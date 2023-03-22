Bir Garip Yolcu

Hilal BAŞAK yazdı...

«Dünyada bir garip gibi veya bir yolcu gibi ol.» buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu buyruğu üzerine izini süren ashabı kıtalar fethettiler ancak yaşamları değişmedi. Tavizsiz duruşları ne kadar zor olsa da bizlere miras kaldı. Dünyaya dün gelen ve yarın gidecek olan bir yolcu gibi bakmanın zorluğunu bizler de biliriz. Yapamayışımızla, dünyaya kendimizi kaptırışımızla, eşyayı üretip ürettiğimiz eşyanın bizi esir almasıyla biliriz. Buna karşın emir açık ve net: "Bir yolcu gibi ol!"

Ömer Faruk Dönmez'in Yolcu ve Burjuva Kitabına Bir Bakış:

Hayat boyu sistemler ve sınıflar insanoğlunu çepeçevre kuşatmıştır. Bu kuşatma sonucu kendimizi bir grubun içinde buluruz. Onlarca adlandırma ve etiketi sırtımızda taşırız. Kimi isimlendirmeler bir yük gibi boynumuza yüklenirken kimileri taşımaktan onur duyduğumuz bir nişana dönüşür. Kitabımız bu isimlendirmelerden biri olan Yolcu ve Burjuva ayrımını henüz kapaktayken okura verir.

Bu dünyada bir yolcu gibi olmak hadisi düsturunca yazılmış olan eser okuru ilk başta anlamını bilmediği ama Türkçe olan kelimelerin yağmasına uğratarak sarsıyor. Bu sarsılma sonucu şaşkına uğrayan okur yerinde ve özenle yazılmış vurgulu bir cümle ile yumruğu yiyor ve nakavt ediliyor. Maddelendirmelerden oluşan içyapı okurken kolaylık sağlıyor. Yüzümüze tokat gibi çarpan gerçekler, içinde bulunduğumuz trajikomik durumlar ve daha nicesi ile yüzleşen okur iki taraftan birini seçmeye mecbur hissediyor kendini yolcu ya da burjuva

Yolcu:

Bu dünyaya sırnaşmayan ve yerleşmeyen onurlu insandır.

Hakikate adanandır.

Yolcu ölümü göze almıştır, bu sayede hürdür.



Erdemlidir, sistemde yer tutma peşinde değildir.

Yolcu: Hep içinden geldiği gibi içten ve samimi

Yolcu olmak bu hayatta seyir halinde olmaktır bir bilinçtir.

Günün birinde öleceğini asla unutmaz.

Yolcu: Yolculukta olduğunun bilincinde olan ve buna göre davranan ahlaklı insan.

Burjuva:

Bu dünyaya abanan kişidir.

Beklentisi yüksektir. "Beklentisi sürekli yükseldiğinden burjuva makul bir tatmin yaşayamaz ve depresyona girer.

Burjuva sömürüldüğü halde kendini özgür zanneder.

Kaçınılmaz olarak depresyona girer.

Ölümden ödü koptuğu için burjuva günün birinde öleceğini asla düşünmek istemez.

Budünyaya kazık kakmaya çalışan bencil ihtiraslı kibirli korkak çıkarcı ahmaktır.

Gibi cümlelerle okura kimin yolcu ve kimin burjuva olduğunun şifreleri veriliyor. Yer yer parodi ve montajlara şahit olduğumuz eserde dil ile bütünleşmiş ironi de had safhada okura sunuluyor.

Kitapta işlenen kapalı üslubu yazarın kasıtlı yaptığını eserde geçen: "Kapalı üslup okurda bir yabancı dil kompleksi yaratıyor en azından anladığı yere odaklanıyor bu sayede." (s.85) cümleleriyle anlamış oluyoruz.

Eseri bitirdiğimizde yolda olmanın ve yolcu olmanın önemini kavradığımız ve "burjuva olmaktan" koşarak uzaklaştığımız bir dünyanın içerisinde buluyoruz kendimizi. Artık farklı bir pencereden bakabiliyor kelimeleri i dünyamızda tekrar anlamlandırıyor ve iyice biliyoruz ki:

Başımıza gelenler yola kendimizi çokça kaptırmaktan geldi.

Kaynakça: Dönmez, Ö. F. (2021). Yolcu ve Burjuva. İz Yayıncılık