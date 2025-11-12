Bilgiye Aralanan Kapı: Öğrenmeyi Öğrenmek

Hayatta hep bir şeyleri öğrenmek isteriz. Kimi zaman gündelik bilgiler, kimi zaman çağlar üstü mesajlar peşinde koşarız. Peki hiç düşündük mü nasıl öğreniyoruz? Öğrenme, gelişen bir süreç ve belirli usulleri olan bir beceri mi? İşte bugün, Altay Cem Meriç'in "Öğrenmeyi Öğrenmek" kitabı bu sorulara kapı aralıyor.

Altay Cem Meriç'i çoğumuz sosyal medyada paylaştığı eğitim ve felsefe içerikleri ya da konferanslarından tanıyor olabiliriz. Doktor olan Meriç, sağlık alanının yanında felsefe, sanat ve ilahiyat gibi farklı alanlara da merakla eğilen, deneyimlerini paylaşmayı seven bir isim. Bu kitapta da yıllar içinde edindiği kişisel tecrübelerini ve öğrenme üzerine düşüncelerini samimi bir dille aktarıyor.

"Durgun su kokar, koşmamak insanda pek çok şeyi bozar." (sayfa 24)

Tin Yayınları'ndan çıkan eserin kapağında bir kapı kolu yer alıyor; bu ayrıntı, kitabın öğrenmenin önündeki kapıyı aralama davetini simgeliyor. Arka kapakta ise öğrenmeyi öğrenmenin hayat boyu süren önemine dikkat çekiliyor. Kitap, yoğun akademik bilgilerden ziyade, yazarın kendi hayatından süzülen deneyimlere dayanıyor ve bu sayede oldukça akıcı. Hacmi ise sanılanın aksine kısa, yalnızca 137 sayfa. Lise çağındaki bir okur bile rahatlıkla birkaç günde bitirebilir.

İçindekiler bölümünde zaman yönetiminden kaynak seçimine kadar özellikle gençlere hitap eden birçok başlık var. Meriç, öğrenmenin doğuştan gelen bir yetenek değil; geliştirilebilir bir beceri olduğunu savunuyor. Okuru, kendi öğrenme stilini keşfetmeye, merak duygusunu canlı tutmaya ve bilgiyi kalıcı hâle getirecek yöntemler geliştirmeye davet ediyor. Günümüzde ise bilgiye erişim sınırsız, asıl mesele bilgiyi nasıl işleyeceğimiz ve zihnimizde kalıcı kılacağımız oluyor. Kitap, okul yıllarıyla sınırlı olmayan, ömür boyu sürecek bir öğrenme anlayışını hatırlatıyor.

"Allah faydalı işleri irade terbiyesi ardına koymuştur… Kolay olan şeyler çoğunlukla uzun vadeli mutluluk vermez." (sayfa 97)

Bu noktada beklentiye göre iki noktaya dikkat çekmek isterim. Öncelikle, sadelik ve akıcılık, salt akademik bilgi arayan okurlar için beklenenden hafif gelebilir. Ayrıca yazar, bazı konuları açıklarken kendi yaşamından sık sık örnek veriyor. Bu kimi okur için samimi, kimisi içinse fazla kişisel gelebilir. Bu yönüyle kitap, ansiklopedik bir bilgi kaynağından çok, rehber niteliğinde bir kişisel deneyim kitabı.

Kendi okuma deneyimime değineyim. Metin, sanki bir video izler gibi akıcı ilerledi. Sayfalar neredeyse kendiliğinden çevrildi. Olaylara farklı pencerelerden bakmanın verdiği zihin açıcı keyfi yaşadım. İlk okuduğumdan bu metni yazana kadar geçen zamanda düşünce dünyam değiştiği için, tekrar okumayı düşünüyorum ve bu okumada yeni ayrıntılar yakalayacağımdan eminim.

Özetle sevgili dostlar, "Öğrenmeyi Öğrenmek", günümüz bilgi çağında hafife alınmaması gereken bir beceriyi, sade bir üslupla hatırlatıyor. Bilgiyi yalnızca toplamak değil, onu kalıcı kılmak ve hayatın pratiğine taşımak isteyen herkes için güçlü bir başlangıç kılavuzu niteliğinde. Bir sonraki kitapta buluşmak niyetiyle…

Altay Cem Meriç

Öğrenmeyi Öğrenmek

Tin Yayınları

İstanbul 2024

137 Sayfa