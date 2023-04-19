Bana Çocuk Edebiyatının Resmini Çizer misin Sena Nur Toslak?

Bilinçli, nitel, kayda değer, saklanmaya değer ilk çiziminizi hatırlıyor musunuz? Ne zaman, nerde, ne çizmiştiniz? Şimdi nerde, ona ne oldu?

Bu sorunuzu yanıtlamaya anneme teşekkür ile başlamam gerekiyor o halde. Çünkü üniversite sınavına hazırlandığım dönemdeki kitap ve defterlerimi halen saklıyor. O kitap ve defterlerin üzerinde pek çok çizimim bulunuyor. Dolayısıyla kayda değer ilk çizimlerimi, en azından beni mesleğime yönlendiren ilk çizimlerimi üniversite sınavına hazırlanırken ders çalışmamak için çizdiğimi söyleyebilirim.

Yeteneğinizi nasıl geliştirdiniz? Çocuk kitaplarına çizimlerinizle katılma fikri/fırsatı nasıl doğdu? Kendinizi bu piyasaya nasıl kabul ettirdiniz?

Grafik Tasarım mezunuyum. Üçüncü sınıfta "Çocuk Kitabı Resimleme" adlı bir ders aldım. Dersimizin hocası Ali hocam bu alana ciddi yeteneğimin olduğunu ve mutlaka bunun üzerine eğilmem gerektiğini söylerdi. Sağ olsun, emeği bende büyük. Bitirme tezimi de çocuk kitabı resimleme üzerine bir tez ile yaptım. Yani çocuk kitapları resimleme fikri bu şekilde doğmuş oldu.

Piyasayala ilişkim mezun olduktan sonra hazırladığım portfolyomu işlerini sevdiğim yazar ve yayınevlerine göndererek başladı. İlk geri dönüş aldığım kişi sevgili Hatice Özdemir Tülün oldu. Yayınlanan ilk kitabım da onun yazdığı "Kuş Çocuk" kitabıdır. Bu sebeple "Kuş Çocuk"un bendeki yeri hep ayrı olacak.

Çizdiğiniz bir çocuk kitabını elinize aldığınızda kendinizi eserin neresinde hissedersiniz? Mesela kitabı bir film gibi düşünsek, rolünüzü nasıl tanımlarsınız?

Resimlediğim her kitaba kendimden bir şeyler katıyorum ve hepsi bana ait oluyorlar. Bunu çok seviyorum. Bu bir film olsaydı ben yönetmen olurdum bence. Senaryo hazır; oyuncuları seçiyorum, kostümleri seçiyorum, oyuncuların nerede nasıl duracaklarını belirliyorum, arka planı ayarlıyorum, ışığı ve kamera açısını ayarlıyorum…

Yazarlarla aranız nasıl? Çizimini yaptığınız eserin sahibi ile hangi düzeyde bir iletişim kurarsınız? Hangi kafa yapısındaki yazarlarla çalışmak kolay, hangileriyle çalışmak zordur?

Yazarlarla ilişkim gayet iyidir. Çalıştığım yazarların hepsini çok sevdim. Genel olarak yazmak benim için zor bir iş. Günlük hayatta sağ elini kullanan birinin sol elini kullanmaya çalışması gibi bir şey benim için çizmek yerine yazmak. Bu yüzden yazabilen insanlara saygım çok büyüktür.

Yazdığı şeylerin görselleştirmesini kafasında bitirmiş ve birebir buna benzer çizimler bekleyen yazarlarla çalışmak diğerlerine göre biraz daha zor diyebilirim. Çünkü tam manasıyla yazarın hayal dünyasıyla çizerinkini birleştirmeye çalışmak imkansıza yakındır.

Yayınevleri ile aranız nasıl? Muhatabınızdan ne bekler, ona ne avantajlar sunarsınız?

Yayınevlerinden en büyük beklentim karşılıklı imzaladığımız sözleşmelere sadık kalınması, profesyonel ve idealist çalışılmasıdır. Galiba mesleğimde benim motivasyonumu düşüren en büyük unsur bu. Bir de çizer isimlerinin kitap kapaklarında küçük ve kenara köşeye sıkıştırılmış yazılması. Üzücü…

Çocuklarla aranız nasıl? Onlardan fikir alır mısınız?

Çevremde fikir alabileceğim çocuk yok açıkçası ama olsaydı muhakkak alırdım. Şöyle bir anım var bununla ilgili: yoğun bir şekilde çocuk kitabı resimlediğim bir dönem yeğenlerim geldi ve beni çizim yaparken izlemek istediler. Kitaptaki bir karakterin pantolonunu ten rengine yakın bir ton seçmiştim ve yeğenim "halacım bu çocuk pantolonunu giymeyi unutmuş mu?" dedi. Çocuk gözünden aslında o rengin ten rengiye ayırt edilemediğini öğrenmiştim. Yeşile boyadım sonra pantolonu.:)

Bir çocuk kitabını çizerken hedefiniz nedir, hangi konularda kendinizi sorumlu hissedersiniz?

Farklılıklara saygı… En önemsediğim noktalardan biridir bu. Bitirme tezimde resimlediğim hikaye de farklılıklara saygı üzerineydi. Mesela hikaye gereği birkaç farklı karakter çalışacaksam muhakkak esmer, sarışın, gözlüklü, tombul, zayıf vs. farklı özelliklerde karakterler çalışırım. Bu benim için çok önemlidir.

İyi bir okur musunuz? Çizime başlamadan önce metni nasıl okursunuz? Sonrasında işiniz bitene kadar, kaç defa daha okursunuz? Bu işi yapıyor olmak okuma alışkanlıklarınızı etkiledi mi?

Metin elime gelince öncelikle sessizce tüm metni okurum. Sonra sesli bir şekilde bir çocuğa okuyormuşcasına okurum. Daha sonra metni çizilecek sayfalara göre bölerim ve çizeceğim sayfanın bir köşesine eklerim ki çizim yapmaya devam ederken de okuma fırsatım olsun. İyi bir okur olduğumu söylemem, fakat bu alanda çalışmak şüphesiz çocuk kitabı okurluğumu arttırdı. Geniş bir kitaplığım yok ama koca bir çocuk kitabı kitaplığım var. Kendimi sık sık çocuk kitabı okurken buluyorum. Zaten çocuk kitaplarının biraz da yetişkinlerin içindeki çocuklar için yazıldığını düşünüyorum.

Çocuk kitaplarını çizerken sizi en çok zorlayan nedir? Tıkandığınız olur mu, sizi neler besler?

Bazen tıkanıyorum. Çizmeyi tamamen unutmuşum gibi hissediyorum. Çizmek için masaya oturuyorum ve saatlerce hiçbir iş ortaya çıkmayabiliyor. Eskiden böyle zamanlar çok canımı sıkardı, moralim bozulur ve bir daha asla çizim yapamayacak gibi hissederdim. Ancak artık bir çözümüm var: Kafamı boşaltıp başka bir iş ile uğraşmak. Mesela kek yapmak.:) Çok iyi geliyor, tüm çizerlere tavsiye ederim.:)

Şaka bir yana böyle zamanlarda en önemli şey bunun sürecin bir parçası olduğunu unutmamak ve çalışmaya devam etmek. Bu bilinçle masanızın başına yeniden oturduğunuzda daha önce çizemediğiniz projeyi birkaç saat içinde çözmüş oluyorsunuz.

Okuyup çizmemeye karar verdiğiniz ya da istemeyerek çizdiğiniz metinler oldu mu? Olduysa size bunu hissettiren neydi?

Hiç böyle bir olay yaşamadım. Hep değerli yazarların güzel metinlerini resimledim çok şükür.

Bugüne kadarki en iyi işinizi görmek istesek bize hangi kitabın ismini verirsiniz?

Henüz baskı aşamasında olan ama basıldığında en sevdiğim işim olacak bir proje kitabım var. Çizimi yaklaşık bir yıl sürdü ve yakında Fibula Yayınları'ndan çıkacak.:)

Metinlerinden en çok keyif aldığınız yazarlar, çizimlerini en çok beğendiğiniz çizerler kimlerdir?

Frenci Sanna ile aramda garip bir bağ var. İşlerini, kitaplarını, yazdıklarını, çizdiklerini, projelerini hepsini çok seviyorum. Belki o da yay burcudur.:)

Hayalinizdeki proje/iş ya da mesleğinize dair en büyük hayaliniz nedir? "Ben yapsaydım" dediğiniz işler oldu mu? Hadi aksini de düşünelim; işinizin geleceğine dair endişeleriniz var mı?

En büyük hayallerimden biri çocuklara iyi gelecek bir kitap yazıp resimlemek. Bir çocuğun benim kitabımı eline alıp "en sevdiğim kitabım bu!" demesi.

Anime dizileri çok seviyorum. "Attack On Titan" en sevdiğim anime dizi sanırım. Yapım aşamasında bulunmak isterdim. Henüz final yapmadı aslında, hala şansım var. Buradan yapım şirketi Wit Studio'ya sesleniyorum, lütfen beni de ekibinize alın.:)

İşimle ilgili en büyük endişem bugünkü tutkumu ve motivasyonumu kaybetmektir sanırım. Umarım böyle bir şey olmaz hiç.:)