Bir Günahın Gölgesinde: Tuhaf Ev

Merve Çidem yazdı...

Bir günahın bedelini kaç nesil öder?

Korku ve inançlarımız davranışlarımızı nasıl yönetir?

Japon yazar Uketsu'nun 2021'de çıkan Tuhaf Ev romanı, bu soruların cevabını sorgulamamıza neden oluyor.

Kitaba başlamadan gotik- gerilim ve hatta korku türünde bir kitap okuyacağınızı düşünebilirsiniz. İlk bakışta Stephen King romanlarındaki psişik havayı arayabilir, öfkeyle intikam alan araba ve kamyonlar gibi buradaki evin de bir karakter olarak romanda var olması ve insanın aklıyla oynamasını bekleyebilirsiniz. Ancak kitabı okuyunca asıl gizemin, evin tinsel yapısında değil mimari yapısı ve bu mimari yapının kurgulanma amacında yattığını göreceksiniz. Bu çerçevede kitabın türünü korku değil suç ve gerilim olarak sınıflandırmak onu zihnimizde daha doğru bir yere oturtmamızı sağlayacak.

Kitabın arka kapağında bir ev planından ve bu plandaki tuhaflıktan bahsediliyor. "Evin farklı inşası neyi gizlemeye çalışıyor?" sorusuyla da içerik hakkında ipuçları veriyor.

Romanın ana karakteri ve anlatıcısı okült ve gizemli konularla ilgilenen isimsiz yazarımız. Hikâye boyunca desteğini aldığı Kurihara Bey de yaptığı çözümlemelerle olmazsa olmaz karakterimiz.

Yazar, bir arkadaşının satın almayı düşündüğü ama rahatsız edici bir olay sonrası almaktan vaz geçtiği evin planını incelediğinde bazı tuhaflıklar fark eder. Plan dikkatlice incelendiğinde bu dublex evin giriş katındaki mutfakta, hangi amaca hizmet ettiği belli olmayan gizemli bir boşluk vardır. Dahası üst kattaki yatak odası ve banyonun arasında kalan penceresiz ve yalıtılmış çocuk odası yazara olabildiğince anlamsız aynı zamanda ürpertici görünür. Bu planı gören yazar kayıtsız kalamaz ve hem bir mimar olan hem de kendisi gibi gizemli olaylarla ilgilenen Kurihara Bey'den yardım alır.

Evin planını inceleyen yazar ve Kurihara Bey akıllarına takılan her detayda tıpkı bir dedektif gibi iz sürer. Düğümleri çözdükçe başka soru işaretleri ile karşılaşan ve tahminler üzerinden ilerleyen ikili, bu tuhaflıkların sebebini anlamaya çalışırken aslında evin ürkütücü bir amaca hizmet ettiğini sezerler. Araştırmaya bir yabancının dahil olmasıyla sezgilerinin haklılığını görseler de olaylar tahminlerinin de üstünde bir noktaya evrilir: Birden fazla tuhaf ev vardır ve bu noktada karanlık ve acımasız bir gerçekle karşılaşırlar. Akıl almaz bir biçimde nesiller boyu kesintisiz bir biçimde süregelen olaylar silsilesi insanoğlunun ne kadar korkak ve aynı oranda vahşi olduğunun bir kanıtı gibidir.

Roman oldukça sürükleyici ve merak unsurunun yüksek tutulduğu bir eser. Ev planlarının sürekli tekrarlanması ve gizemli ev motifi sizin de iz sürerek olaya girmenizi ve dolayısıyla ilginizin uyanık kalmasını sağlıyor. Kurgu, zamanda geriye dönüşlerle derinleşiyor ve anlam bütünlüğü sağlanıyor. Alt metinde batıl inançların insanlar üzerindeki tesirini ve aynı zamanda insanın kötülüğe nasıl kolayca kapı araladığını görüyoruz.

Evlerle bağlantısı olan karakterlerin psikolojik derinliği etkili bir şekilde aktarılmış. Bu sayede zaman zaman dehşet ve nefret çizgisinde gidip geliyoruz. Yazar ve Kurihara Bey'in karakter inşası yeterince üzerinde düşünülmemiş izlenimi verse de yazar okuyucunun burada oyalanmasını istememiş olabilir. Roman boyunca ikilinin yalnızca ev planına bakarak yaptıkları tüm tahmin ve akıl yürütmelerin haklı çıkması kurguyu klişeleştirse de yazar tempoyu yüksek tutarak bu açığı kapatıyor.

Çeviride yerine oturmayan kullanımlar vardı. Tünel veya geçit yerine kullanılan 'delik' kelimesi, tam çevirisi belki bu şekildeyse bile romandaki yerine oturmadığı için rahatsız ediyor. Buna benzer küçük pürüzler dışında roman dili oldukça sade ve anlaşılır.

Japon kültüründen de esintiler bulabileceğiniz bu romanda insan eliyle kötülüğün nasıl sistematik hale getirilebileceğini göreceksiniz. Gizemli ev fikrini mimariye yükleyerek okuyucuyu ters köşe eden bu anlatı ilgiyi fazlasıyla hak ediyor.

Tuhaf Ev

Uketsu

Çev. Ahmet Can Aşkın

Athica/Nox Yayınevleri Ortaklığı

183 sayfa

Haziran 2025, İstanbul