Bilge Karasu - Gece, Edebiyat, Turhan YILDIRIM

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Bilge Karasu - Gece

21.01.2025 09:00 - Turhan YILDIRIM

Bilge Karasu'nun 1975-76 yıllarında yazdığı ama ancak 1985 senesinde yayımlanabilen romanı Gece, 12 Mart Muhtırası sonrasındaki zamanda gelişen ülkenin kaotik ortamını "gece" ve "gecenin işçileri" üstünden anlattığı bir metindir.

Nasıl anlattığı kısmında romanın üstkurmaca olduğunu, yazarın dipnotlar aracılığıyla romanın yazılış sürecini metne dahil ettiğini, ayrıca gece metaforu üstünden alegori yapıldığını, bunun bir distopik ve ayrıca dört başı mamur bir postmodern anlatı olduğunu söyleyebiliriz.

Ne anlattığı kısmındaysa çok daha özel bir eserle karşı karşıyayız. Dönemin ölümler, kıyımlarla çevrili zamanını, boğucu ortamı gece ve gündüz metaforları üstünden çok başarılı bir şekilde anlatmış yazar.

Ayrıca Tuncer Erdem'in Gece'nin ilk 33 bölümünden uyarladığı çizgi romanı Gece Kitabı da romandaki kurmacayı görsellerle daha iyi anlamımızı sağlıyor.

Gece
Bilge Karasu
Metis Yayınları
240 Sayfa

Gece Kitabı
Tuncer Erdem
Metis Yayınları
136 Sayfa

Yazar: Turhan YILDIRIM - Yayın Tarihi: 21.01.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 17:06
Etiketler : Turhan YILDIRIM Edebiyat bilge karasu gece tuncer erdem turhan yıldırım
← Salgın Eseri Değil Yalnızca; Salgının Eseri
Zamanın Aynası: Uzak Bir Yerde →
2000

Turhan YILDIRIM Hakkında

Turhan YILDIRIM

22 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) üstüne yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yayınlanmış Kitapları

- Düşüm, Orlando Art Yayınları, 2024
- Modern Soslu Postmodern Makarna, İthaki Yayınları, 2023.
- Kara Gergedan, Edebiyatist Yayınları, 2021.

Turhan YILDIRIM ismine kayıtlı 60 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 3 kitap bulunmaktadır.

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