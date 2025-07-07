Bilal CANʼdan Yeni Kitap: ❝Anlam Krizi Gündelik Sosyolo, Yeni Çıkanlar, Yeni Çıkanlar

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Bilal CANʼdan Yeni Kitap: ❝Anlam Krizi Gündelik Sosyolojinin İzleri❞

07.07.2025 15:50 - Yeni Çıkanlar
Bilal CANʼdan Yeni Kitap: ❝Anlam Krizi Gündelik Sosyolojinin İzleri❞

İnsan her hâlükârda insandır ve onun için yapılan tüm tanımlamalar onun sadece bir yönüne/cüzüne işarettir. Küllî bir bakış için insanın ve insanlığın yaratılış gayesini anlamak ve bu anlam sürecinde de anlamlandıracağı hakikatle teması zorunludur. İnsan, bağımlı bir varlık olarak yaşadığı dünyaya ve zamana bağımlıdır. Doğduğu ve kendini gerçekleştirdiği, akabinde göçtüğü ve süresiz kalacağı yerler de birer mekândır. Dolayısıyla insanı ve insanlığı anlamak aslında zamana ve mekâna bağımlı insanı okumaktan geçiyor. Zamanın geçiciliği, sürekliliği, akışkanlığı ile mekânın bu zaman içerisindeki değişimi ve dönüşümü insanın da değişim ve dönüşümüne neden olmaktadır. Sosyoloji, yaşanan bu değişimi ve dönüşümü çeşitli yaklaşım biçimleriyle irdeleyerek başlanan ve gelinen sürecin bir tür yorumunu içermektedir.

Bilal Can 'ın kaleme aldığı Anlam Krizi Mostar Yayınları 'ndan çıktı.

Anlam Krizi Teknik Özellikler;

Sayfa Sayısı: 176 Ebat: 13,5 X 21 cm Dil: Türkçe Kağıt Tipi: Kitap Kağıd ıCilt Tipi: Karton Kapak

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Yazar: Yeni Çıkanlar - Yayın Tarihi: 07.07.2025 15:50 - Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 15:58
Etiketler : Yeni Çıkanlar Yeni Çıkanlar anlam krizi bilal can gündelik sosyolojinin izleri mostar yayınları yeni çıkanlar
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