Bir Halt Üzerine

Dil ve devrim kelimelerini bir arada görünce tüylerim diken diken oluyor. Bu konuda çok yazıldı çizildi. Biz de yazdık, gündem ettik. Ama bendeniz daha evvel hiç referans-kaynak göstermediğim bir kişiden alıntı yaparak başlıyorum bu sefer. M. Bardakçı 2016'da şöyle yazmıştı:

"Türkçe'ye, en büyük zararı maalesef Türk Dil Kurumu verdi ve hâlâ veriyor! Geçmişte "dil inkılâbı" denen lisan katliamının merkezinde bu kurum vardı; "betik", "tanlak", "öy", "algaşmak", "devinim", "tutu", "elmek", "geçgeç" ve "tüytop" gibi daha binlerce kerih, takır-tukur ve ruhsuz gevelemeyi Kurum bizzat uydurmuştu. Üstelik kelime uydurmakla da kalmayıp, şimdi olduğu gibi eskiden de akıllarına estiğinde imlâ ile oynayanlar, bir ara şapka işaretini kaldırıp "mirasçı" demek olan "vâris"i bacaktaki "varis" yapma kerâmetini gösterenler, bunlardı!

Meselâ, mâlûm Kurum'un "aşk" karşılığı kullanılan "sevda", "muhabbet", "garam", "ibtilâ", "hevâ", "alâka", "şagaf" ve daha başka kelimelerin hepsini vaktiyle çöpe gönderip bütün bunların yerine ne uydurduğunu hatırlar mısınız? "Sevi"!

TDK'nın yaptığı çalışmaların, tarihsel olarak bölüm bölüm incelenebilir özelliği var. oysa mantık her dönem için hemen hemen aynı. Eğer bu dönemlerden birinde Türkçeye zarar verme potansiyeli kaybedilirse kural ve imla değişikliklerine gidiliyor. Doğubeyazıt yazımı ya da kesme işareti örneğini de bu meyanda zikredebiliriz.

1960 darbesi sonrası kurumun 40'lı yıllardaki kadar şedit bir tutum takındığını, hatta faşist yaklaşımlar sergilediğini görüyoruz. Elbette dil üzerine yapılan bu salvolara milli refleks sahibi insanlar tepki veriyor. Bunlardan biri konumuz olacak.

1968'deki Türkiye Muallimler Birliği (TMB) İkinci Dil Kongresi, Türk Dil Kurumu'nun (TDK) o dönemki tasfiyeci politikalarına ve aşırı yeni kelime türetme (uydurmacılık) eğilimine bir tepki olarak düzenlendiğinden, doğal olarak bu kongreye karşı tavır alan veya kongreyi eleştirenler TDK politikalarını savunan çevreler olur.

Kongre, esas olarak TDK'nın politikalarını hedef aldığı için, ona karşı çıkan ana kesim TDK yönetiminde ve destekçi çevrelerinde yer alan aydın-cık-lar ve tilcilerdi:

1Türk Dil Kurumu (TDK) Yönetimi ve Destekçileri: Ömer Asım Aksoy: o dönem TDK'nın en önemli ve etkili isimlerinden biriydi. TMB kongresinde dile getirilen eleştirilerin ve "Dil Akademisi" kurulması teklifinin, TDK'nın yetkilerini zayıflatmaya yönelik olduğunu düşünerek kongreye karşı bir tavır sergilemiştir. (Zaten içindekiler listesindeki "İkinci Dil Kongresi" başlıklı yazısı, kongreye yönelik kendi eleştirilerini yansıtır.)

2.İleri Dilciler: TDK'nın "Öz Türkçe" hareketini destekleyen, tasfiyeciliği savunan ve dildeki yenilikleri hızlandırmayı amaçlayan çevreler, bu kongreyi "gericilik" ve "dil devrimini sabote etme" girişimi olarak görmüştür.

3.Cumhuriyet Gazetesi ve İlgili Çevreler: TDK politikaları, özellikle Cumhuriyet gazetesi gibi dönemin büyük gazeteleri tarafından güçlü bir şekilde destekleniyordu. Bunun temel sebebi de gazetenin dilin kültür aktarıcılığına karşı olmasıydı. Dil toplumun bütün değerlerini taşıyordu çünkü. Taşıyamaması o gazetenin varlık sebebiydi. Bundan dolayı TMB kongresi kararları ve eleştirileri, bu kesim tarafından genelde olumsuz karşılanmış ve kongrenin bilimsel ciddiyetten uzak olduğu, siyasî güdümlü olduğu eleştirileri yapılmıştır.

Kongreye karşı tavır, basit bir dilbilgisi tartışmasından ziyade, dilin yönetimi ve geleceği üzerindeki otorite mücadelesiydi:

TMB'nin Görüşü: Dil, millî kültürü ve tarihi yansıtmalı; kelime türetme işi keyfî değil, bilimsel ve dikkatli olmalıydı.

TDK'nın Görüşü: Dilin sadeleşmesi ve arılaşması, türetmelerle zenginleşmesi millî bir devrimdir ve bu süreci yavaşlatmaya çalışan her hareket, devrime karşıt sayılır.

Bu bağlamda, kongreye karşı çıkanlar, dil devriminin radikal kanadını temsil eden aydınlar ve kurumlar olmuştur. TDK bu karşı çıkış-duruş karşısında elbette boş durmadı, duramazdı. Çünkü kendi kurumsallığı, varoluş sebebi saldırı altındaydı. (Oysa şimdi baktığımız yerden "kurum dışında da dil hassasiyeti olan insanlar, yapılar var, ne güzel ortak bir bilimsel çerçevede buluşabiliriz." Mantığı oluşmalıydı, diye düşünüyoruz.) Yemediler, içmediler ve bir kitapçık bastılar. "Bir Kongre Üzerine" Altında da "Türk Dil Kurumu Yayınları" ifadesi. Bendeniz kitabı inceledim. Bilemedim tam olarak, kendilerini mi yoksa muarızlarını mı önemsizleştirmeye çalıştıklarını? Bu, o kadar özensiz bir kitapçık ki… Politik bir refleks ürünü olduğu hemen anlaşılıyor. Zaten "bir kongre" deniyor isimde. Ben de bunlardan kinaye isim verdim yazıya. O kadar değersizleştirme gayreti. Kitapta bir giriş, ön söz, takdim vb hak getire. Derleyen kim, editör kim belli değil. Arka kapakta kurumu anlatan bir tanıtım ve altında söz ettiğimiz kongreyle ilgili şu satırlar var: "Türk Dil Kurumuna ve Türkçenin özleşmesi akımını benimsemiş olan ilerici güçlere öteden beri yönelttikleri saldırıları yenilediler." Evet TDK dil politikaları ilericilik oluyor, benimseyenler ilerici güçler oluyor. Ötekiler ötekileştirilmeye müstahak. Zımnen de gerici. Bu söylem resmi bir kurumun söylemi.

O dönem basın-yayın organlarında çıkan iyi-kötü-zayıf bütün yazılar bu kitapçıkta toplanmış. Hiçbir görüşünde isabet etmemiş, hiçbir yazısı bu günlere kalmamış bir yığın yazar ve hatta bozuntusu… Nabi Çınar, Nezihi Arslan, Kıvanç Demir, Özcan Ergüder, Kayahan Eskimer vb. tabiatıyla ilginç durumlar da var. Mesela Oktay Akbal. Kendisi Sait Faik'in çırağıdır aslında. Hikayecidir. Fakat gazete köşesi yazmaktadır. Neredeyse bir aylık bütün yazı hakkını bu konuya ayırır. Söz ettiğimiz kitapçıkta yedi yazısını iktibas etmişler. Bu yazılarda küçük akıl oyunlarıyla TDK karşıtlarını haşlama girişimleri var.

Ömer Asım Aksoy'un "DİL MUKADDESATÇILARI" başlıklı yazısını anmadan geçemem. İlk paragrafta özetlenenler şunlar: "Milliyetçi, mukaddesatçı kuruluşlar, 23-25 Mart 1968 tarihlerinde Bursa'da bir toplantı düzenlemişlerdir. Bu toplantıda, Anayasa düzenini, Cumhuriyeti ve devrimleri baltalayıcı konuşmalar yapıldığı belirtiliyor. Ayrıca, devlet yönetiminde dinin egemen olması isteği ve yayınladıkları bir bildiri ile çeşitli maddi ve manevi isteklerini dile getirdikleri ifade edilmektedir. Bu istekler arasında "Türk Dil Kurumunun kaldırılması" da yer almaktadır."

Yazıdaki diğer konular: Toplantıya başarı telgrafları gönderenler arasında Mehmet Kaplan, Nihat Sami Banarlı, Ahmet Kabaklı ve Faruk K. Timurtaş gibi isimlerin olduğu, bu kişilerin dilciler olduğu vurgulanmaktadır. Yazar, "Dilde din egemenliği" demenin Arapça baskın bir dilin geri getirilmesine çalışmak anlamına geldiğini iddia etmektedir. Toplantıyı düzenleyenlerin iki yıl önce "Türk Dilini Koruma ve Geliştirme Cemiyeti" adı altında bir dernek kurduğu, ancak bunun "Ölü doğduğu için bugüne kadar hiç kıpırdayamayan" bir "Cemiyet" olduğu söylenmektedir. Metin, bu kişilerin, amaçlarını gerçekleştirecek yolu şimdi milliyetçi, mukaddesatçı kuruluşlarla işbirliği yapmada aradığını belirterek sonlanmaktadır.

Bu metin, Türkiye'deki dil tartışmalarının ve eski Türkçe-yeni Türkçe çekişmelerinin yoğun olduğu bir döneme (1960'lar sonu) ait bir eleştiriyi içermektedir. Yazar Ömer Asım Aksoy, Türk Dil Devrimi'nin ve sadeleşmenin önde gelen savunucularındandır. O zamandan bu zamana o zihniyette değişiklik yok, görüldüğü üzere. Kafa aynı kafa.

Kitaptaki en ciddiyetsiz ve hadsiz yazıdan da söz edeyim. Canınız sıkılsın biraz. M. Hasan Göksu adındaki kişinin DİLİMİZE ÇATANLAR adlı yazısı. Literatürde karşılığı olmayan bu isim de kim aceba, diye düşünün. Bu kişi Tarık Dursun Kakınç'mış meğer. Dile çatan da Samiha Ayverdi imiş. Suçu da Bursa'daki bu dil kongresine "Türk dili satılmıştır. Gafiller eli ile sırtından katledilmiştir." Diye bir mesaj yollamakmış. Katillerden biri hemen ortaya atıveriyor kendini. Hatta hızını alamıyor: "Bayan Samiha Ayverdi'ye de n'oluyormuş? Türk romanında, hikâyesinde minimini bir katre bile değildir o." "Boyundan büyük laflar ediyor." "Fetva veriyor." "Yavuz romancı."

Evet gafil, dil katili ve hadsiz ifadeleri Ayverdi tarafından bu kişiye cevap olarak yönlendirilebilirdi ama o elbette bu ifadelerle Kakınç'ı hedef almaz. Onu bilen bilir.

Konu dil konusu olmaktan çıkıp politik kisvelere bürünüyor. Olur olmaz tipler haddini aşıyor. Daha burada, Mümtaz Turhan'a, Ayhan Songar'a, F. K. Tümurtaş'a, M. Kaplan'a, N. S. Banarlı'ya, Ahmet Kabaklı'ya edilen laflara girmiyorum bile.

Sonuçta batı ve uzantılarıyla mücadelemiz her sahada sürüyor, sürecek. Buna hak-batıl savaşı diyelim, bitsin.

Bir Kongre Üzerine

TDK Yayınları

1968

Ankara