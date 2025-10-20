Beli Bükük İle Mezar Taşı’nın Anlatı Nesneleri

Giriş

Rukiye Saran Aydın'ın modern insanın iç dünyasına ve çevresiyle olan ilişkisine odaklandığı hikayelerini okumak hem ilginç bir deneyim hem de bildiğiniz-gördüğünüz şeyleri bir arada görmek gibi bir güzellik. Buna bayramda bütün sevdiklerinizi, aile büyüğünün evinde görmek gibi yaklaşabiliriz. Kitapta on dokuz hikâye var. Yazar bu metinlerde; gölge, umudunu kaybetmeyen başaklar, ailesine kavuşan bir akasya, savaşın dramı ve sınav stresi yaşayan bir genç gibi farklı karakterler ve durumlar üzerinden hayatın kaosunu ve inceliklerini ele alıyor. Bu hikayelerde sıradan görünen olayların derin anlamları ve duygusallık öne çıkıyor. Yazar, gelenek-modern ikileminden ürettiği çatışmayı, görünen-görünmeyen arasındaki mesafesini ustalıkla işliyor. Modern bireyin kendi iç dünyasıyla yüzleşmesini de öne çıkarıyor. Okurunu da bahsettiğimiz ikilemler üzerinden tefekküre sevk etme misyonu üstlenmiş gibi duruyor. Post modern tekniklere de göz kırparak masal ve fabl kokularını da anlatıya katarak selamlıyor okuru. Biz bu yazıda onun hikayelerinde sembolik olarak öne çıkan anlatı nesnelerinden bazılarına ve o nesnelerin sosyal karşılıklarına değineceğiz.

Çanta: Bilgi Yükü ve Toplumsal Baskı

Çanta, yolculukları ve değişiklikleri sembolize eder. Çantalar farklı sembolik anlamlar taşımakta ve bireylerin kimliklerini, statülerini ve yaşam tarzlarını yansıtmaktadır. Hikâyelerin birinde genç bir karakterin sırtındaki çanta, yalnızca okul eşyalarını değil, bir ömrün yükünü taşımaktadır. Bu çanta, modern bireyin bilgiyle kurduğu ilişkiyi ve sınav odaklı eğitim sisteminin birey üzerindeki baskısını simgelemektedir. Bazı toplumlarda eğitim, sadece statü kazanmak için bir araç olarak görülürken, bireyin gelişimi ikinci planda kalabilir. Eğitimle birlikte gelen değerler, düşünme biçimleri ve ifade özgürlüğü gibi unsurlar yeterince gelişmemiş olabilir. Modern toplumda eğitim, bireyin kendini gerçekleştirmesi ve topluma katkı sunması için bir araçtır. Geri kalmış toplumlarda ise eğitim, çoğu zaman sadece bir meslek edinme ya da statü kazanma aracı olarak görülür. Bu bağlamın odağında çantaya yüklenen anlam sembolik olmanın çok çok ötesindedir. Bu nesne, anlatının merkezine yerleşerek şu sosyal karşılıkları üretir: eğitim, iş, statü, kültürlenme, kendini gerçekleştirme ve topluma katkı… Hepsi bir çantadadır. Kahramana söyletilen "Sırtımda bir çanta değil, bir ömür taşıyorum." İfadesi de yukarıdaki bütün toplamın hülasasıdır.

Eğitim sisteminin ağırlığı: Bilgi, özgürleştirmek yerine ezici bir yük haline gelir. Bu cümle, bilgiye dair yaygın bir idealin -özgürleştirici, aydınlatıcı, bireyi güçlendiren bir araç olduğu fikrinin- ters yüz edilmesini içeriyor. Burada bilgi, bir kurtuluş değil, bir yük ve baskı biçimi olarak konumlanıyor. Bu durum bilginin ezici bir yük haline gelmesi gerçekliğidir. Eğitim sistemlerinde bilgi çoğu zaman bir araç olmaktan çıkar, kendi başına bir amaç haline gelir. Öğrenciler bilgiyi anlamak, dönüştürmek ya da yaşamak gibi anlamların dışına çıkarırlar. Onlar için ezberlemek, sınavdan geçmek, sistemin onayını almak öncelik haline gelir. Bu da bilginin özgürleştirici potansiyelini boğmaktadır. Bilgi bu andan sonra bireyin gelişimi amacından uzaklaşıp rekabetin bir parçası olur. Kim daha çok bilir, kim daha hızlı öğrenir, kim daha yüksek not alır? Bu yarış, bilginin içsel değerinden çok, harici faydalarını öne çıkarır. Statü, diploma, iş imkânıdır artık. Bilgi bir yük olur çünkü taşıdığı anlam, bireyin değil sistemin ihtiyaçlarına hizmet eder. Bir adım sonrasında birey, başarıya endekslenmiş bir toplumda kendi varlığını değil, başkalarının beklentilerini taşımaktadır. Son kertede beden metaforlaşması yaşanır. Çanta, kahramanın sırtında değil, ruhunda taşınmaktadır. Nesne, bedene sinmiş bir ideolojidir.

Gölge: Kimlik, Yüzleşme ve İç Diyalog

İlk hikâye "Aslımla Ben"de gölge, anlatının en güçlü nesnesi haline gelir. Gölge, karakterin içsel benliğiyle kurduğu diyaloğun somutlaşmış hâlidir. "Sen benim gölgemsin." "Hayır, ben senin aslına dönüşme ihtimalinim." Bu diyalog, gölgeyi pasif ve izleyici konumundan çıkarır; aktif bir özneye dönüştürür. Gölge, anlatı boyunca şu işlevleri üstlenir: Modern bireyin kendisiyle yüzleşmesi, gölge aracılığıyla gerçekleşir ki bu bir tür iç bölünmedir. Gölge, bastırılmış benliğin sesi olur. Nesne, karakterin iç çatışmasını taşıyan bir aynadır. Bu da kimlik arayışıdır. Gölge, varlık ile yokluk arasındaki sınırda durur. Anlatı, bu sınırı sürekli ihlal eder bu da ontolojik sorgulamadır.

"Aslımla Ben"de gölge, bir yansıma değildir yalnızca. Karakterin bastırılmış arzularının, unutulmuş geçmişinin ve potansiyel dönüşümünün taşıyıcısı olma vasıflarını kazanmıştır. Gölge, bireyin içsel bölünmesini görünür kılarak, kimlik dediğimiz şeyin sabit değil, sürekli müzakere edilen bir yapı olduğunu ortaya koyar. Anlatı boyunca gölge, varlık ile yokluk, gerçek ile temsil, öz ile imge arasındaki sınırları ihlal ederek ontolojik bir belirsizliğe de yol açar. Bu belirsizlik, karakterin kendilik arayışının hem trajik hem de dönüştürücü bir sürece evirilmesini sağlar.

Robot Süpürge: Modern Kadınlık ve Mekân Dönüşümü

"Gelin" öyküsünde robot süpürge, sıradan bir ev eşyası olmaktan çıkarak gelinlik metaforuna dönüşür. Bu dönüşüm sayesindedir ki yazar hem ironik hem eleştirel bir anlatı kurar. "Süpürge süklüm püklüm gelinlik yaparken…" Bu nesne, modern evin içinde kadının yerini ve teknolojinin toplumsal rollere etkisini sorgular: Robot süpürge, kadının ev içi emeğinin yerini almaz; onu yeniden üretir. Bu, kadınlık ve hizmet meselesini açıklamaktadır. Ev, kadının sahnesi değil, sınırıdır. Süpürge, bu sınırın nöbetçisidir. Bu ise mekânın ideolojik kodlarını gösterir. Gelinlik ile süpürgeyi özdeşleştirmek, evlilik kurumunun hizmetle özdeşleştiği bir eleştiridir. Bu da ironik bir dönüşüme kapı aralar.

Sonuç: Nesne Anlatının Nabzıdır

Rukiye Saran Aydın'ın hikâyelerinde nesneler, yalnızca fon değil, anlatının nabzıdır. Çanta, gölge, süpürge gibi gündelik nesneler, bireyin içsel çatışmalarını, toplumsal normları ve ideolojik kodları açığa çıkarır. Nesne, burada bir "eşya" değil; bir "eşik" olmuştur. Karakterin geçmek zorunda olduğu ama çoğu zaman geçemediği bir eşik.

Yazarın anlatı evreninde nesne, sessiz bir tanık değildir. Anlatının ritmini nesne belirler, dense hata olmaz. Karakterin iç dünyasını titreten bir nabızdır nesne. Gündeliğin sıradanlığı içinde yer alan çanta, gölge, süpürge gibi nesneler, bireyin bastırılmış benliğiyle, toplumsal normlarla ve ideolojik yapılarla kurduğu çatışmalı ilişkiyi görünür kılar. Bu nesneler, anlatının yüzeyinde birer eşya gibi dursa da derin birer eşiktir. Karakterin geçmeye çalıştığı, çoğu zaman tökezlediği, içine düştüğü ve geçemediği sınırlar. Böylece nesne hem anlatının taşıyıcısı hem de karakterin dönüşümünü sağlayan bir yüzey olarak konumlanır. Anlatı, bu eşiklerde nabzını bulur. Özetin özeti: çanta, temizlik robotu, akasya, ekin başağı, kitap, sandık, marul, gölge gibi bitki ve nesnelerin kişileştirilmesi, serüvenlerin hikâyelerde işlenmesi yazarın anlatı nesnelerine dair örneklerdir.

Kaynakça

Aydın, R. S. (2024). Beli Bükük ile Mezar Taşı. Ankara: Hece Yayınları.