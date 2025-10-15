Bir Ermeni’nin Hac Yolculuğu

Simeon tarafından 17. Yüzyılda kaleme alınmış olan bu eser yazılış sebebi ve içeriği ile önemli bir kaynak mahiyetindedir. Simeon, aslen Kefeli bir Ermeni aileye mensuptur ve 1584 senesinde Polonya'nın Zamotsa şehrinde doğmuştur. Simeon, kilisede gerekli eğitimini tamamladıktan sonra dindarlığın vermiş olduğu duygu ile binbir çeşit zorluğu ve meşakkati göze alarak Hristiyanlığa göre kutsal sayılan hac yolculuğunu yapmaya karar vermiştir. İncelediğimiz eserde müellifin gözlemlerini ve kısmi olarak duyumlarını aktarması ile eser birinci elden bir kaynak niteliğine kavuşmaktadır. Eserin yazılış mahiyeti müellife göre Kudüs'e kadar sürecek olan hac yolculuğunu yapmak isteyen dindar Hristiyanlar için gerekli bir ön bilgilendirme amacıdır. Ama eser daha kapsamlıdır ve bilhassa Ermeni veya Hıristiyan kiliselerin mahiyeti ve sayıları açısından oldukça önemlidir. Yazarın hac yolculuğu 1608 senesinde başlamış ve 1618 senesinde Polonya'ya dönüşüyle nihayete ermiştir. Müellif bu yolculuk sırasında birçok şehre uğramıştır. Bunlar arasında İstanbul, Marmara ve Ege şehirleri, Venedik, Papalık, Roma ve birçok Anadolu şehri olmakla birlikte; Mısır, Kahire, Kudüs, Suriye gibi şehirlerde bulunmaktadır.

Eserde birçok şehri gezen Simeon, şehirlerle alakalı vermiş olduğu bilgiler genel olarak şehirlerdeki gayrimüslim ve bilhassa Ermeni nüfusu, hane sayıları ve kilise sayıları, kiliselerin bağlı oldukları Hristiyan mezhepleri veyahut da tarikatları ayrıca oradaki halkın ve yine bilhassa Hristiyanların ve Ermenilerin ekonomik ve sosyolojik durumları üzerinedir. Bunların yanı sıra şehirlerin coğrafi özellikleri, yetiştirilen ürünler ve halkın geçim kaynakları da eserde yer bulmaktadır. Eser ile alakalı incelememizi genel manada yapacak olup şehirlerin özel durumlarına girmeyeceğiz. Eserde ki en önemli noktayı şu olarak görüyorum ki birçok şehirden bahsedilirken bir "Celâliler" kavramı mevcuttur. Celâliler İsyanı üzerine çalışma yapmak isteyenlerin şehir şehir detaylı bir inceleme noktasında bu eser oldukça kıymetlidir. Celâlilerin şehirlere vermiş olduğu tahribat o kadar büyük etki yaratmış ki bu tahribat Balkanlar'a kadar uzanmıştır. Hele Anadolu'nun bazı bölgelerine Celâlilerin korkusundan girilemez olmuştur. Celâlilerin eserde yer bulması Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durumu gözler önüne sermektedir. Eserde diğer bir önemli nokta da kendi de Ermeni olan müellifin Ermenilerle alakalı gözlem ve yorumlarıdır. Eserde şu minvalde ifadeler mevcuttur; Ermeniler hırsızlık yapar, dilencilik yapar ve türlü sapkınlığı yapabilirler. Onlar, konuşmayı bilmez sanki içlerine şeytan girmiş gibi cinayet dahi işleyip her türlü kötülüğü yapabilirler. Bundan dolayı ki gerek Papalık Devletin de gerekse birçok yerde Ermeniler hep kötü durumdadır. Bir Ermeni'nin dilinden ve kaleminden çıkan bu sözler Ermeniler ile alakalı bir hakikati önümüze sermektedir. Yine eserde Müslümanlar ile alakalı bilgilendirmelerde bilhassa İstanbul bahsinde Müslümanların çok dindar oldukları, beş vakit namazlarını yalnız evde değil camilerde de kıldıkları ve Hristiyanların günde bir defa bile kiliseye gitmeye üşendikleri halde onların her gün beş kere gittiği, oruç tuttukları ve şarabı haram sayıp içmedikleri, zekât ve sadakayla hayır işlerinde bulundukları, hayvanlara karşı ihtimam gösterdikleri ve yine Müslümanların akaid inançları ile alakalı bilgiler verilmektedir.

Eser'in Roma bölümünde, Türklerin hedefi olan ve geçmişten günümüze kadar dillerden düşmeyen Kızıl Elma Ülküsü zikredilmektedir. San Cuan Kilisesinin sağ tarafında, tavanda asılı yedi adet erguvani renkte altın elma var imiş. İşte bunlar Türklerin Kızıl Elma dedikleri ve hedefledikleri şeymiş. Yazarın Türklerin ideal ve hedefleri ile alakalı bilgi sahibi olduğunu Türk kültürüne ve inancına hâkim olduğunu bu ifadeler ile bir kere daha anlamış oluyoruz. Eser de diğer bir önemli nokta da Anadolu'nun birçok yerinde ve İstanbul'daki birçok Ermeni'nin Türkçe konuştuğu ve Ermeniceyi çok az kişinin konuştuğu ve bazen hiç bilmedikleri ifadeleridir. Yine eserin orijinalinde bazı kelimelerin Türkçe yazıldığı ifade edilmiş olup bu da yazarın bölgenin diline olan hürmetini ve saygısını göstermektedir.

Eserde Papalık memleketi ve Roma'daki Yahudiler ile alakalı da bilgiler vardır. Eserde Yahudiler ile alakalı şunlar ifade edilmektedir; "Yahudiler, her cumartesi günü kiliseye gitmeye mecburdur. Kadın, erkek, çocuk ve ihtiyar bütün Yahudilerin toplanması için Trinite adlı bir kilise tahsis edilmiştir ve kiliseye gitmeyenlere ağır para cezası vardır. Kilisede yapılan vaazda Yahudilere karşı ağır sözler ve suçlamalar yapılır. Yahudilerin bunu dinlemeleri, kafalarını eğmemeleri, kulaklarını tıkamamaları zorunludur eğer bunları yaparlarsa cezalandırılırlar… Frank memleketlerinde, Yahudilerin sanat ve herhangi bir zanaat yapmaları yasaktır sadece eskicilik ile meşgul olabilirler… Yine bu memleketlerde Yahudiler başlarına sarı renkte sarık sarmaya mecburdurlar." Özellikle ifade edilir ki Yahudiler ve sapkınlar asla İspanya'ya giremezler. Şayet birisi girer ve yakalanırsa diri diri yakılır. Papa memleketinde de Yahudiler var ise de onlar burada sadece köle vaziyetinde bulunurlar.

Yazarın, Mısır seyahatinde ki gözlemleri de oldukça ilgi çekicidir. Bu bölgede bulunan Arap Fellahilerden bahsedilmektedir. Bunlar çıplak vaziyette gezen, elleri ve ayakları kir pas içinde olan, hırsızlık ve gasp ile geçinen, karşılaştıkları kişileri her türlü sıkıntıya sokabilecek, eserdeki ifadeye göre karabatak gibi usta yüzücüler olan kişilerdir. Bunlar bilhassa geceleri hac yolculuğunda olan kişilerin paralarını çalar ve gasp yaparlarmış. Bunların dini olarak da hassasiyetleri yokmuş. Edep ve adap noktasında büyük eksikleri bulunan Fellahilerin, kadınlarının dahi nahoş davranış ve kıyafetleri bulunurmuş. Bu insanlar eserde ifade edildiğine göre firavun soyundan lanetli bir millet olup Çingane (Çingene) olarak bilinmektedir. Burada anlatılanlar ile Türkiye'de dayatılmaya çalışılan Arap tanımlarının uyuşması oldukça manidardır. Belki de yıllarca birbirine karşı kötü gösterilmeye çalışılan bu iki milletten biri olan Arapların aslından Araplar olmayıp Fellahiler olabileceği gerçeğidir!

Yine eserde birçok topluluktan ve dini yapıdan bahsedilmektedir. Bunların içerisine bazı Kürt beyleri ve Kızılbaşları da ekleyebiliriz. Özellikle eserde de konu olduğu üzere; Kürt beyleri, Ermenilerle dostluklar kurarlarmış ve isyancılara karşı onları korurlarmış, onları misafir dahi ederlermiş. Ama misafirlikten sonra Ermeniler yolculuğa çıktıklarında en büyük soygunu yapan kişilerde yine bunlarmış. Yine eserde görülen en önemli hususlardan biri de bugün etnik olarak farklı milletlerin tarihine yazılmaya çalışılan toprakların aslında kadim Türk yurdu olduğu gerçeğidir. Bu gerçeklikle birlikte Türk-İslam nüfusunun yayıldığı coğrafya ortaya çıkmaktadır.

Polonyalı Bir Seyyahın Gözünden 16. Asır Türkiyesi

Polonyalı Simeon

Çeviren: Hrand D. Andreasyan

Sadeleştiren: Resul Bozyel

Kesit Yayınları

2.Baskı

İstanbul Mart 2007

Eserin yeni baskısı: Köprü Kitapları'ndan çıkmıştır.

259 Sayfa