeyi çok istiyorum, bir de çizimlerimin animasyon olması fikri de beni çok heyecanlandırıyor.:)