Bana Çocuk Edebiyatının Resmini Çizer misin Nezahat Melis Eraydın Boyacı?

Bilinçli, nitel, kayda değer, saklanmaya değer ilk çiziminizi hatırlıyor musunuz? Ne zaman, nerde, ne çizmiştiniz? Şimdi nerde, ona ne oldu?

Saklanmaya değer dendiğinde aklıma çocukken yaptığım çizimler geliyor, hayalimdekileri çeşit çeşit boya ve renkle çizmenin verdiği keyfi ve özgürlüğü hala hatırlıyorum ve çizer olarak o özgürlüğe ulaşmayı hedefliyorum. Bu resimler bilinçliydi ve sadece kişisel tarihim için kayda değerdi sanırım. Ne yazık ki yaptığım şeyleri saklama alışkanlığım yok, elimde sadece annemin sakladığı ilkokul 1.sınıftan bir resim defterim var.

Yeteneğinizi nasıl geliştirdiniz? Çocuk kitaplarına çizimlerinizle katılma fikri/fırsatı nasıl doğdu? Kendinizi bu piyasaya nasıl kabul ettirdiniz?

Üniversitede mimarlık okudum ve doğrudan resim yapmadığım zamanlarda dahi çizimle iç içe olma fırsatım oldu. Okuduğum okul eskiz kültürünün olduğu, el çizimlerinin desteklendiği bir yapıya sahipti ki bu benim için büyük bir şanstı. Projelerimi son ana kadar onlarca eskiz yaparak büyük bir keyifle çizerdim. Mesleğe atıldığım ilk birkaç yılın ardından çocuk atölyelerinde yürütücülük yapmaya başladım. İlk deneyimim olan TEGV Düşler Atölyesinde çocuklarla birlikte sanatsal üretimler yapmak çocukluğumdaki duyguları yeniden hissetmemi sağladı. O duygularla, resimli kitapları okurken bu dünyaya katılabilir miyim hayali beraberinde geldi. Yaptığım dijital çalışmaları portfolyo haline getirip yayınevlerine çizer başvurusu yapmaya başladım. Bunlar şimdi bakınca oldukça amatör çizimlerdi ancak çizim dilimi anlayan ve kendimi geliştirebileceğime inanan bir editör başvuruma geri döndü. İlk işbirliğimi çocuk edebiyatı alanında öncü yayınevlerinden biriyle yapmak benim için iyi bir referans oldu ve başka işbirliklerinin kapısını açtı.

Çizdiğiniz bir çocuk kitabını elinize aldığınızda kendinizi eserin neresinde hissedersiniz? Mesela kitabı bir film gibi düşünsek, rolünüzü nasıl tanımlarsınız?

Çizdiğim bir kitabı elime aldığımda hissettiğim duygular o hikayeyle kurduğum ilişkiye göre değişiyor. Bazen sadece resimleri tanımlanan doğrultuda bekleneni en iyi şekilde karşılamış olmanın mutluluğu oluyor, bazen karakterlerden biri oluveriyorum ve kitabın içine giriyorum. Hayalim, bir film gibi düşünürsem, bir gün yönetmeni olduğum bir kitap resimlemek.

Yöntemlerinizden ve prensiplerinizden biraz bahseder misiniz? Bir proje önünüze geldiğinde hangi şartları öne sürersiniz? Ya da size sunulduğunda kabul etmediğiniz şartlar nelerdir?

İlk çalışmalarımda yapamamış olsam da bir süredir öncelikle hikayeyi okumak ve sözleşmeyi görmek istiyorum. Bana keyif veren bir edebi eser için çalışmayı önemsiyorum. Bağ kurabildiğim bir metinse yayınevi sözleşmesini inceliyorum. Çizer olarak haklarımı karşılayan bir içerikteyse çalışmayı kabul ediyorum. Kabul etmediğim şartlar maddi olarak emeğimi karşılamayan telif ücretleri, süresiz telif devri gibi konular. Ancak bunları da referans işler yapabilmek adına ilk çalışmalarımda göz ardı ettiğim zamanlar oldu maalesef.

Yazarak derdini anlatanlara çizerek destek veriyorsunuz. Yaptığınız iş kimi zaman hayali somutlaştırmak, kimi zaman gerçeği soyutlaştırmak. İlk adımıysa sanırım görünmeyeni görebilmek. Dolayısıyla çocuk edebiyatına baktığınızda bizim göremediğimiz ama sizin gördüğünüz sorunlar var mıdır diye merak ediyorum. Gerek okur açısından, gerek yazar veya çizer açısından sizce neler iyi gidiyor, nerelerde aksıyoruz?

Çocuk edebiyatındaki gördüğüm sorunlar yazar ve çizerlerin pek çoğunun dile getirdiği maddi karşılığı alamama sorunu. Emek verilip uzun mesailer harcanan projeler maddi olarak dengeli bir karşılık bulamıyor çoğu zaman. Nitelikli projeler üretiliyor, kimi yayınevleri baskı ve kağıt kalitesinde bu projelere uygun üretimler yaparken kimi yayınevleri maddi zorluklarla bu kaliteleri yakalayamıyor. Okuyucu için tatmin edici okuma deneyimi sunabilecek kitaplar, baskı kalitesinin kurbanı olabiliyor.

Yazarlarla aranız nasıl? Çizimini yaptığınız eserin sahibi ile hangi düzeyde bir iletişim kurarsınız? Hangi kafa yapısındaki yazarlarla çalışmak kolay, hangileriyle çalışmak zordur?

Kurduğum ilişkiler kişilere ve projelere göre değişiklik gösteriyor. Eğer yalnızca kapak ve vinyet resimlemesi gibi bir iş ise yayıneviyle iletişim halinde oluyorum, yazarla da yayınevi üzerinden iletişim kuruyorum. Kitap resimlemelerinde yazarla belirli aralıklarla görüştüğüm projelerde ortak bir hayali kurmanın verdiği bir yakınlık gelişiyor. Görsel olarak olmazsa olmazları olmayan, esnek yapıdaki yazarla çalışmak benim için çok kolay oluyor. Kesin tanımlamaları olan kişilerle çalışmak yaptığım resimle aramdaki bağı korumak açısından beni zorluyor. Son zamanlarda bu alanda kardeşimle üretim yapmaya başladık, hikaye ve resimlerin eşzamanlı ortaya çıktığı benim için farklı ve çok keyifli bir döneme girdim.

Yayınevleri ile aranız nasıl? Muhatabınızdan ne bekler, ona ne avantajlar sunarsınız?

Çalıştığım yayınevleri konusunda şu ana kadar şanslı oldum, editörler ile iyi ilişkiler kurduğum rahatlatıcı, öğretici süreçler geçirdim. Muhattabımdan netlik ve sınırlarıma saygı beklerim, eleştirilere açıklık ve gerekli durumlarda her türlü düzeltmeyi yapma gibi avantajlar sunarım.

Çocuklarla aranız nasıl? Onlardan fikir alır mısınız?

Çocuklarla bir arada olmayı çok seviyorum, birlikte kitap okumaya ve resim yapmaya fırsat bulduğum her an hayal güçlerini nasıl dışavurduklarını izlemeye ve anlamaya çalışıyorum. Üzerine çalıştığım projelerde hikayeyi okuyup fikir aldığım çocuklar oldu. Örneğin Bal Kız Kırmızı Elbise kitabında kapak için iki alternatif çalıştık ve çevremizdeki çocuklara sorarak en sevilen kapağı seçtik.

Bir çocuk kitabını çizerken hedefiniz nedir, hangi konularda kendinizi sorumlu hissedersiniz?

Hedefim çocukların bağ kurabileceği, kendi hayal güçlerinden parçalar bulabilecekleri ve mizah anlayışlarında karşılık bulabilecek resimler yapabilmek. Didaktik ve sınırlayıcı hikayeler içinde yer almama konusuna dikkat ediyorum. Çocukların doğal gelişimini bozabilecek konularda kendimi sorumlu hissederim.

İyi bir okur musunuz? Çizime başlamadan önce metni nasıl okursunuz? Sonrasında işiniz bitene kadar, kaç defa daha okursunuz? Bu işi yapıyor olmak okuma alışkanlıklarınızı etkiledi mi?

İyi bir okur olduğumu düşünüyorum. Çizime başlamadan önce metni kendi seçtiğim bir edebi eseri nasıl dikkatle okursam öyle okuyorum, çocukluğumdaki bakışımı da hatırlamaya çalışarak. Sonrasında hikayeyi nasıl bölümlendireceğim, nasıl bir teknikle resimleyeceğime karar vermek için hızlı ve parçalı okumalar yapıyorum.

Çocuk kitaplarını çizerken sizi en çok zorlayan nedir? Tıkandığınız olur mu, sizi neler besler?

Çocuk kitapları çizerken beni en çok zorlayan şey dışarıdan gelen müdahaleler oluyor. Değişen açılar, daha önce hayal etmediğim eklemeler beni tıkayabiliyor. Böyle durumlarda çizimden uzaklaşıp sevdiğim kitapları yeniden okuyup, izliyorum. Takip ettiğim, işlerini beğendiğim çizerlerin portfolyolarında geziniyorum.

Okuyup çizmemeye karar verdiğiniz ya da istemeyerek çizdiğiniz metinler oldu mu? Olduysa size bunu hissettiren neydi?

Evet her ikisi de oldu, didaktik ve eğlence unsuru olmayan metinlerin resimlemelerini yapmayı tercih etmiyorum. Tekrara düşen metinlerde de, düşen tempo motivasyonumu kaybetmeme sebep olabiliyor.

Bugüne kadarki en iyi işinizi görmek istesek bize hangi kitabın ismini verirsiniz?

Çiçeklerin Gücü Adına

Metinlerinden en çok keyif aldığınız yazarlar, çizimlerini en çok beğendiğiniz çizerler kimlerdir?

Çocuk edebiyatı çok zengin bir dünya ve uzun bir yazar çizer listesi var nitelikli üretimler yapan. Bir kişinin ismini söyleyecek olsam Oliver Jeffers derim. Metinlerindeki, resimlerindeki derinlik ve mizah, sadelik beni çok etkiliyor.

Hayalinizdeki proje/iş ya da mesleğinize dair en büyük hayaliniz nedir? "Ben yapsaydım" dediğiniz işler oldu mu? Hadi aksini de düşünelim; işinizin geleceğine dair endişeleriniz var mı?

En büyük hayalim kardeşimle başladığımız eşzamanlı üretim sürecinden özgün ve nitelikli eserler ortaya çıkarmak. Çok beğendiğim ve imrendiğim işler yapan kişilerin kendi dünyasından çıkmış güzellikler, örneğin Bay Kılab'a ne kadar bayılsam da ben yapsaydım diyemiyorum, ben yapsam başka türlü olurdu ve şu anki tecrübemle o kadar eğlenceli ve dolu dolu olmazdı sanırım. İşimin geleceğine dair endişelerim var. Tam zamanlı bir vakit ayırıp çocuk kitaplarına odaklanamıyorum, maddi olarak bu üretimleri "gerçek" denilen işlerle desteklemem gerekiyor. Bu da zihinsel yorgunluğu beraberinde getiriyor, hedeflediğim özgünlüğe ulaşamamak arada bana kendini hatırlatan bir endişe.