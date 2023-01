Bizi İnsan Yapan Şey: Sevgi

"Aşk hayattır. Hepsi, anladığım her şey, sadece sevdiğim için anlıyorum. Her şey var, her şey sadece sevdiğim için var. Her şey yalnız onun tarafından birleştirilir. Aşk Tanrı'dır ve ölmek, aşkın bir parçası olan benim, genel ve ebedi kaynağa geri döneceğim anlamına gelir."

Leo Tolstoy