Başkasının Hayatını Giyinmek

The New York Times'ın "21. yüzyılın en önemli kitaplarından biri" olarak tanıttığı Çin asıllı Amerikalı yazar R.F. Kuang'ın Sarı Yüz adlı romanı, kurgusundan çok daha fazlasını sunan bir metin. Yayın dünyasının perde arkasına cesaretle eğilen bu roman, dışarıdan büyülü görünen edebiyat çevrelerinin içinde dönen rekabeti, stratejik hamleleri ve kimlik mücadelelerini gözler önüne seriyor. Bu anlatı, günümüzün Amerika-Çin ilişkilerini düşündüğümüzde daha da anlamlı bir konum kazanıyor.

Yellowface, İngilizce olarak Mayıs 2023'te yayımlanmış, Türkçeye ise İthaki Yayınları tarafından çevrilerek 4 Mayıs 2025'te okurla buluşmuştur. Aynı dönem, Donald Trump'ın 2024 seçimlerini kazanarak 6 Kasım'da zafere ulaştığı ve 20 Ocak 2025'te yemin ederek yeniden göreve başladığı süreçle örtüşür. Bu zamanlama, romanın içeriğiyle küresel siyasal atmosfer arasında kurulabilecek bağları daha dikkat çekici kılıyor.

Romanın öne çıkan yönlerinden biri, çok satan yazarların yazma serüvenlerini, zirveye giden yolda yaşadıklarını ve zirvede kalmak için başvurdukları yöntemleri, okurla ve editörlerle ilişkilerini başarılı bir kurgu içinde vermesi. Türkiye'deki okuma oranları ve yazarlığa olan ilginin düzeyi düşünüldüğünde bu yönün sıradan okur için ne denli ilgi çekici olacağı tartışmalı. Ancak popüler edebiyatın "magazin boyutu", bu durumu dengeleyebilir. Bu anlamda Sarı Yüz'ü doğru okumak isteyenlerin romanın temelini oluşturan tarihsel ve sosyolojik arka plana dair bir hazırlık yapmaları faydalı olacaktır.

Sarı Yüz'ün Ardındaki Yüzler: Irk, Kimlik ve Sessizlik

Roman, Amerika-Çin ilgi ve algılarını gündeme getirirken bu iki toplumun birbirine bakışını irdeleyen tespitler de içeriyor. Olaylara yalnızca Çin-Amerika özelinde değil; Müslüman-Batılı, Türk-Kürt, Sünni-Şii gibi ikili karşıtlıklar üzerinden de bakmak mümkün. Bu bağlamda, Türkiye'nin Orta Doğu'daki konumu düşünüldüğünde romanın ima ettikleri, yerel bağlamda da düşündürücü hale geliyor.

Amerika-Çin ilişkileri yalnızca ekonomi ve siyaset değil; kültürel ve toplumsal düzeyde de karmaşık ve gergindir. Amerikan toplumunda Çin'e yönelik şüphecilik son yıllarda artmış, özellikle pandemi döneminde Asyalı-Amerikalılara yönelik nefret suçlarında büyük bir sıçrama yaşanmıştır. "Çin virüsü" gibi söylemler, Asyalı-Amerikalıların hem dışlanmasına hem de "model azınlık" olarak görünmezleştirilmesine neden olmuştur. Sarı Yüz, bu durumun edebi ve psikolojik yansımalarını etkileyici biçimde sunar.

Öte yandan Çin toplumunda Amerikan değerlerine karşılık duyulan güvensizlik, bireyci ve yozlaşmış bir Batı imajı üzerinden beslenir. Bu yaklaşım, devlet destekli medya organlarıyla da pekiştirilir. Kuang'ın kalemi, bu çift taraflı kültürel önyargının izlerini doğrudan veya dolaylı olarak yansıtır.

Romanın merkezinde yer alan Çin asıllı Amerikalılar, iki kültür arasında sıkışmış bireyler olarak karşımıza çıkar. Ne "yeterince Amerikalı" kabul edilirler, ne de Çinli kimlikleri tam anlamıyla tanınır. Bu kimlik kırılması, özellikle yazarlık ve sanat alanında belirgin bir hâl alır; nitekim Kuang da bu kimlik çatışmasını kendi yaşamından romanına taşır.

Yazarlık, Irkçılık ve Kimlik Krizi: R.F. Kuang'ın Gerçekleri

1996 doğumlu genç yazar Rebecca F. Kuang (R.F. Kuang), Yale Üniversitesi'nde başladığı akademik kariyerini bırakıp yazarlığa yönelmiş, fantastik edebiyat ve edebi kurgu alanlarında kısa sürede ses getirmiştir. Göçmen bir aileden gelmesi, Çin ve Amerikan kültürlerine eş zamanlı maruz kalması, romanlarında bu çift kimliğe dair derinlikli gözlemler yapmasını sağlamıştır. Zaten Sarı Yüz'de Yale Üniversitesi sıkça geçer, bu durum romanın otobiyografik izler taşıdığının işaretlerindendir.

Romanın orijinal adı "Yellowface", İngilizcede Doğu Asyalı görünmek adına yapılan teatral makyajı ifade eder ve ırkçılığın estetikleşmiş bir biçimini temsil eder. Kuang, yayıncılık sektöründeki ırksal eşitsizlikleri yalnızca edebi karakterlerle değil, doğrudan sektöre yönelttiği cesur eleştirilerle de gündeme taşır. Bu yönüyle sadece iyi bir yazar değil, aynı zamanda keskin bir düşünürdür.

İsmi Çalınan Hikâye: Kimin Kalemi, Kimin Hayatı?

Romanın baş karakterleri Athena Liu ve Junie üzerinden gelişen olay örgüsü, yayın dünyasının içyüzüne dair sarsıcı bir anlatı sunar. Athena; otuz ülkeye hakları satılmış, Netflix'le anlaşmalı, eleştirmenlerden tam not alan parıltılı bir yazardır. Ancak bu şöhretin görünmeyen yüzü, dostsuzluk ve yalnızlıktır. Kutlama amacıyla evine çağırdığı Junie, onun romanını okuyup değerlendirmesini ister. Ancak akşamın ilerleyen saatlerinde Athena boğularak ölür ve Junie, kimsenin görmediği son romanı çantasına atar.

Junie aslında başarısız bir yazardır. Editörü bile artık ondan umudu kesmiştir. Bu eziklikle hareket eden Junie, romanı baştan yazıp kendine mal eder. Athena'nın yerini adım adım alır. Kıskançlık, dışlanmışlık ve değersizlik hissi onu merkeze taşır. Ancak bir yöneticinin gözünden kaçan küçük bir detay, bu büyük yalana pahalıya patlayacaktır. Roman, kıskançlığın ve görünmeyen travmaların nelere yol açabileceğini çarpıcı biçimde gösterir.

Junie'nin uzun süredir görüşmediği annesinin şu sözü okuru duraklatacak değeri haizdir: "Hayat yazmaktan ibaret değil Junie. Sürekli kalbini kırmayacak bir sürü meslek var." Bu arada "Sürekli kalp, süreksiz kırıklaré"… Çevirideki bazı nazar boncukları kelimelere yüklenen anlamları da ters yüz ediveriyor.

Yayınevi toplantılarında geçen şu replik, sistematik ayrımcılığın boyutlarını gözler önüne serer: "Bir tane Müslüman yazarımız var zaten, daha fazla olursa biz azınlık kalırız." İsrail örneğinde olduğu gibi, bu cümleler bir halkın varlığını tehdit olarak gören bakış açısını da temsil eder.

Kuang, romanın finalini şaşırtıcı bir kurguyla taçlandırır. Fitili ateşleyen karakterin kim olduğu ve neden böyle davrandığı dikkatli okurlar için anlam kazanır. Zira dersler sadece anlatılardan değil, yaşanmışlıklardan da çıkarılır.

R.F. Kuang'ın "Sarı Yüz" romanı, yalnızca yazarlık dünyasında yaşanan etik çatışmaları ya da yayıncılık sektöründeki ırksal gerilimleri ifşa eden bir kurgu değil; aynı zamanda çağımızın kimlik, aidiyet, temsil ve adalet meselelerine cesurca dokunan bir metin.

Kuang, bireysel bir hikâyeden yola çıkarak evrensel bir sorgulama yürütüyor: Kim konuşma hakkına sahip? Kim, neyin sahibi olabilir? Ve hangi ses, duyulmaya değer görülür?

Amerika-Çin ilişkilerinin yeniden sertleştiği, kültürel kutuplaşmaların dünya genelinde keskinleştiği bir dönemde, Sarı Yüz yalnızca edebiyatseverler için değil, bugünü anlamak isteyen herkes için önemli bir eşiktir. Çünkü bu roman, görünürde bir skandalın öyküsü olsa da derinlerde hepimizi ilgilendiren daha büyük bir gerçeğin altını çiziyor: Hikâyeler yalnızca anlatılmaz, aynı zamanda çalınır, bastırılır ve bazen kanla yazılır!

Sarı Yüz

R. F. Kuang

İthaki Yayınları

Haziran 2025

303 s.