Beşinci Mevsim Kültür ve Edebiyat Dergisi Çıktı
Beşinci Mevsim Kültür ve Edebiyat Dergisi
Burhan TEMEL
Dünya, ağır bir yükmüş efendim. Her geçen gün biraz
daha omuzlarımız çöküyor bu yükün altında. Acıdan
konuşamadığımız, aynı acıyla ağlamayı dahi
beceremediğimiz zamanlardan geçiyoruz. Bir çocuğun
ayakkabıları ne kadar hüzünlendirebilirse insanı işte o
kadar hüzünleniyor, o kadar acı çekiyoruz. O yüzden
sözümüz tükenmiştir.
Tarihin en büyük insanlık suçlarından birine kanlı
kalemleriyle imza atan İsrail'i lanetliyor, şehit olan
Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.
Dergiye Katkı Sağlayan Yazarlar:
Mustafa Şahin- Ferhan Başarıkan- Muhammet Baran Aslan- Leyla Eşen- Yunus Emre Öksüz- Emine Peker Şansal- Ertürk Erdağı- Sıtkı Eker- Hatice Özmen- Ali Havan- Serdar Doğan- Dilara Işık- Muzaffer Yücer- Tevfik Cem Kurt- M. Ali Özdoğan- Sabriye Özyurt- Erkan Terzi- Ahmet Rıfat İlhan- Merve Dalçık- Sümeyye Zeynep Obuz- Cihat Barış- Esra Ceylan- Mehmet Çevik- Seda Öztürk- Ayşenur Gültekin- İrem Yeşilyurt- Esma Kaleli- Ceyda Kılavuz- Burhan Temel
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 11.02.2024 08:00 - Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 22:43