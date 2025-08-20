Bir Gazetecinin Gözünden Gazze’de Yaşam: Tünel

Ortadoğu'da en sık duyduğumuz kavramlardan biri "barış için savaş". Ne yazık ki bu çelişkili cümle, en çok da Gazze'de çocuk olmak ne demek, bunu anlatıyor bize. Gazze'de morglarda yer kalmadığında çocuk cesetlerinin dondurma kaplarına konduğunu öğrendiğimizde, artık dondurma yemek bile insana eskisi kadar zevk vermiyor. Yıllarca televizyondan izledik, büyüklerimizden dinledik; ama artık sosyal medya sayesinde neredeyse anbean şahit oluyoruz Filistin'de yaşananlara. Ve bir kez daha idrak ediyoruz Filistin meselesini. Ancak işin en acı tarafı şu: ateş, bize dokunmadığı sürece yakmıyor. İşte tam da bu noktada Tünel, o uzak görünen yangını gözlerimizin önüne taşıyor. Gazze'de yaşananları, Mehmet Akif Ersoy'un sahadaki tanıklığıyla bizlere aktarıyor. Aslında acı hep aynı, değişen yalnızca zaman ve bizim izleme şeklimiz.

Tünel kitabının alt başlığı "Gazze'de yaşamak" ve bu başlık bile kitabın içeriğini özetler nitelikte. Kitabın arka kapağında da belirtildiği gibi, kimileri diplomasi yürütüyor, kimileri yardım gönderiyor; yazar ise savaş muhabirliği süresince sadece bu toprakların her saniye tonlarca demir parçası altında yaşam mücadelesi veren halklarının gözlerindeki sitemi, yüzlerindeki acıyı anlatmaya çalışıyor. Kitapta okuyacaklarımız, bu büyük trajedinin yalnızca küçük bir parçası. Ancak ne yazık ki bu küçük parça bile insanın yüreğini parçalamaya yetiyor. Bugün yaşananlarla o dönem arasında büyük farklar yok; sadece oyuncular ve sahneler değişiyor. İnsanlık aynı acıya tekrar tekrar şahit oluyor. Ve bizler elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu kitap ise, duyduğumuz ama tam olarak hissedemediğimiz acıları, yazarın tanıklığıyla yüreğimize taşır gibi işliyor satır aralarında…

Kitabın ismi olan "Tünel", yalnızca sembolik değil, aynı zamanda çok somut bir gerçekliğe dayanıyor. Gazze, uzun yıllardır abluka altında. İlaç, gıda, ulaşım gibi en temel ihtiyaçlar bile dış dünyayla bağlantı kurulamadan bu tüneller aracılığıyla sağlanıyor. Aynı zamanda bu tüneller saldırı zamanlarında birer sığınak işlevi görüyor. Yani Gazze'nin can damarları aslında bu tüneller. Bu yüzden kitabın ismi oldukça yerinde ve çarpıcı. Kitabın kapağında bir çocuk var; elinde bir mum tutuyor, o karanlık dünyayı aydınlatmaya çalışıyor. Gözlerindeki masumiyet, aynı zamanda geleceğe dair belirsizlikle örülü. O çocuk, dün birlikte oyun oynadığı arkadaşının ertesi gün bir İsrail kurşunuyla yok olabileceğini bilerek büyüyor. Gazze'de çocuk olmak, bu bilinmezliğin içinde yaşamak demek…

Tünel, sadece savaş görüntülerinin veya istatistiklerin ötesinde, bu insanların hikâyesine ses veriyor. Kitapta geçen şu cümle çok çarpıcı: "Gerçekten hayatta kalmanın ne demek olduğunu, Filistin'de bombalar altında geçen bir yaşamla, oradan çıkıp başka bir yaşamın arasında kaldığınızda anlayabilirsiniz." İşte kitap boyunca da bu iki hâl arasında gidip geliyorsunuz. Okurken kimi zaman gözleriniz doluyor, kimi zaman içiniz öfkeyle kabarıyor. Kitabın dili sade ve akıcı olduğu için kısa sürede okunabiliyor, ancak etkisi uzun süre zihinde kalıyor. Anlatım da doğrudan olaylara girmiyor, önce okuyucuyu tarihsel ve duygusal olarak hazırlıyor. Yaklaşık yüz yıllık Filistin meselesini sadece on sayfada özetleyip, asıl anlatıma öyle geçiyor. Bu da kitabı çok daha anlaşılır ve takip edilebilir kılıyor.

Tünel üç bölümden oluşuyor. Ancak ondan önce bir "prolog" var. Prologda, "Dünyaya sığmayan adam" başlıklı etkileyici bir girişle karşılaşıyoruz. Kitabın sonunda ise "epilog" adlı bir kapanış bölümü var. Tiyatro sahnesinde oyunun sonunda oyuncunun seyircinin gözüne bakarak söylediği son sözler gibi... Yazar da burada bize bakarak son sözlerini söylüyor. Epilog'un başlığı "Bir Ortadoğu Masalı" ve şiirsel bir dille kaleme alınmış. "Aslında Ortadoğu diye bir yer yoktur" diye başlayan bu son, hem düşündürücü hem de duygusal bir kapanış sunuyor. Kitabın etkileyici yanlarından biri de, sadece savaşın dehşetini değil, insanın içindeki onuru, sabrı, merhameti ve çaresizliği aynı anda anlatabilmesi.

Ben şahsen bu kitabı ikinci kez okudum. İlk okuduğumdan bu yana geçen yıllar içinde değişen tek şey zamandı; hissettirdikleri ise neredeyse birebir aynıydı. Hatta bazı bölümler var ki, dönüp tekrar tekrar okunmayı hak ediyor. Tünel, Filistin meselesine dair tüm yönleriyle derinlikli bir analiz sunmuyor elbette. Ama konuyla ilgili bir başlangıç yapmak, meseleyi insani yönüyle anlamak ve yürekte bir karşılık bulmak için çok değerli bir kitap. Bu nedenle, özellikle genç okuyuculara, arkadaş çevreme ve bu konuya duyarlı herkese gönül rahatlığıyla öneriyorum.

Filistin'i anlamak için sadece haberleri veya anlık bildirimleri okuyarak ah vah demek yeterli değil; o topraklarda atılan adımların, akan gözyaşlarının, yitirilen çocukların hikâyesini de dinlemek gerek. Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı bu kıymetli eseri bizlerle buluşturduğu için kendisine içten teşekkür ediyorum. Tünel, yalnızca bir savaş muhabirinin anıları değil; aynı zamanda vicdan sahibi her insanın içine düşen bir çığlık, bir tanıklıktır.

Tünel Gazze'de Yaşamak

Mehmet Akif Ersoy

Kapı Yayınları

2017 İstanbul