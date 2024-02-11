Beşinci Mevsim Kültür ve Edebiyat Dergisi Çıktı

Beşinci Mevsim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Burhan TEMEL

Dünya, ağır bir yükmüş efendim. Her geçen gün biraz

daha omuzlarımız çöküyor bu yükün altında. Acıdan

konuşamadığımız, aynı acıyla ağlamayı dahi

beceremediğimiz zamanlardan geçiyoruz. Bir çocuğun

ayakkabıları ne kadar hüzünlendirebilirse insanı işte o

kadar hüzünleniyor, o kadar acı çekiyoruz. O yüzden

sözümüz tükenmiştir.

Tarihin en büyük insanlık suçlarından birine kanlı

kalemleriyle imza atan İsrail'i lanetliyor, şehit olan

Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

Dergiye Katkı Sağlayan Yazarlar:

Mustafa Şahin- Ferhan Başarıkan- Muhammet Baran Aslan- Leyla Eşen- Yunus Emre Öksüz- Emine Peker Şansal- Ertürk Erdağı- Sıtkı Eker- Hatice Özmen- Ali Havan- Serdar Doğan- Dilara Işık- Muzaffer Yücer- Tevfik Cem Kurt- M. Ali Özdoğan- Sabriye Özyurt- Erkan Terzi- Ahmet Rıfat İlhan- Merve Dalçık- Sümeyye Zeynep Obuz- Cihat Barış- Esra Ceylan- Mehmet Çevik- Seda Öztürk- Ayşenur Gültekin- İrem Yeşilyurt- Esma Kaleli- Ceyda Kılavuz- Burhan Temel