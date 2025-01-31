Baudrillard’a Göre Neden Foucault’u Unutmalıyız?

Foucault ve Baudrillard'ın hukukları çok eski bir akademik kariyer hikayesine dayanmaktadır. Baudrillard Foucault'yu Unutmak'ta ona ağır eleştiriler yapmıştır ve Foucault'u unutmak gerektiğini söylemiştir.

Neden?

Baudrillard'a göre Foucault kendine göre "mükemmel(!)" bir iktidar tanımlaması ve çözümlemesi yapmıştır, bu yüzden Foucault'nun "klasik çağ"ın son dinozoru olarak unutulmaya terk edilmesi gerekir.

Foucault iktidarın ve nesnesi olan kişilerin, toplumun nesnel sorgulamasını yapmamıştır. Foucault'nun iktidar konsepti çoktan vadesini doldurmuş, ölmüştür. Foucault politikayı biçimsel ve yapısal dönüşümlerle açıklamakta ama iktidarın nasıl ortadan kaldırılacağı hakkında hiçbir şey söylememektedir.

Cinselliği klasik anlamda anlayan ve yorumlayan Foucault simülasyon döneminde simülasyon tezgahının cinsel unsurları nasıl simüle edip işlevsel hale getireceğini ön görmemiş ve dile getirmemiştir. Foucault söylem olarak iktidar ve cinsellik tezgahlarının arasında sıkışıp kalmıştır.

Aynı şekilde Foucault'nun gözaltında tutma ve cezalandırma konusundaki disiplin, panoptik ve saydamlık için söylediği betimlemeler simülasyon düzeninde geçerlilik kazanmayabilirler; çünkü Foucault sistemin başlattığı "güncel devrimi" ıskalamıştır.

Foucault cinselliği tüm diğer alanların kendisine indirgenebileceği ancak kendisinin indirgenebilmesini mümkün olmayan bir veri/özerkleştirme örneği olarak sunması yanlıştır; çünkü cinsellik sürekli şekil ve biçim, işlev ve anlam değişikliğine uğramaktadır.

Foucault bizi "iktidar tuzağı"na çekmektedir, gerçekte ise iktidar bir simülasyondur.

Foucault'yu Unutmak

Jean Baudrillard

Çev. Oğuz Adanır

Doğu Batı Yayınları

Sayfa 80

Ankara, 2013