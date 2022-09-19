Benden'iz James Joyce - Fuat Sevimay, Edebiyat, Turhan YILDIRIM

Benden'iz James Joyce - Fuat Sevimay yazısını ve Turhan YILDIRIM yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Benden'iz James Joyce - Fuat Sevimay

19.09.2022 09:00 - Turhan YILDIRIM

Yazar ve çevirmen Fuat Sevimay'ın ilk olarak 2020 yılında yayımlanan romanı Benden'iz James Joyce, İrlandalı yazarın tüm eserleri üstünden kurgulanmış nefis bir postmodern roman. Metin, Ulysses'in anlattığı gün olan 16 Haziran'ı bu sefer Gezi Parkı Olayları sırasında, 16 Haziran 2013 olarak başlatıp James Joyce'u büyülü gerçekçi bir anlatımla mezarından kaldırıp İstanbul'a getiriyor. Çevirmen karakteriyle Joyce'u buluşturup ileri ve geri farklı zaman dilimlerinde okuru gezdiren metin, İstanbul ve Dublin ekseninde mekanlar arası yolculuğa çıkarıyor.

Dipnot üzerinden kurgu anlatıcısının olması, çevirmen karakterinin Joyce'un gençliğine gidip kitaplarının yazılış süreciyle ilgili olarak tavsiyeler vermesi, Joyce'un bir kurmaca karakter olarak kendi yapıtlarının yazılış sürecini anlatması, bu romanın Ulysses bölümlerinin ana hattı üzerinden kurgulanması, son bölümünde 15 sayfalık noktalama işaretleri olmadan bilinç akışı anlatım ve okurun son sözü gibi biçimsel hareketleriyle oldukça dolu bir roman. Metinlerarasılığın hem Joyce'un hem de yazarın kendi eserleriyle bolca kullanılması, üstkurmacanın birkaç çeşidinin bir arada yer alması gibi postmodern teknikler bakımından da zengin bir eser.

Yazar: Turhan YILDIRIM - Yayın Tarihi: 19.09.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 00:18
Etiketler : Turhan YILDIRIM Edebiyat bendeniz james joyce fuat sevimay turhan yıldırım
← Şairler Geçidi: Abdulhâlik AKER ile Konuştuk
31

Turhan YILDIRIM Hakkında

Turhan YILDIRIM

22 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) üstüne yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yayımlanmış Kitapları
Kara Gergedan, Edebiyatist Yayınları, 2021.

Instagram: @turhanyildirim
Youtube: @turhan1983
Twitter: @turhanyildirim

Turhan YILDIRIM ismine kayıtlı 19 yazı bulunmaktadır.

Turhan YILDIRIM Yazarının Son Yazıları
Edebiyat Kategorisinden Son Yazılar
Ayın Çok Okunanları