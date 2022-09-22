Bir Okuma Alıştırma Kitabı: Evlere Sığmayan Macera

Evden ayrılmak, daha cazip ifadesiyle ayrı bir eve çıkmak, orada özgür bir hayat kurmak her ergenin hayalidir ve fakat ergenler bu hayalin ne zaman göze alınabilir olduğunu biraz da olsa kestirebilirler. Aytül Akal "Evlere Sığmayan Macera" kitabında bu hayali biraz erken, ergenlik öncesinde kuran üç arkadaşın macerasını kaleme almış. Kerem, Arda ve Emre kimsenin şikâyetini dinlemeksizin müzik yapabilecekleri bir evde yaşamayı hayal eden kahramanlarımız. Ve bu hevesin peşine düşüp bir kiralık ev aramaya kalkışıyorlar. Arayışları önce Kerem'in ablası Sinem'in oyunlarına malzeme oluyor ama sonra iki kardeş arasındaki ilişkinin olgunlaşmasını da sağlayarak ciddileşiyor. Bu sırada bakmak için girdikleri kiralık bir evde Kerem'in bulduğu kolye onları bir adam kaçırma olayının içerisine çekiyor. Sinem'in beden eğitimi öğretmeninin kız arkadaşının kaçırıldığını öğreniyor ve bu olayla ilgili ipuçlarını takip ederek olayın çözülmesini sağlıyorlar. Bu büyük başarıdan sonra artık ebeveynleri onların kendi başlarına yaşayabileceklerine ikna oluyor ve hiç beklenmedik şekilde üç kafadara bir kiralık ev buluyorlar. Orada kendi başlarına yaşamalarına bile izin veriyorlar. Ama olayın bundan sonrası gayet beklendik bir sona bağlanıyor. Beklendik son dediğime göre merak etmemeniz gerekirdi ama ediyorsunuz değil mi? İşte bize bütün kitapları okutan da bu meraktır ve o ne de güzel bir meraktır.

Aytül Akal yine olağan işleri, olağan ilişkileri, olağan diyalogları doğal halleriyle ama işin içine gereği kadar eğlence, gereği kadar gizem ve biraz da mizah katarak, yeni bir hikâyeye dönüştürmüş. Bu kitabı 9-12 yaş aralığı için bir "okuma alıştırması-okuma ısındırması" olarak niteleyebilirim. Derinlikli okumalardan önce çocuk okuru okumaya ısındıracak kitaplardan. Çok dar bir yaş aralığına hitap eden ve önemli bir görevi üstlenen bu kitaplar aynı zamanda yakalanması en zor grubu hedef alıyor ve dolayısıyla ancak o ele avuca sığmaz muhatabını yakalayıp görevini tamamlayan kitaplar kalıcı olabiliyor. Neyse ki yazarlarımız bu riskli alanı boş bırakmıyorlar ve son dönemde birçok eser verdiler. "Macera" talebi yüksek mezkur okur kitlesine genellikle içerisinde bir cinayet veya en azından cinayet sanısı olan kitaplar sunulmaya başlandı. Oysa yazarımız bu kitabında daha yumuşak ve sevimli bir kurgu içerisinde kalmayı, okurunu şiddet-korku iklimine sokmamayı tercih etmiş. Bu nedenle kitabın uygun olduğu yaş aralığını gönül rahatlığıyla 9-12'ye çekebildim ki yazar diliyle de bunu destekliyor. Özellikle farklı yaş gruplarına uygun çok sayıda eser vermiş yazarların kullandıkları dili kendi kitapları içerisinde kıyaslama imkânı bulduğumuzda bu dil farklarını daha açık olarak hissedebiliyoruz. Bu vesileyle çocuk kitabı yazmaya ilgi duyan yazar adaylarına velut yazarların eser gamlarını yaş kademeli olarak okumalarını tavsiye edelim. Bu okumalar onlara izlemeleri gereken yöntemleri de, geliştirmeleri gereken yöntemleri de, faydalanılası ve sakınılası kullanımları da gösterecektir.

Kitap, yine hedef kitlenin "okur kaçar" özelliği düşünülerek okumayı kolaylaştırmak niyetiyle 14 bölüme ayrılmış ve kapakta renkli, içeride ise renksiz çizimlerle hareketlendirilmiş. Gül Sarı'nın karikatürize tarza yakın sade çizimleri sempatik. Ön ve arka kapaklardaki kabartmalar da artık kitaplarımıza yavaş yavaş yerleşen cinsten, sanırım o belli belirsiz parıltıları kitabın özellikle fuarlardaki kader anı olan, ele alınıp incelendikleri karar anında okurun bilinç altını cezbediyor.

Sonraki baskılara bir düzeltmen katkısı olarak, 79. sayfadaki "benim eğitimi öğretmenim olmadığına göre rahatça ağabey diye seslenebilirim" cümlesindeki yaramaz kaçak kelimenin (okurların verdiği eşkâllere göre o kelime "beden" olmalı) bulunarak yerine konması ve 104. sayfadaki metne göre 105. sayfadaki çizimde adamın ellerinin arkadan bağlı olması (bu saatten sonra metni çizime uydurmak daha kolay olacaktır) gerektiğini not etmiş olayım.

Aytül Akal

Evlere Sığmayan Macera

Çiz.: Gül Sarı

FOM Kitap

2021 Ağustos

160 Sayfa