Bilal Can’dan Diriler Evinden Notlar

'Yakamıza devrik bir cümle ilişir kırgın saatlerde.' Ne olduğunu bilemezsin. Herkes bir başkasının gölgesinden kaçmaktadır. Birileri ısrarla, inadına Diriliş Muştuları karalamaktadır Mezar Taşları'na.

Çeperini yırtan bir yağmur yağar üzerime, içten içe eririm. Aşık olduğumda duygularımın nişanesi olan şiirleri unuturum. Yağmur unutmaz pörsümüş yumaktan farkı olmayan kalbimi. Ben unutamam bir hiç uğruna geride bıraktıklarımı. Sen unutur musun kan uyuşmazlığında can çekişen hayatımı?

Derviş'e özenirim; dizimde zamandan ve mekândan arınmış türküler, annemin ağarmış saçları tutam tutam, ölümün yüz görümlüğü. Dizimde; menziline ulaşamayan peygamber tüyleri. Dizimde; ecelin yolunu şaşırtan akşamcı dualar, gececi yönelişler, sabahçı yakarışlar.

T harfinin altında toplarım bütün roman kahramanlarımı. Her defasında bana ihanet eden ve bana çok benzeyen muhayyel kahramanlarım: Hamlet, Oblomov, Olric, Raskolnikov vd. İnsan kendini öldürmeden yaşayamıyormuş Turgut, Yeni -bir- Hayata başlayamıyormuş Osman. Böyle buyurdular roman kahramanlarım, böyle yaptılar ve sustular.

Ellerinden belli olmuyor kadınlar. Şimdi bütün eller deforme ve kimliksiz. Özünü yitirdi kadınların elleri. İzsiz kaldı hayatlar. Savrulan küllere unutulmaya mahkûm anılar çiziktiriliyor, isimler bırakılıyor elinin izini yitiren kadınlar tarafından. Unutulmaya mahkûm anılardan ölümsüz hikayeler devşiremezsin.

Bir ömür nasıl geçmesi gerekiyorsa öyle geçti ömrüm Batman ile Kütahya arasında. Batman, yitip giden çocukluğum; Kütahya, gözlerimin önünden kayıp giden gençliğim. Batman, toprağın bereketine yüz sürmek; Kütahya, gurbetin ellerinden öpmek. Batman, Mezopotamya'nın göz bebeği; Kütahya, Anadolu'nun porselen yüzü. Batman, avlulara sığmayan hanem; Kütahya dört duvar arasındaki evim. Batman, baba ocağım; Kütahya, ekmek kapım.

'Kırık Aynalar'da aradığımda yüzüme hep yeni acılarla, yeni kırıklarla, yeni yitimlerle, yeni yenilgilerle geri döndüm. Pişman olmadım ama. Pişman olacak yüzü kendimde bulamadım ama ayağa kalkacak gücü içimdeki uçurumlarda buldum.

Dilimin ucunda Neruda'dan bir satır, isyan yüklü: Halktık biz ve ölümlerden ölüm beğenirdik. Halktık biz ve bıkmadan usanmadan yeniden doğardık ölümlere. Haklıydık ve isyan yüklüydük. Ya hakkımız dedik ya da ölüm. Hakkımız olan namuslu bir hayatı, bize reva görülen namussuz bir hayata tercih ettik ölüm pahasına.

Sen bir işaret çocuğusun çıkmaz sokaklarda, nehirlerin sustuğu denizlerde, ölüme yüz süren namlu ağızlarında. Hep de bir işaret çocuğu olarak kalacaksın benzerlerine tutunmayı bıraktığın için, kendi yolunun şahitliğine soyunduğun için, başkalarının göğünden umudunu kestiğin için.

Her defasında tükenen insan, özlenen yarınlardı. Kıyısız hayatlara teslim ediyorduk elsiz ayaksız umutlarımızı. Ceplerimizde kaybolmuştur gökkuşaklarımız. Avuçlarımızda 'ıslak kırlangıçlar', yaşama tutunma sebebimiz Kalu Bela damgalı, hep uzak, hep yazık.

Gizli öznemde hep sen vardın. Bana yasak olan ismin gizli yaramdı. Hikayemin bittiği yerde duruyorum. Hikayeme sensiz devam edemiyorum. Sensiz bir hikâyenin anlamı yok edebiyat alemimde. Sensiz bir hikâyede kelimelerin boynu bükük, cümleler yolunu şaşırmış, paragraflar kurşun yemiş. Hikâyenin bittiği yerde beni bağışla ve yoluna devam et.

Her tebessüm pençeli bir şark çıbanıdır yüzümüzün deltasında. Tebessüm; Rahman ve Şeytan arasında kalıp umuda tutunmak sonsuzluğu kuşanarak. Tebessüm; kendi ellerinle tahtını karanlığın yüreğine kurmak. Ne gam; yüz, sahibinin ismiyle ağardıktan sonra. Ne gam; özündeki yağmur kuşlarına ağladıktan sonra. Ne gam; can ile canan arasında ayrılık-gayrılık olmadıktan sonra. Şark çıbanı; tul-u emeli olmayan güneş, rüyasını arayan limon ağacı, kara yağız türkülere meftun bozkır.

Yerdeki atlarımız ve gökteki güvercinlerimiz nerede Tamara? Atlarımız olmadan düş kuramayız, güvercinsiz göklerden hayır gelmez bize. Geldiler; evvela atlarımızı öldürdüler, sonra da güvercinlerimizi. Şimdi felç olmuş toprağımız yürüyemez, kanatları olmayan göğümüz uçamaz. Bu kötülüğü biz kendimize yaptık Tamara. Truva'yı görecektik, Gazze'yi bırakmayacaktık.

'Geniş zamanlardan geçip', sonsuzluğun kapısına durdum. Adem'in bana ezberlettiği kutsal sözleri unuttum haya gailesinde. Bir nisyanın parmak uçlarıyla tutunmuştum hayata, kalbimde kör düğümler, sağır kuyular, lal anılar. Kalbimde yolunu yurdunu yitiren bir geçmiş zaman dilencisi, arar durur sonsuzluğun sırrını. Yüzünde katran karası tül perde.

'Gözlerine şerh sürüp' kalbimi mahşer yerine sürüyorum. İçimdeki gizli denizleri sana sunuyorum. Ben sensiz çok boğuldum içimdeki gizli denizlerde. Biraz da sen bensiz boğul emanetinde. Boğul ve diril; sakın sözünden geri kalma. Şairin kalbinin en ıssız yerinde açan zambakları düşün.

Benim Doğum sürekli can çekişir Batılıların gören gözlerinin önünde. Benim Doğum gök mavisini yitirmiş yaşama sevincidir simsiyah kuşların gölgesinde. Benim Doğumda şarkılar hep aynı acıyı terennüm eder Feyruz'un sesinde, Farid'in kemanında: Güneş kirletildiği için aydınlıklar yitirdi nurunu. Güneş istismar edildiği için esir düştü yarınlar. Güneşe yolculuk yapılmadığı için çocuksuz geldi şiirler, şiirsiz büyüdü çocuklar, sevgisizlikten kurudu ve öldü büyükler.

Bütün bir ömrüm gölgesini unutmuş dağ yalnızlığı. Evvela kuşlar göç etti bir daha dönmemek üzere. Sonra filler mezarlarını taşıdılar bir güz vakti. Dilime musallat olmuş göçebe yaralarım vardı kimselere anlatamadığım. Göçebe bir kuş ölüsüydü en güzel şiirim kendimi bir cami avlusunda ya da musalla taşında susturduğumda.

'Acım silahımdır.' Acım; kimliğim, duruşum, başkaldırışımdır. Acım; dünyanın yüzüne sunduğum karanlık yüzümdür. Acı dolu bir şarkım var ve yine en güzel şarkıyı bir kurşun söyler. Mazlumlardan ve mağluplardan gayrı kim dinler! Olsun...

Şehri rahat bırakmıyorum 'ahir ömrümün berdücesi'nde. Karanlığın dibini boyluyorum bir Maraş kışında soğuğun zirvesine bir başıma çıktığımda. Yoldaki işaretlerini yitiren çocuklardır şehrin yoksul semtlerinde, beş kuruşluk mutluluklarında.

Mağaramda yabancı gölgeler, hiçbirini tanımıyorum, gölgemi ayırt edemiyorum, İbrahim'in baltasıyla gölge-putları deviremiyorum. Emniyette değilim hiçbir şekilde. Dört bir yandan kuşatılmışım, tasallut altındayım. Platon aklımın uzağında, Hira kadim bir rüya, hakikat ayağı kırık at, insan ateşe tutulmuş atlas. Küllerimden yeniden doğmalıyım zamanın, mekânın ve insanın ötesinde.

10 Maddede Kitabın Genel Değerlendirmesi

1-Kitap iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde otuz altı, ikinci bölümde kırk bir yazı vardır. Toplamda yetmiş yedi yazı vardır. Birinci bölüm daha çok deneme tarzında, ikinci bölüm ise makale tarzında yazılmıştır.

Kitabı genel olarak değerlendirdiğimizde şu on sonuca ulaşırız:

2-Evrensel bazda Doğu ve Batı medeniyeti ayırımını yapan yazarda İslamiyet'e dayalı bir Doğu medeniyeti tasavvuru vardır.

3-Ulusal bazda ise yazar Mezopotamya ve Anadolu kültürünü sentezlemek istemektedir.

4-Vicdan sahibi aydınlar toplumda söz sahibi olmalıdır.

5-Müslümanlar Filistin ve Gazze konusunda üzerine düşeni yapmalıdır.

6-Yazarın "Doğulu bir sesi" vardır.

7-Yazar İslam coğrafyasının dertleriyle dertlenmeyi vazife edinmiştir.

8-Göçebelik ve gariplik yazarın ruhunda vardır.

9-Yazarın; deneme yazılarında şairliği, makale yazılarında ise sosyolog yönü ön plandadır.

10-Yazarın referans aldığı isimler: Necip Fazıl Kısakürek, İsmet Özel, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil, Sezai Karakoç.

Diriler Evinden Notlar

Bilal Can

Ahenk Kitap

Sayfa; 216

İstanbul, 2024