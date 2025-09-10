Bir Şiir ve Tarihi Bağlamı

Giriş

Şahan Çoker'in Kapı (2024) adlı şiir kitabı Okur Kitap'tan çıkmış. 112 Sayfa bir şiir kitabı. Eğitimci olan şairin üçüncü şiir kitabı olarak edebiyat yolculuğunda çeyrek yüzyılın birikimini okura taşıyor. Önceki kitapları Sarı Ceketli Yalnızlık (2004) ve Hüzün Entarisi (2012). Kitap, aşka, acıya ve hayata derin bir bakış sunan "sesleniş" şiirlerinden oluşuyor. "Ne devrim kurtaracak / Ne ihanet yıkacak / Aşkla kalacak bir ülke çiziyorum" "Yeni camide kıyamete kurulu güneş saati / Ayasofya'da kazaya kalan namazsın" gibi mısralar, aşkın ve toplumsal temaların birleştirildiği, aidiyet ve maneviyat duygularının derinleştirildiği bir bağlam sunuyor.

Kapı, hem biçim hem içerik açısından görece bir derinlik sunma azmiyle çıkan bir şiir kitabı. Şahan Çoker, geleneksel ve modern şiir formlarını bir araya getirmeyi denemiş; aşkı, kültürü ve tarih bilincini birleştirmeye çalışmış görünüyor. Eleştirmen Ali Celep'in de vurguladığı üzere, eser sessiz bir çağrı, bir sesleniş şeklinde ilerliyor; sahne gelenekle modernin ortasında kuruluyor ve Bella karakteri üzerinden kültürel bir analiz sunuyor. Ancak biz bütün kitabı temel almak yerine kitapta bulunan Darbe adlı şiir üzerinden yukarıda yapılan değerlendirmeleri açığa çıkarmaya çalışacağız. Malumunuz şiir muhibbi olduğumuz doğru ancak yakın tarih ve darbeler üzerine epeyce yazabiliriz. Şiir bakımından sürç-i lisan edersek affola. Darbeler bakımından sürç-i lisanımız olursa cemaat halinde darbecilere galiz kelimeler kullanılabilir (Sevabı artsın diye cemaat halinde.).

Darbeler ve Bir Şiirin Aynasında Türkiye

DARBE

I

İçimde bir yılan kıpırdaşıyor / İnce bir zehir

Aha! tam şurama çörekleniyor engerek

Bir kara köpek ürüyor içimde, / Beynimi kemiriyor kurtlar sürüsü

Ne yapmalı bayım, ne yapmalı? / Katlime hazır manşetleri gazetelerinizin

Ve gerekçeleri cunta paşalarının / Ne yapmalı bayım, ne yapmalı?

Aha! işte sizden öğreniyorum her şeyi / Bayım bugün yine çok şıksınız

Bir o kadar da aşağılıksınız. / Tabutluklarda çürüttüğünüz tazemin kokusundan

Tadıyorum şarabın burukluğunu / Mamak'tan, Diyarbakır zindanlarından

Zehirli bir rüzgâr esiyor alnıma / Çocuklar benim çocuklarım

Maraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta / Başbağlar'da katledilen çocuklar

Açlıktan, susuzluktan, sürgünden, işkenceden / Yokluktan öldürülen çocuklar.

II

Darağaçları çakılıyor yine "tak tak" / Çakılmakta her yanımda

Ve zindanlar kuruyor şairin kalbine / Siz şairleri önce asın diyor soysuz

Sonra dağları, dereleri, kuşları / Çünkü şairlerin gözünde nehir

Çiçekleri, yıldızları, ateşi… / Bir köyde toplanmış çocukları / Ve aşkı görür.

Çocuklar benim çocuklarım / Kardeşlerim, arkadaşlarım

Katledilen bütün şairler benim kardeşimdir.

Şairin "Darbe" başlıklı şiiri, şiir diliyle yazılmış bir metin olmanın ötesine geçiyor. Bunu siz olumlu da olumsuz da algılayabilirsiniz. Bu şiir Türkiye'nin darbelerle örülü yakın tarihine tutulmuş bir ayna gibidir. İçerikteki yılan, zehir, darağaçları, zindanlar ve çocuk imgeleri, aslında bu toprakların yaşadığı siyasal travmaların ifadesidir.

27 Mayıs 1960

Türkiye'de demokrasiye vurulan ilk büyük darbe ilk demokrasi deneyiminin hemen akabinde 27 Mayıs 1960 tarihinde gerçekleşir. Demokrat Parti hükümeti, askerî müdahaleyle devrilir. Başbakan Adnan Menderes, bakanlar Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu idam edilir. Bu idamlarla, üç siyasetçi ve millet iradesi darağaçlarında sallandırılır. Şiirdeki "darağaçları" imgeleri, millet hafızasında bu acıyı hatırlatıyor.

12 Mart 1971

Ordu, muhtıra verir ve Demirel hükümeti devrilir. (Şapkasını alır kaçar.) Toplumsal huzursuzluk ve ideolojik çatışmalar bahane edilir. Bu dönem, gençlerin, aydınların ve muhafazakârların üzerindeki baskının yoğunlaştığı yıllardır.

12 Eylül 1980

Şiirin en çok yankılandığı tarihsel bağlamın burası olduğunu düşünüyorum. "Tabutluklar", "Mamak", "Diyarbakır zindanları" ve "çocuklar" dizeleri, doğrudan 12 Eylül acılarını işaret eder. Bu dönemde binlerce genç işkenceden geçer, kitaplar yakılır, düşünceler yasaklanır. Memleketin filizleri olan yetişmiş gençler darağaçlarında asılır. Darbeciler, milleti korkutarak sessizliğe mahkûm etmek ister. Hatta nü ressamı Hırvat Kenan "Anayasaya evet çıkarsa seçime gidilir." Der ve halk yüzde 97 evet oyu verir.

28 Şubat 1997 – Postmodern Darbe

Ülkemizde abd adlı kenefin istemediği bir iktidar vardır. Tabii olarak "bizim çocuklar" ismiyle tesmiye edilen güruh harekete geçer. İrtica, Fadime-müslüm filmleri izletilir halka. Bu esnada 20 civarında banka hortumlanır. Yalnız bu sefer tanklar doğrudan değil, medya ve vesayet üzerinden yürütülmüştür. Başörtülü kızların üniversite kapılarında ağladığı, katsayı zulmüyle imam hatiplerin önünün kapatıldığı, dindar insanlar fişlendiği bir dönemdir. Hatta o süreçte mesleki eğitimdeki sıfırlanma günümüzde bile -daha evvel hiç verilmediği kadar değer verilmiş olmasına rağmen- telafi edilebilmiş değildir. Şiirde geçen "Katlime hazır manşetleri gazetelerinizin" dizesi, 28 Şubat'ın medya destekli baskısının ifadesidir.

15 Temmuz 2016

Abd denen lağım çukuru bu son turda Fetö namıyla bilinen devşirmeleri sahaya sürdü. Bu darbeciler milletin iradesini hiçe sayarak Meclis'i bombaladı, tankları halkın üzerine sürdü, camilerden yükselen selalara rağmen kurşun sıktı. Ama bu defa önceki darbelerden farklı bir şey oldu: Millet sokaklara çıktı, şehit oldu, tankların önünde can verdi. 15 Temmuz, darbeler tarihindeki kırılma noktasıdır. Çünkü millet ilk kez darbeye kendi iradesiyle karşı çıktı, adeta destan yazdı. Şiirin "Aşka bahane olacak bu susuş" dizesi, burada tersine çevrildi: 15 Temmuz'da millet susmadı, susturulamadı.

Sonuç

Bu şiir, darbelerin karanlık yüzünü anlatmaya çalışan bir bireşim olarak şiir-tarih bağlamını oluşturuyor. Şiir bir ağıt değil. Yas tutmuyor. Bir direniş çağrısı. Menderes'in darağaçlarından 12 Eylül'ün zindanlarına, 28 Şubat'ın yasaklarından 15 Temmuz'un şehitlerine uzanan çizgi, milletin demokrasi ve irade mücadelesinin hikâyesidir. Bu şiir geçmişin acılarıyla beraber 15 Temmuz'un gösterdiği umudu da hatırlatıyor. Artık millet susmuyor, iradesine sahip çıkıyor, darbeler karşısında dik duruyor.

Şiirin sosyal tarafı olmak zorundadır. Bu sosyal tarafı şairin zekâtı saymak gerekir.

Çünkü şair, yalnızca duyguların değil, toplum vicdanının da tercümanıdır. Kalemiyle suskunluğa ateş eder. Mısralarıyla karanlığa ışık tutar. Her mısra, halkın sesi olur; her imge, uyanışa çağırır. Şair, yaşanan zulmü unutturmaz, geleceğe dair bir umut inşa eder. Bu şiir de tam olarak bunu yapıyor: şiir, bir tür kollektif hafıza görevi görür. Şair, yeteneğini toplumun yarasına merhem olmak için kullanmalıdır. Şair geçmişin yaralarını gösterirken, milletin direnişini ve yeniden doğuşunu selamlar. Aleyküm selam.

