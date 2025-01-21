Bilge Karasu - Gece

Bilge Karasu'nun 1975-76 yıllarında yazdığı ama ancak 1985 senesinde yayımlanabilen romanı Gece, 12 Mart Muhtırası sonrasındaki zamanda gelişen ülkenin kaotik ortamını "gece" ve "gecenin işçileri" üstünden anlattığı bir metindir.

Nasıl anlattığı kısmında romanın üstkurmaca olduğunu, yazarın dipnotlar aracılığıyla romanın yazılış sürecini metne dahil ettiğini, ayrıca gece metaforu üstünden alegori yapıldığını, bunun bir distopik ve ayrıca dört başı mamur bir postmodern anlatı olduğunu söyleyebiliriz.

Ne anlattığı kısmındaysa çok daha özel bir eserle karşı karşıyayız. Dönemin ölümler, kıyımlarla çevrili zamanını, boğucu ortamı gece ve gündüz metaforları üstünden çok başarılı bir şekilde anlatmış yazar.

Ayrıca Tuncer Erdem'in Gece'nin ilk 33 bölümünden uyarladığı çizgi romanı Gece Kitabı da romandaki kurmacayı görsellerle daha iyi anlamımızı sağlıyor.

Gece

Bilge Karasu

Metis Yayınları

240 Sayfa

Gece Kitabı

Tuncer Erdem

Metis Yayınları

136 Sayfa