Birnokta Dergisiʼnin 281. Sayısı Yayımlandı

Haziran sayımızla karşınızdayız. Yine şiirler, hikâyeler, deneme ve değiniler; inceleme, irdeleme yazıları sunuyoruz. Her ay aksatmadan yazdığımız mektuplar gibi de görülebilir her sayımız. "Orda kimse var mı" nidâsı da sayılabilir. İnsana, insanın hakikatine saygı; dünya dediğimiz varoluş sahnelerinden birisine ve orada yaşanılan hayata olumlu bir katkı peşindeyiz. Kendi kendimizle konuşurken, okurun kulağına da bu mahrem alandan bir şeyler çalınsın istiyoruz. Kendi kendine konuşmak her ne kadar akıllı işi sayılmasa da içtenliği bakımından değerli ve içeriği açısından da saf insanî hal olduğundan, duyabilene zaten zor olan hayatta veya bu ıssızda bir ses, bir tutunma gerekçesi olabilir, ya da varoluş gecesine bir ışıkcık düşürebilir (iddialı bir ifade mi oldu ne?). Olur mu, olur.

"İslâm sanatı "güzel" ile "hakikat" arasında tam bir âhengin ve uyumun teminini hazırlayan bir sanattır. Çünkü, kâinatta "güzel" bir "hakikat"tir, "hakikat" ise "güzel"in doruğu. Ve işte buradan başlamak üzere, doruğa doğru çıktıkça varlıkta tüm hakikatlerin buluştuğu tepe noktasında din ile sanat buluşurlar."* Yazıp çizerken güzeller güzeli hakikatin izine düşmüş de oluyoruz. Sözün ileri aşamasında varılası yer ise şurası: Canlardan perdenin kalkması. "Canlardan perde kalksaydı; her canın sözü, Mesih'in sözü gibi tesir ederdi."(Mevlânâ) "Bütün renkler ve sesler ötelerden haberci" ya, o haberin peşindeyiz. Parçadan bütüne, sesten anlama ve "öte"ye doğru bir ruh hamlesi. Bütüncül bakış, duyuş ve düşünüş olmayınca yol tıkanıyor. Akıl da: "Parça buçuk akıldır ki, aklın adını kötüye çıkarmıştır."

Başka nice bin iğva ile birlikte; yapay zekâ vs. İblis efsunlarıyla zihni ve ruhu işgal ve iğdiş edilmeye çalışılan ve insanlıktan çıkarılan insanın yaşadığı hâl ve zemin cehennem değil de nedir? Bu vasatta, tüm yeryüzünün kan ve zulümle dolu olmasına şaşırılabilir mi?

Şarkıdaki gibi;

Artık yeşerecek bir dalım yok

Yağmurlar yağsa da hoş yağmasa da

demiyor, yeşerecek dallar, inanıyoruz.

Siz de inanın:

güzel günler göreceğiz çocuklar

güneşli günler

göre-

-ceğiz

(N. Hikmet)

İnşallah!

Esenlikle.

* Muhammed Kutub, İslâm Düşüncesinde Sanat, Fikir Yayınları, Çev. Akif Nuri