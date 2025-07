Behçet Gülenay İle Çocuk Edebiyatı Üzerine

Hüseyin Sincar: Özgeçmişinizi kısaca anlatabilir misiniz? Behçet Gülenay kimdir?

Behçet Gülenay: 12 Eylül darbesi öncesi karanlığın koyulaştırılarak en zifiri hal verildiği günlerde; Güneydoğu'da düşüncenin aydınlık, inancın bir bebeğin gülüşü kadar içten ve temiz olduğu toprağın göğsünde e(k)meğin mübarekliğinin ışıdığı bir köyünde, kendi hallerinde bir anne babanın üçüncü çocuğu olarak fani dünyaya gözlerimi açmışım. Karanlık dünya koridorlarında şiirin ve düşüncenin aydınlığını ayna kılma yolunda, yola revan olmak için uyanışımıza aralanan kapının anahtarını çevirme gayreti içerisindeyim.

Hüseyin Sincar: Çocukken çocuk kitaplarına ilginiz nasıldı? Hangi yazarları ve eserleri okudunuz?

Behçet Gülenay: Çocukluk yıllarımda çocuk kitabı, yetişkin kitabı ayrımının farkında değildik. Çocuklara yönelik böyle esaslı yayın yapan yayın evleri ve sadece çocuklara yönelik yazan çocuk yazarları da yoktu. Bırakın çocuk kitaplarına ulaşmak, kitaba ulaşmak başlı başına sorundu. Onun için ne bulursam okurdum; yerde bulduğum kitabından ayrılmış bir sayfadan tutun, takvim yaprağına, eski gazetelere kadar. Öyle özenle hazırlanmış, rengarenk cezbedici yerli çocuk kitapları bize ulaşmazdı. Yine de beslendiğim çocuklara yönelik sayabileceğim büyüklerimizin anlattığı halk masalları ve menkıbeler; özellikle Hz. Ali cenkleri. Bunların yanında çocukluğumun ikinci döneminde Ömer Seyfettin'in hikayeleri, peygamber hikayeleri ile yabancı dillerden çeviri çocuk kitaplarını belki sayabiliriz.

Hüseyin Sincar: Aile çevrenizin okuma kültürüne karşı yaklaşımları nasıldı?

Behçet Gülenay: Okuma yazma bilen çok az olmakla birlikte; çocukluğumun geçtiği köyde kitaba ve okumaya büyük bir hürmet vardı. Kutsal kitaptan mülhem, insanlar ellerinde kalabilen, koruyabildikleri bütün kitaplara bir kutsiyet atfediyorlardı. Ellerindeki kitapları çeyiz sandıklarında ya da en yüksek yerde Kur'an-ı Kerim'in bir kitap boyu altında işlemeli beyaz kılıflar içinde ya da kendi yapımları olan oymalı ahşap raflar üzerinde koruyorlardı. Koruyabildikleri diyorum. Çünkü 12 Eylül 1980 Darbesi'nin alevi; içeriği ne olursa olsun ya kitapları yakmıştı ya da toprak altına gömdürmüştü. Bu irfan kültüründen gelen çevremde kitaba hürmet, okumaya olumlu bir yaklaşımla birlikte kitap okuyan ve yazan için bir endişe hâkimdi. Kitap okumama ve yazmama karşı sessiz bir onur ve gurur, fakat çok az da olsa seslere dönüşen, çoğunlukla bakışlara yansıyan bir endişenin varlığını hep gördüm.

Hüseyin Sincar: Çocuklar için yazmaya/üretmeye nasıl karar verdiniz?

Behçet Gülenay: Vehmimde ezberletmek istiyorum meleklere çocukların güzelliğini... Geleceğe dair en güzel umut! Ve ben o umudun kalbinde buldum katıksız gerçek sevgiyi... O sevgi dolu kalplere dokunmak, o güzel umudun, o duru sevginin ipine tutunmak bana da iyi geliyor. Eğer bir gelecek inşa etmekten söz edeceksek bu yetişkinlerin omuzunda değil çocukların omuzunda yükselecek. Düşünce ve duyguların meyveye durmak için nasıl domur domur çiçeklendiğini en güzel çocuklarda görmek mümkündür. Sırf bunun için çocuklar için yazılmaz mı? Diğer bir neden; seviyelerine uygun kendi medeniyetimizin derinliğini ve değerlerini hakkıyla çocuklarımıza taşıyan, kendilerini bulabildikleri, çocuk kitapları alanında bir boşluk olduğunu düşündüğüm için böyle bir karar verdim.

Hüseyin Sincar: Çocuklar için yazmanın eğlenceli ve kolay yönleri nelerdir?

Behçet Gülenay: Çocuklar için yazmanın en eğlenceli yönü çocuklara yönelik bir kitabı yazarken her cümlesinde, her kelimesinde, resimler çizilirken her karesinde çocukluğunuzu yaşıyorsunuz. Yazdıklarınızın verimliliğini çocuklarda en berrak haliyle, şeksiz şüphesiz görebiliyorsunuz. Karşınızda pussuz, buğusuz, en ince detayına kadar sizi yansıtan bir ayna var. Yazdıklarınızı bu aynada net görebiliyorsunuz. Sizi net gösteren bir aynada kendinizi izlemekten daha eğlenceli ve güzel ne var ki?

Hüseyin Sincar: Çocuklar için yazmanın zor ve düşündürücü yönleri nelerdir?

Behçet Gülenay: İstemeden de olsa çocukların derin ve çok anlamlı dünyasını zedeleyebilecek olumsuzlukları, kalemimle onların dünyasına taşımak. Bu beni hiç olmadık kadar rahatsız eder, düşündürür, zorlar… Hani yeni açmış bir çiçeği sevmek istersiniz ama severken ya zarar verirsem diye endişelenirsiniz ya! İşte öyle bir şey.

Hüseyin Sincar: Çocuklar için yazarken neleri önceliyorsunuz, nelere dikkat ediyorsunuz?

Behçet Gülenay: Mutlak hakikate ulaşmaları için zihinlerinde yeni pencereler açmayı önceliyorum. Ektiğim tohumun ormana dönüşmek için çocukların kalbinde çiçeğe durduğunu, çiçek açacağının sorumluluk ve bilincini unutmadan yazıyorum. Yazdığım her satırda, her kelimede çocuklarım ve çocuklarımızın bunun üzerine bir dünya inşa edebilecekleri ihtimalini düşünerek yazıyorum.

Hüseyin Sincar: Çocuklar için yazmanın yetişkinlere göre yazmaktan farklı olan tarafları nelerdir?

Behçet Gülenay: Çocuklara yönelik yazıyorsanız bir kere farklı bir gözlem inceliği istediği için duyargalarınızı da aynı inceliğe ayarlamalısınız. Daha çok edebî kaygı, daha çok hassasiyet, daha çok samimiyet, daha çok narin dokunuşlar ister. Hem anlaşılır hem şuurlu bir üslup ister. Kısacası öyle bir ilgi, öyle bir sevgi ister ki; bir çocuğa olan sevginiz bir yetişkine olan sevginizden nasıl farklıysa çocuklar için yazmak yetişkinlere yazmaktan öyle farklıdır.

Hüseyin Sincar: Türk çocuk edebiyatının bugünkü durumu için neler söylersiniz?

Behçet Gülenay: Bence daha yeni meyveye duruyor çocuk edebiyatı. Ülkemizde çocuk edebiyatının her geçen gün kolu daha da uzayacak gövdesinden. Fakat bu gövde köklerini tutarken, kol uzarken budanması gereken, gövdenin gelişmesini geciktiren çiçek açmayan, verimsiz dalları budamak lazım. Budamayı göz ardı ederseniz meyveler cılız olur. Tabi meyveye duran bu eserler arasında kısır olanları da var. Zamanla bunların ayıklanacağını ümit ediyorum.

Hüseyin Sincar: Çocuk yayıncılığı sektörü hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Behçet Gülenay: Üzülerek belirtmeliyim ki ülkemizde çocuk edebiyatı yayıncılığı ticari kaygılarla yapılmaktadır. Çocuğa yapılan yatırımın ticarileşmesi kaygı verici. Bu durum derdi olan herkesi endişeye sevk eder, korkutur. Çocuk yayıncılığında iyi işler yapan istisnalar varsa da ben bu durumdan endişe ediyorum doğrusu. Her alanda olduğu gibi çocuklar bütün sömürü simsarları için geniş bir pazarı oluşturuyor. Gerek çocuk yayıncılığı gerek çocuk yazarlığı konusunda pula tapanların değil derdi olanların dümene geçmesi elzemdir.

Hüseyin Sincar: İçinde yaşadığımız dijital çağda çocuğun dikkatini ekrandan/internet ortamından kitaba nasıl çekebiliriz?

Behçet Gülenay: Ebeveyn olarak, öğretmen olarak, geleceğimiz dediğimiz çocukların geçmişi ve en önemlisi bugünü olarak önce kendi dikkatimizi ekrandan kitaba çekmemiz lazım. Kendimizi şaşırtabilirsek, çocuklarımız da bizde beklemediği bu değişikliğe şaşırarak da olsa ayak uyduracaktır. Hiçbir çocuk kendisine rol model olanın cezbediciliğine dayanamaz. Çocuklar kendilerini heyecanlandıran rol modele bayılırlar. Büyükler kendi geleceğine rol model olacağı bilinç ve şuuruyla bulunduğu ortamı atölyeye çevirirse çocukların ekrana ihtiyacı kalmayacaktır. Çocuğa şu kitabı bu kitabı oku, her gün şu kadar dakika kitap oku telkinleri yerine; ebeveyn ve öğretmenler, çocukların kitap okumalarını istiyorlarsa okumalarını istedikleri kitapları her gün telkin ettikleri süre kadar çocukların gözleri önünde severek okumaları en güzel katkıdır. Bununla birlikte çocuklarının okumasını istedikleri kitabı evde ve okulda en güzel yeri ayırmalıdırlar. İstenilmeyen eşyaların konulduğu bir yere bırakılan bir kitabı kim okumak ister ki? Çocuk, kullanımdan kaldırılmış, vadesini ve ömrünü doldurmuş eşyalar arasında değil elinizde kitabı görürse okumak isteyecektir.

Hüseyin Sincar: Sizce çocuk kitaplarında görülen en önemli sorunlar nelerdir?

Behçet Gülenay: Popülizm, böyle hassas bir alanın bile ticari simsarların sömürülerine alet edilmesi, inşa ve ihya üzerine bir gelecek tahayyül edilememesi, sosyal medyada görünme furyasının beraberinde getirdiği sığlık, geleceğimizin sekülerizme kurban edilmesi vb daha birçok sorun sayılabilir. Çağımızda zihni ve kalbi melekeleriyle seküler bir hayat yaşamak isteyen insanın varlığını sekülerizm anlamlandıramaz. Varlığımızı anlamlandıramayan bir şeyin üzerine çocuklarımızın varlığını inşa ediyoruz maalesef.

Hüseyin Sincar: Öğretmenler okuma kültürü oluşturmak için ne tür etkinlikler yapabilirler?

Behçet Gülenay: Bunu yapabilmeleri için öncelikle öğretmenlerin bir okuma kültürüne sahip olması gerekmez mi? Okuma kültürü olmayanın böyle bir kültüre dair etkinlikler yapmasını beklemek havanda su dövmekten başka bir şey değildir. Aynı zamanda bir öğretmen olmam hasebiyle bir çuvaldız olmasa da iğneyi biz öğretmenlere batırma hakkım var diye düşünüyorum. Tırnak içinde "aydın" denilen rol modelin öncelikle kendisi aydınlanmalı ki çevresini aydınlatabilsin.

Hüseyin Sincar: Türkiye'de okuma kültürü oluşturmak için neler yapılabilir?

Behçet Gülenay: Böyle bir okuma kültürü oluşturmak için öncelikle umursamamız lazım. Kitap okumak gibi bir derdimiz yok, bunun için kılımız kıpırdamıyor. Sonra putlaştırdığımız dijital kolaycılığa iman etmekten kendimizi uzak tutmamız gerekir. Devamında çocuk yaşta kitabı çocukların en sevdiği oyuncağı haline getirmek gerekir. Kitabı çocuğun en sevdiği oyuncağı yapmayı başarabilirsek okuma kültürü zirveyi hiçbir şeye bırakmaz. Kitaba ihtiyaç duymayan bir milletiz. Ne zaman kitap ihtiyaç listemize girdi, o zaman okuma kültüründen söz edebiliriz. Ne yazık ki kitap ihtiyaç listemize henüz girmedi. Bir kitaba, sevdiğimiz birine ısmarladığımız bir bardak çay, bir fincan kahve kadar önem atfedebilirsek okuma kültürü için bir şeyler yapmışız demektir.

Hüseyin Sincar: Diğer yazarların çocuk kitaplarını okuyor musunuz?

Behçet Gülenay: Hepsini takip edip okumak mümkün değil tabi ki. Keşke hepsini okuyacak bir zaman ve imkân olsaydı. Ama yolumun kesiştiği her yazarın çocuk kitaplarını ya da en azından bir kitabını okuyorum.

Hüseyin Sincar: Bir çocuk kitabı yazarı; çocukları anlamak, onlara ulaşabilmek için neler yapmalıdır.

Behçet Gülenay: Onlarla arasına mesafe koymamalıdır. Çocuğun dünyasını tanımalı, onun dünyasına girmelidir. Bunun için düzenli olarak okullarda çocuklarla buluşmalı, buluşturulmalıdır. Ama maalesef muktedir, her şeyin en iyisini bilen yöneticilerimiz tarafından ya çocuk yazarları davet edilmiyor ya da okullarda çocuk yazarlarından ziyade popülist veya yetişkin yazarları görmekteyiz. Bu da okuma kültüründen ne anladığımız üzerine bize önemli bir fikir veriyor.