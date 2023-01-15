Yazar Recep Kayalı'nın dördüncü öykü kitabı olan Bilinen Tüm Zamanlar, Vacilondo Kitap tarafından Aralık 2022 tarihinde yayımlandı. Yani çok taze çıkmış bir öykü kitabıyla karşı karşıyayız. Yedi öyküden oluşan bu kitapta biçimsel olarak en belirgin özellik öykülerin biri hariç hepsinde öykü türünde pek de görülmeyen bölümlerden oluşması. Bunun haricinde öykü sonlarında finaller manzum şekilde yapılmış. Özellikle üçüncü şahısla anlatılan öykülerin önemli bir kısmında Kafkaesk havayı görebiliyoruz. Kitabın ilk öyküsünün bu atmosferi en çok hissedebileceğimiz metin olduğunu söyleyebilirim. Recep Kayalı hep öykü türünde yazan birisi olsa da kendine has bir şiir diline sahip. Bu da metinlerin anlatım dilini güçlü kılıyor. "Ben" anlatıcının kullanıldığı son iki öyküdeyse çok daha rahat, sokak diline yakın bir anlatım söz konusu. Öykülerde anlatılanlar genel anlamda ortak olsa da bu iki öyküde dilsel bir ayrımı olduğunu söyleyebilirim. Zamanın ve mekanın neredeyse belirsizleştiği öykülerden oluşan Bilinen Tüm Zamanlar, dili, yaratılan atmosfer, içerik olarak da güçlü meseleleriyle son dönem edebiyatımız için önemli bir öykü kitabı olduğunu düşünüyorum.

Bilinen Tüm Zamanlar

Recep Kayalı

Vacilando Kitap

96 Sayfa

İstanbul, 2022