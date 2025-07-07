Baudelaire’den Genç Edebiyatçı Arkadaşlara Bazı Tavsiyeler

Baudelaire, Genç Edebiyatçı Arkadaşlara Bazı Tavsiyeler kitabında gençlere tavsiyeler vermektedir. Bunu da edebiyatın dibinden çıkıp zirveye çıkmış biri olarak yapmaktadır. Her ne kadar Baudelaire edebiyat denizinde boğulmuş olsa da genç edebiyatçılara tavsiyeler vermekten de geri kalmamıştır. Bu yazımızda Baudelaire'in tavsiyelerini verirken suyu sabuna dokunacağız, biraz da ülkemizin gerçeklerine değineceğiz.

Baudelaire birinci nasihatte şans faktörü üzerinde durup sormaktadır: Edebiyatta bir yere gelmek için şans faktörü nedir? Baudelaire'e göre kimse şimşek hızıyla üne kavuşamaz ve her başarının arkasında gayret ve özgürlük vardır. Talihsizlik eksikliktir. Özgür ve gayretli insan bu eksiklerini tamamlar. Baudelaire bunun için şu iki ismi vermektedir: Eugéne Sue, Paul Feval. Ülkemizde çok yetenekli olup çok da çalışmasına rağmen amacına ulaşmamış çok sayıda yazar var. Hatta diyebiliriz ki ülkemiz haddi hesabı olmayan isimsiz yazarlar mezarlığıdır. Bunda da maddi çıkarlarını her şeyin üstünde tutan yayınevlerinin sorumluluğu yadsınamaz. Yayınevleri öncelikle ideolojik davranırlar, 'kendi tarafı'nda olmayanın kitabını yayımlamaya yanaşmazlar. Sonra da ahbap-çavuş ilişkileri devreye girer. Yayınevinin sahibiyle ya da yakın çevresinden biriyle 'dostane ilişki" kuranın kitabı kolaylıkla yayımlanır. Üçüncü olarak da iyi-kötü, kaliteli-kalitesiz bir eser olup olmadığına bakılmaksızın sırf isme göre kitap basan yayınevleri var. Böyle yayınevleri meşhur bir yazarın elinden çıkmış kötü bir metni, meşhur olmayan bir yazarın kaleminden çıkmış iyi bir metne tercih ederler. Yaman çelişki burada ortaya çıkıyor: Böylesi yayınevleri yayımladıkları ahlak kitaplarıyla insanlara ahlak dersi vermeye kalkışırlar. Bu ahlaksızlığın ve ikiyüzlülüğün zirvesi değil de nedir! Tabi bunu söylerken bütün yayınevlerini töhmet altında bırakmıyoruz, az da olsa bu genellemenin dışında kalan "periferik ve asitmetrik yayınevleri" de var.

Baudelaire ikinci nasihatinde para üzerinde durur ve sorar: Para var mı bu işte? Şu sözle durumu açıklığa kavuşturmaya çalışır: Servete giden yollar sadece iyi duygulardan geçer! İyi edebiyatçı ne yaptığını ne yazdığını, neyin peşinden gittiğini bilir. Elinde iyi bir edebiyat eserini tuttuğundan emin olan kimse, biraz geç ya da güç de olsa hak ettiği değere ulaşacağını bilir.

Baudelaire üçüncü nasihatinde edebi arkadaşlıkları sorgular: Edebi arkadaşlıkları sevmeli miyiz? O "sağduyu ve mantık temelli" bir arkadaşlığı tavsiye eder. Aynı amaç için bir araya gelen insanlar birbirine yardım eder, daha doğrusu birbirine yardım etmelidir; çünkü birlikten kuvvet doğar. Ama işin içine nefret girdi mi, her şeyin rengi değişir. Baudelaire bunun için hayatından bir örnek verir: Eskirim dersi. Nefrette olabildiğince cimri davranmak gerekir.

Dördüncü nasihat eleştiri ile ilgilidir: Eleştirinin kötüsü iyi midir? Baudelaire'e göre eleştirel saldırıyı, bilerek sürekli aynı hataya yapanlara yöneltmek gerekir. Kimi niçin eleştirdiğimizi bilmemiz gerekir. İki çeşit eleştiri vardır: Dolaylı ve dolaysız. Dolaylı eleştiri çokça güldürür, azca düşündürür. Doğrudan eleştiriyi adil ve güvenilir eleştirmenlerin yapması gerekir.

Ülkemizde edebiyat eleştirisi birkaç ismin dışında yine taraflı ve ideolojik yapılmaktadır. Taraflı ve ideolojik eleştirmen kendi safındaki yazarları yere göğe sığdırmazken karşı taraftakini ise yerin dibine batırır. Sonra da sormazlar mı: Ülkemizde neden dünya çapında klasik eserler çıkmıyor!

Beşinci nasihat iyi bir eserin nasıl kaleme alındığıyla ilgilidir: İyi bir eser nasıl kaleme alınır? Baudelaire'in eser yazma şekli biraz farklıdır. Ona göre iyi bir eser her şeyiyle önceden zihinde canlandırılır. Yazar eserin başlığını kaleme aldığında sonucunu da kafasında canlandırmıştır. Balzac müsveddeleri arasında kaybolmuş bir yazardır. Balzac eserlerini direkt, bir seferde yazsaydı çok daha iyi bir yazar olurdu. Tabi bu nasihat tamamen Baudelaire'in karakteriyle ilgili. Büyük emeklerle en ince ayrıntısına kadar bir eseri kafasında canlandırıp tek seferde kağıda dökmek Baudelaire gibi dehalara mahsustur.

Altıncı nasihat ilham ile ilgilidir. Baudelaire'e göre ilham günlük çalışmanın kız kardeşidir. İnsan aklının bir köşesinde ilahi bir sistem vardır. Önemli olan günlük hayatımızı da aklımızdaki bu ilahi sistemin bir unsuru haline getirebilmektir. Bunu başaranlar iyi eserler verirler. Nasıl ki okunaklı bir yazı düşünceyi aydınlatır, dingin ve güçlü bir düşünce de okunaklı yazmaya yardım eder. Diyebiliriz ki burada Baudelaire günlük yaşam-yazı ile ilahi sistem-düşünce arasında bir bağlantı kurmaya çalışmaktadır.

Yedinci nasihat-soru: Şiir yayınlamak yayınevlerini zor duruma sokar mı? Şiir uzun vadede büyük getirisi olan bir sanat dalıdır. Düz mantıkla söylersek insanlar ikiye ayrılır: Şiiri sevenler, şiirden anlamayanlar. Edebiyat meydanları şiirden anlamayanlardan dolu olduğu için şiire büyük haksızlık yapılmakta, yayınevleri zor durumda kalmaktadır. Ülkemizde nerdeyse her yazar adayı şiir yazarak yazarlığını ispatlamıştır (!). Edebiyat meydanlarının önemli bir yerini kendi parasıyla şiir kitaplarını bastıran şairler kapmıştır.

Sekizinci nasihat alacaklılardan nasıl kaçılacağıyla ilgilidir. Baudelaire burada iki isim verir: Goethe ve Hoffmann. Goethe pek alacaklı değildir ama Hoffmann borçlar içinde hayata veda etmiştir. Onun bu konuyla ilgili tavsiyesi şöyledir: Asla başkalarına borçlanmayın ama çok istiyorsanız borçluymuş gibi davranın; bu konuda size söyleyebileceklerimin hepsi bu.

Son nasihat sevgililerle ilgilidir: Edebiyatçılara ne tip sevgililer uygundur? Baudelaire'e göre iffetli kadınlar, ukala kadınlar ve aktrisler edebiyatçılar için tehlikelidir. Edebiyat sevgilisi burada olmayan ama hep başka yerlerde aranandır. O uzaktaki sevgilinin bir yarısı dört duvar arasındayken, diğer yarısı çok uzaklardadır. Biz de yazımızı bir soruyla bitirelim: Sezai Karakoç 1950'li yıllardaki Mülkiyeli aşkı Muazzez Akkaya'ya kavuşsaydı yine Mona Roza şiirini yazar mıydı?

Genç Edebiyatçı Arkadaşlara Bazı Tavsiyeler

Baudelaire

Çev. Gül Kutluğ

Kafekültür Yayıncılık

Sayfa; 48

İstanbul, 2013