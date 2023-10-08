Beşinci Mevsim Dergisi Yayında

Beşinci Mevsim Dergisi 23. Sayısı Yayında

Tarihler Mart 2003'ü gösterirken Washington'dan Refah'a uzanan bir direniş sesi yankılanıyordu çağlar ötesine. Rachel Corrie, Batı Şeria'da katledilen insanlığa sessiz kalmamış; ''Bırakın Tek Başıma Direneyim'' diyerek yumruklarını sıkmış ve maskeli baloyu şu sözleriyle bölmüştü: ''Zulüm bizdense ben bizden değilim.'' O gün bu gündür bazı takvimler hep Mart 2003'te kaldı. Rachel'den payımıza düşeni heybemize katarak gün geçtikçe bitişe yaklaşan yolumuzun 23. Durağında sizleri tüm mahcubiyetimle selamlıyorum.

Değerli okurlarımız,

Üzerimize kuşandığımız dünya hırkasına alışamadık. Bu yüzdendir ki 2016 yılında başladığımız dergicilik yolunda 23 duraktır ilerliyoruz. 23 gül dikmişiz bahçemize. Hepsinde gönül dilini, hürmeti, sevdayı bilhassa kavgamızı, neden yumruklarımızın sıkılı olduğunu anlatmaya çalıştık. Nasibimiz olduğu ölçüde de devam edeceğiz. Bu yolumuzda bizleri yalnız bırakmadığınız için her birinize canı gönülden teşekkür ediyorum.

23. Sayıdır derginin çıkması için çabalayan Beşinci Mevsim ekibine, her sayımızı heyecanla bekleyen okurlarımıza, bizden manevi desteklerini eksik etmeyen ağabeylerimize, kardeşlerimize tekraren teşekkür ediyor, sözü sahiplerine teslim ediyorum.

''O zamân ki bezm-i cânda bölüşüldü kâle-i kâm

Bize hisse-i mahabbet dil-i pâre pâre düştü.''

Şeyh Galip

Beşinci Mevsim Dergisi 23. Saysynda Yer Alan İsimler:

Mustafa ŞAHİN, Ali ÖZÇELİK, Abdulkadir LALOĞLU, Senanur DURUR, Volkan KAHYALAR, Yasemin DÜNDAR, M. Ali ÖZDOĞAN, Fatoş BAT, Sümeyye AYBÜKE, Süleyman ALİ, Ömer YATBAZ, Büşra AKYÜZ, Batuhan Mehmet DOLU, Ömer ABDÜLAZİZ, Yunus Emre ÖKSÜZ, Serdar DOĞAN, Nefise YÜCER, Enes Mahir YALIM, Hatice ÖZMEN, Sümeyye BAŞTÜRK TATLI, Gül Betül TÜRKMEN, Heybet AKDOĞAN, Nurdan CIRIK, Muzaffer MUSTAFA, Cihat BARIŞ, Doğuş FURAT, Rıdvan YILDIZ, Uğur ZEHİR, Yakup DİKER, Hasan SARIBAŞ, Burhan TEMEL