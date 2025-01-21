Bilge Karasu - Gece
Bilge Karasu'nun 1975-76 yıllarında yazdığı ama ancak 1985 senesinde yayımlanabilen romanı Gece, 12 Mart Muhtırası sonrasındaki zamanda gelişen ülkenin kaotik ortamını "gece" ve "gecenin işçileri" üstünden anlattığı bir metindir.
Nasıl anlattığı kısmında romanın üstkurmaca olduğunu, yazarın dipnotlar aracılığıyla romanın yazılış sürecini metne dahil ettiğini, ayrıca gece metaforu üstünden alegori yapıldığını, bunun bir distopik ve ayrıca dört başı mamur bir postmodern anlatı olduğunu söyleyebiliriz.
Ne anlattığı kısmındaysa çok daha özel bir eserle karşı karşıyayız. Dönemin ölümler, kıyımlarla çevrili zamanını, boğucu ortamı gece ve gündüz metaforları üstünden çok başarılı bir şekilde anlatmış yazar.
Ayrıca Tuncer Erdem'in Gece'nin ilk 33 bölümünden uyarladığı çizgi romanı Gece Kitabı da romandaki kurmacayı görsellerle daha iyi anlamımızı sağlıyor.
Gece
Bilge Karasu
Metis Yayınları
240 Sayfa
Gece Kitabı
Tuncer Erdem
Metis Yayınları
136 Sayfa
Yazar: Turhan YILDIRIM - Yayın Tarihi: 21.01.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 17:06