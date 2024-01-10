Geçtiğimiz yıllarda Kitap Yürekli Adamlar adıyla bir kitap yayınlamıştım. Bugünlerde yine kitaplar üzerine yeni bir çalışmanın içindeyim. Hal böyle olunca Kitaplardan bahseden eski-yeni ne kadar kitap varsa bulmaya, okumaya çalışıyorum. Bu çalışmam sırasında yeni sayılabilecek bir zamanda yayınlanan Bir Ömür Okumak kitabını da alıp bir solukta okudum. Hemen belirtelim ki; okumayı sevdirmeyi amaçlayan, okuduğu kitaplar hakkında okura ipuçları veren güzel bir çalışma.

Hz. Peygamber öğrenmenin sınırını "Beşikten mezara kadar" diyerek ne güzel açıklar. Öğrenmenin yollarından birisi belki de en önemlisi okumak değil mi? Bu yol kitaplardan geçmiyor mu? Kitap okumak hayatımızın bir döneminde moda olarak mı yapılır sadece? Alfabeyi söküp okumaya başladık mı kitabı elimize alırız. Gönül ister ki kitaplarla olan arkadaşlığımız son nefesimize kadar devam etsin. Bu gerçeklerin idrakiyle yazar Fatma Kebire Gündüz kitabına isabetle " Bir Ömür Okumak" adını vermiş.

Kitap deneme tadında bir solukta okunacak kısa yazılardan oluşuyor. Bahaettin Karakoç bir şiirinde "Azıksız çıkma yola" diyordu. Yazarımızın yol azığı, yol arkadaşı da kitaplar. İnsanın yol azığı kitaplar olursa "Uzakları yakın eder kitaplar." (Gündüz, 2017:12) Yazar "Bazı kitaplara bakarken haşmetinden titriyorum adeta." (s.14) derken Osman Gazi'nin Şeyh Edebalı'nın çadırındaki Kuran saygısı canlanıyor zihnimizde. Gündüz, "Niyet Ettim Kitaplarımı Vermemeye" diyor haklı olarak. Biz ödünç aldığı kitaplarla kütüphane kuran devlet adamlarını hatırlıyoruz.

Kitap okurken önyargılarımızdan sıyrılmamız, kitap ve yazarı hakkında peşin hükümlerden kaçınmamız gerekir. Aksi halde istediğin kadar oku, o kitaptan umulan faydayı elde edemezsin. Yazarımız da böyle düşünüyor olmalı ki "Okuduğun kitaptan nasiplenmenin ilk kuralı daha kitaba başlarken yazar ve kitap hakkında yalan yanlış görüşlerde bulunmamaktadır." (s.32) diyor.

"Uyku Kaçıran Kitaplar" yazısını iyi okumalı. Eminim hepimizin uykuları gözümüzden sürgün ederek okuduğu bir kitap vardır. Sizin uykularınızı hangi kitap kaçırdı acaba?

Yazarımız,' Fatma Barbarosoğlu'nun Acı Deniz, Rüzgâr Avı, Cihan Aktaş'ın Ayak İzlerinde Uğultu, Gökhan Özcan'ın Serçe Parmağı, Ali Ayçil'in Yenilgiden Dönerken, Evliya Çelebi'nin Dilinden Kerkük'ü ödünç alan Suphi Saatçi, Ayşe Sevim'in Yazarlar ve Aşkları, dostum Ömer Faruk Dönmez'in kitapları, aynı şehirden olsak da Ankara'yı mesken tutan Mehmet Aycı'nın kitapları, Fildişi Kuyu, Kuyucaklı Yusuf ve Uğultulu Tepeler gibi pek çok kitap hakkındaki düşüncelerini de paylaşmış okurla. Şiir kitaplarını ve dergileri de unutmamış.

Mustafa Yazgan'ın Monark kitabından bahsederken "Peki, biz her seferinde niçin aynı oyuna geliyoruz? Bu kitabı oyuna gelmemek için okumalıyız. Yani düşünüp akletmek için." (s.148) diyor ve bizi Kuran'ın kalbine götürüyor:

"Hâlâ akıl erdiremiyor musunuz?"[1]

Yazarların Ev Hali yazısında "Eşlerinin gözüyle edebiyatçılar" anlatılmış. Peyami Safa'nın eşi Nebahat Hanım "Peyami bir çivi bile çakamaz" diyor. Ziya Osman Saba ne kadar çürük domates varsa getiriyor eve, Faruk Nafiz Çamlıbel, Mehmet Çınarlı, Dilaver Cebeci, Orhan Okay, Osman Yüksel Serdengeçti, Arif Nihat Asya, Necip Fazıl Kısakürek, Halide Nusret Zorlutuna, Cahit Zarifoğlu evde nasıllardı acaba? Kitapta yer almasa da "Ben babanız içerde şiir yazıyor diye çocuklarımı odalarında sessizce ağlattım" diyen kitaplarında "Ömür Hanım" dediği Şükrü Erbaş'ın eşi rahmetli Hatice Erbaş'ı da anmamız gerek.

Yazıyı bitirince bir de bizim eşlerimize sormak gerek; Acep onlar bizim hakkımızda ne düşünüyorlar demeden edemiyorsunuz. Bir Ömür okumak olur da, bir ömrü paylaştığımız eşlerimiz unutulur mu? Biz yazı yazalım, şiir okuyalım diye hayatlarından neleri feda ediyor, ne fedakârlıklara katlanıyorlar kim bilir? Hâsılı kolay yazılmıyor kitaplar. Her kitabın ayrı bir hikâyesi var vesselam.

Aşkla bir ömür okuyanlara, ömrünü kitaplara yoldaş edenlere selâm olsun.

GÜNDÜZ, Fatma Kebire (2017) Bir Ömür Okumak. Beyan yy., İstanbul.

[1] Kuran 36/62,68 Yasin Sûresi.