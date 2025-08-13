Bir İhtimal: Mutsuz Olmak

Büşra TEKTAŞ yazdı...

"Mutsuz kişi modern vebaya yakalanmış demektir."

Wilhelm Schmid

"İnsanları sürekli mutlu olmaları gerektiğine inandırmış bir çağda yaşamak..." (Schmid, 2025, s.9) böyle başlıyor kitabına Wilhelm Schmid. Bizler muhtemelen havanın sıcak oluşundan, cebimizde istek ve ihtiyaçlarımızı almak için yeterli para bulunmayışından ve öteki gibi olamayışımızdan şikayetçiyiz. Hayatta bize ikram edilen ne varsa verilmesi gerekiyormuş algısıyla bakmaya ne zaman başladık bilmiyorum ancak bunu benimsediğimiz kesin. Schmid'in de dediği gibi: "Modern insanlar, talihten hesapsız ve ölçüsüz taleplerde bulunmaya eğilimlidirler." (Schmid, 2025, s.27)

Gereğinden fazla anlam yüklediğimiz duyguların altında ezilip kaldığımızı tecrübe ediyoruz. Tam olarak bu kısımda bize gereken şeyin mutluluktan ziyade anlam olduğunu söylemek mümkün: "Mutluluk önemlidir ama anlam daha önemlidir." (Schmid, 2025, s.11) zira "İnsanlar bir anlam görürlerse birçok şeye göğüs gerebilir, birçok şeyi alt edebilirler, bir anlam göremezlerse hemen hiçbir şeyin üstesinden gelemezler." (Schmid, 2025, s.59)

Modern çağın trend sorununu on ayrı başlıkta ele almış yazar. Yer yer önemli tespitlerde bulunmuş. Kaderden bir şeyler bekleyip çabalamanın yahut kıyas yaparak kendimizi mutsuz etmenin yanlışlığı ile başlıyor ve okura "Mutluluk her zaman mutlu eder mi?" sorusunu yönelterek yeni bölüme geçiş yapıyor. Bu soru üzerine düşünmemiz gerekiyor çünkü denklemi alt üst edecek bir güce sahip. Eğer mutluluk her zaman iyi gelmiyorsa o halde onu kovalamak boş bir çaba değil midir? Schmid: "İnsanlar, mutsuz oldukları için mutlu olmaya çabalarlar. Mutluluğu bulduklarında da mutsuzluk olmadan yapamazlar. Çünkü mutluluğun zıddına muhtaçtırlar..." (Schmid, 2025, s.27) ve "İnsanların hayatlarına dair huzursuzluk duymaları için bir şeyin onları acıtması gerekir: İşte bunu mutsuzluğa borçluyuz." (Schmid, 2025, s.30) cümleleriyle her iki duygunun da hayatımızdaki gerekliliğini vurgular. Bu durum gerçekten böyledir. Sağlığın kıymeti hastalık olmadan anlaşılamaz, rahatın kıymeti huzursuzluk olmadan bilinmez. Zıtlıklar belli bir dozda hayatımızda bulunması gerekir. Önemli olan elimizden geldiği ölçüde dozu ayarlayabilmekte. Her durumda mutlu olma arzusunu sorgulayan yazar bu duruma "Lüks mutluluğu" adını vererek eylemi "burjuvaca bir çaba" olarak adlandırır. Sonraki bölümde batının psikolojideki olumlu yönleri görme düşüncesini eleştirir. Ve bardak her zaman yarısı dolu veya boş değildir, bazen tamamen boştur diyerek önemli bir noktaya temas eder. Her durumdan güzel bir yön çıkarmak yerine bazen de düştüğümüzü kabullenmek kalkmamız için yerinde bir fırsat oluşturacaktır. Ardından melankoli ve depresyon arasındaki farka değinir Schmid. Burada kavram kargaşamızın bize çok fazla şeye mâl olduğunu söylemeden edemeyeceğim. Temelde yanlış algılayışımız ve duyguyu doğru işleyemememize neden olan bu durum yaşantımızın tümüne etki etmekte ve içinde bulunduğumuz durumları zorlaştırmaktadır. Modern zamanda bir insanın sadece yorgun olması kabul edilebilir bir şey değildir örneğin veya salt üzgün hissetmesine müsaade edilmez ancak hayatta "kabz ve bast" (daralma ve ferahlık) halleri vardır... Dikkat eksikliği ve hiperaktivite söylemi günümüzde çok kullanılmaktadır fakat genel hatlarıyla karşımızdakine odaklanmıyor olmakla bunu yapamıyor olmak arasında fark vardır. Bunda yaşanan durumun sıklığı, yaş ve çevresel etmenler de oldukça etkilidir. Pek çok insan depresyonda olduğunu söyleyebilir ama temelde bir insanın bunu ifade edebilmesi için aynı isteksiz ve baskın ruh halinin iki hafta boyunca devamlı olması gerekir. Anlık değişen bezgin duygu durumu haline ise "melankoli" denir. Depresyonu açıkladığı bölümde Schmid anlam krizine bir kere daha değiniyor: "Mutluluğa erişme çabasındaki ısrar. Anlam yoksunluğunun yol açtığı çaresizliğin bir işaretidir sadece... İnsanlar seziyorlar mıdır tehlikeyi? Çöküşe karşı koyabilmek için çılgınlar gibi mutluluğun peşinde koşarlar, habire mutluluktan dem vurulması bundandır. Böylece başka bir stres meydana gelir, mutlu olma stresi. İnsanlar mutlulukları için her şeyi yapmaya hazırdırlar, bunun tüm kuvvetlerine mâl olduğunu fark etmezler." (Schmid, 2025, s.60) ve sonraki bölümde hayattaki kaybolan anlamı bulmanın ölümün varlığı ve ölümü düşünmek ile daha fazla ikame olacağını açıklıyor.

"Mutsuzlukla Beraber Yaşamak İçin Rehber" kısmında hayatımızdaki birtakım olumsuzluklar ve sıkıntılara bizi geliştiren bir rehber olarak bakabilmekten bahseder: "Birbirlerine aidiyet hisseden dostlar, ilişkilerinden hayatlarını güzelleştiren ve ihtilafları katlanılır kılan bir anlam devşirirler." (Schmid, 2025, s.75) Yazar son iki bölümde melankoli 'ye yeniden temas eder. Duygu durumumuzdaki bu değişim hâli normaldir çünkü: "Buradaki ve şimdideki hayat ne kadar cazip olursa olsun bu dünya ile öteki dünya arasındaki metafizik boşluğun ve bu dünyada kalıcı bir yurt tutamamasının daha çok onu kendine geri çeken, öteki dünyasının sıla hasretini çekiyor olmasının yasını tutar. Melankoli insanın kendi zaman dışı kökenine yabancılaşmasını yasıdır." (Schmid, 2025, s.82) Modern insan ise bu dünyayı yurt tutmaya çalışır gerek pozitivist gerek kapitalist vb. çabalar hep bu çabanın sonucudur. "Fakat bu dünya cennet olmaya inatla direnir." (Schmid, 2025, s.87)

Schmid modern çağın trend sorunundan bahsediyor ve okura, iyi bir problem olabilmesi için, denklemin mutluluğu ve mutsuzluğu birlikte barındırması gerektiğini söylüyor. Denklemi hangi insan çözmeye çalışırsa çalışsın aynı sonuçla karşılaşıyor: Bir ihtimal; mutsuz olmak.

