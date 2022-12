Bir Yürek Burgusu Neye İşaret Eder?

Karşımızdaki birine 'nasılsın' diye sorduğumuzda gerçekten nasıl olduğunu merak ediyor muyuz? O kişinin iyi olduğunu söylemesi gerçekten bir sıkıntısı olmadığı anlamına mı gelir? Her şeye geç kalıyormuşçasına koştur koştur yaşadığımız bu hayatta insanların seslerinden, gözlerindeki ifadeden, mimiklerinden, hal ve hareketlerinden bir sorunu olup olmadığını, bir şeylerden korkup korkmadığını anlayabilmek ne kadar mümkün? Görmeyi/görünür olmayı önceleyen, hakikatle değil gerçeklikle yetinen teşhir toplumunda insanlar, insanın derdini yine insan alır diyerek bir durup dostunun, arkadaşının içinde bulunduğu ruh halini kavrayabilme noktasında emek harcamayı tercih ediyor mu? Ya da anlayabilsek bir şey değişecek mi? 'Acıdan kaçın, olumsuzluklardan sakın!' mottosuyla insanların acıdan, üzüntüden, sıkıntıdan kaçınmaları gerektiğini empoze eden olumluluk toplumunda artık insanlar birbirlerinin derdini dinlemeye ne kadar tahammül gösterebiliyor ki?

İşte Henry James'in usta kaleminden çıkan Yürek Burgusu romanının kapağını kapatırken zihnime üşüşen sorulardan sadece birkaçıydı bu sorular. Stephen King'in "Son yüz senede yazılmış en iyi doğaüstü korku romanlarından biri." olarak nitelediği eser bu noktada günümüz insanına çok şey söylemektedir. Nasıl mı? Gelin birlikte inceleyelim.

Yürek Burgusu Romanına Kısa Bir Bakış

Eserimize geçmeden önce belirtmeliyim ki klasik korku türünde bir eser okumayı bekliyorsanız yanılıyorsunuz; zira eserimiz daha çok psikolojik gerilim tarzında bir eserdir. Bir Noel gecesi buluşup birbirlerine ürkütücü hikâyeler anlatmaya başlayan arkadaş grubu arasından Douglas'ın kız kardeşinin mürebbiyesinin başından geçen ürkütücü bir olaydan bahsetmesi ve nihayetinde de olayı okumaya başlamasıyla –olay kaleme alınmış bir vaziyettedir- biz de yoğun psikolojik öğeler barındıran olayın sayfalarını çevirmeye başlarız. Artık anlatıcımız olayın başkahramanı mürebbiyedir.

Genç, deneyimsiz ama bir o kadar da heyecanlı olan anlatıcımız Bly Malikânesi'nde iki küçük çocuğa –Flora ve Miles- mürebbiyelik yapmak üzere çocukların sorumluluğunu üstlenen amcaları tarafından, hiçbir şekilde rahatsız edilmemesi şartıyla, işe alınır. Daha bu noktada iken bile bir şeylerden kuşkulanmaya başlayan mürebbiye maaşının dolgun olmasından dolayı işi kabul eder ve böylelikle kendisini tahmin dâhi edemeyeceği olayların ortasında bulmasına neden olan ilk adımı atmış olur. Böyle bir başlangıcın ondaki yansımasını şu şekilde ifade edecektir: "Her şeyin bir dizi uçuş ve iniş, yerli yersiz kalp çarpıntılarından oluşan küçük bir tahterevalli olarak başladığını hatırlıyorum." (James, s. 13). Fakat nihayetinde malikâneye geldiğinde etrafın güzelliği ve hem kâhya kadının –aşırıya kaçan mutluluğu gözünden kaçmayacaktır- hem de Flora'nın sıcak karşılaması karşısında bir rahatlama yaşayacak; çocuğun tatlılığı ve sempatik tavırları kuruntularını bir kenara bırakmasına neden olacaktır. Ne var ki bakmakla mesul olduğu diğer çocuk Miles'ın okuldan atıldığını öğrenmesi, çocuklarla ilgili bir sorun olup olmadığı noktasındaki endişelerinin nüksetmesine sebep olur. Onun bu şüphelerinde eski mürebbiyenin gizemli bir şekilde hayatını kaybetmiş olmasının da etkisi büyüktür. Bayan Grose'dan hem bunun sebebini hem de Miles'ın okuldan atılma sebebini öğrenmeye çalışır; fakat tatmin edici cevaplar alamaz. O bu kafa karışıklığı içindeyken Miles'ın gelmesi onun bu endişelerini yeniden askıya almasına yol açacaktır; zira küçük çocuk kardeşi gibi o kadar tatlı ve cana yakındır ki onlarda anormal bir şey olabileceğine kendisi de pek inanmak istemez. Bundan sonraki günlerde mürebbiye, ilk etapta kendisinin de ifade ettiği gibi, bir tahterevalli üzerindeymişçesine, yaşananlar karşısında her ne kadar genç ve deneyimsiz olsa da aşırı dikkati ve beden dili okumaları neticesinde aklından atamadığı şüphe ile çocukların masumiyeti arasında iniş çıkışlar yaşar. Çok yakında bu şüpheleri başka bir boyuta taşınacaktır; malikânenin bahçesinde bir akşam vakti yaptığı yürüyüş esnasında gördüğü siluet (hayalet) artık bu evde, çocuklarla ilgili olsun ya da olmasın, farklı bir şeyler olduğundan emin olmasına yol açacaktır. Öyle ki merakı silueti görünce kapıldığı korkudan bile daha fazladır; zira korkup, çığlıklar atarak kaçmak yerine onu dikkatli bir şekilde incelemeyi tercih eder. İlk etapta Bayan Grose'a bundan bahsetmemeye karar verse de ikinci kez karşılaşması bununla tek başına başa çıkamayacağına karar vermesine sebep olur ve kâhya kadına başından geçenleri anlatır. Bayan Grose'un sorduğu sorular ve bu sorulara mürebbiyenin verdiği cevaplar üzerine kâhya bu siluetin evin beyinin orada yaşadığı dönemde uşağı olan kişiye ait olduğunu söyler; ancak bu kişi hayatta değildir, yani mürebbiyenin gördüğü siluet gerçekten de bir hayalettir! Bu noktada açıkçası kâhya kadının sakin sakin mürebbiyeyi dinlemesi ve dinledikten sonra gösterdiği tepki –ya da tepkisizliği mi demeliyim?- bir okur olarak ziyadesiyle ilgimi çekmişti. Zira birisi karşımıza çıkıp ölü birini, bir hayalet, gördüğünü söylese o kişinin psikolojik olarak bir rahatsızlığı olduğunu düşünürüz. Oysa Bayan Grose oldukça sakindir. Hatta onun bu sakinliğine ve akıl sağlığından şüphe etmemesine mürebbiye dâhi şaşıracaktır. Peki, neden? Bu sorumun cevabına daha sonra yaptığım bir okumada denk geldim. Bu anekdotu kısaca sizlere de aktarmak isterim: "Doğaüstü olguyu açıklamak kavramına, hayaletler dâhil edilerek başlanır. 19. yüzyılda fiziksel bir olgu açıklanır gibi hayalet kulüplerinde bu doğaüstü varlıkları anlatmak amaçlanmıştır. Hatta hayaletlerle evlilikler gibi skandal sayılan hareketlenmeler olmuştur." (Edman, s. 40) Yani o dönemde hayalet görmek normal bir durum olarak karşılanabilmektedir. Anlaşılan odur ki Bayan Grose'da normal karşılayabilenlerdendir. Bu küçük anekdottan sonra eserimize döndüğümüzde ise mürebbiye ve kâhya kadının bu konu ile birlikte başa çıkmaya karar verdiklerini görürüz. Nihayetinde ise mürebbiye çocukların bu hayaletlerden, ki o sıralar sadece eski uşağın değil eski mürebbiyenin hayaleti ile de karşı karşıya olduklarını fark edecektir, haberdar olduklarını; hatta onlar tarafından yönlendirilerek kendine komplo kurduklarını anlar. Zira çocuklar bu hayaletlerden çekinmekle birlikte onlardan kurtulmaya pek de istekli değillerdir; bu yüzden de tüm bunları gizlemek için, ustalıkla, bütün sevimliliklerini sergilediklerini fark eder. Ancak çocukların hesaba katmadıkları bir şey ardır; o "kökenini hakikatte değil gerçeklikte" (İslam Can, s. 73) bulan günümüz teşhir toplumunun bir ferdi gibi davranmayıp görünen gerçeklikle yetinmeyerek hakikatin peşinde koşan birisidir. Olayların arkasındaki o hakikate eriştiğinde de, her şeye rağmen, "Böylesine zarif bir varlığı hiç aşina olmadığı bir garabetle karşı karşıya bırakmak adilik değil miydi?" (James, s. 138) diyerek onları bırakıp gitmeyi düşünmez; çocukların normale dönebilmesi için elinden geleni yapmaya hazırdır. Çabaları bir noktada meyve verecektir; fakat yeterli olabilecek midir?

Sonuç

Günümüz modern toplumunun bileşenleri olarak ifade edebileceğimiz hız, teşhir, olumluluk, şeffaflık gibi nitelemeler aynı zamanda bir kalıp olarak da değerlendirilebilir. Öyle ki hız toplumunda yaşıyorsan hızlı olmalı, şeffaflık toplumunun kurallarını yerine getirmeli, olumluluk toplumuna uyup acıdan, üzüntüden, kederden kaçınmalı ve teşhir toplumunda göstermek/görünür olmak için her şeyi yapmalısın, yani bu kalıplara girmelisin; eğer girmezsen yaptırımlara da katlanırsın! Tüm bu dayatmalar ve algı operasyonları neticesinde kalıplardan çıkan insanlara ait manzara ise içler acısıdır. Her türlü felaketin boş bakışlarla izlendiği, bu da yetmezmiş gibi gösteri toplumunun gösterme/görünür olma diktesi etkisiyle, bir de film sahnesindeymişçesine müdahale etmek yerine kameralarla çekildiği bir çağa şahitlik etmekteyiz. Kaldı ki insanoğlu sadece tanımadıklarına değil tanıdıklarına da kayıtsız kalabilmektedir. Eserdeki mürebbiye misal, ben ne yapabilirim, elimden gelen bir şey var mı acaba diye sormak yerine bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyerek hareket edilmektedir. Bu yüzden bu noktada mürebbiyenin karşılaştığı durum karşısındaki tutumu, çabası meyve verse de vermese de, önem arz etmekte, günümüz insanına çok şey söylemektedir. Zira o, en azından, olaylar karşısında kayıtsız kalmamayı, elinden ne geliyorsa yapmayı tercih ederek bir duruş ortaya koyabilmiştir.

Nihayetinde, yazımızın başında da ifade ettiğimiz üzere insanın derdini alacak, insanın yüreğine dokunabilecek yine insanın kendisidir. İnsanın insan sıcaklığına hasret kaldığı koştur koştur yaşadığımız bu çağda bir durup düşünmenin vakti gelmedi mi? Bedenleri gösteri nesnesi kılmak adına çaba göstermek yerine ruhları sarmalamaya çaba göstermek daha kıymetli değil mi? Umulur ki bu kıymetli eser tüm bu sorular üzerinde tefekkür etmemize vesile olur. Hakkıyla idrak edebilenlerden olabilmek temennisiyle… Doğru sorular hayatımızdan eksik olmasın…

