Böcek Harikalar Diyarı: Doğayı Keşfe Çıkanlar İçin Bir Başucu Kitabı

Yazar Sinem Dildade'nin kaleminden çıkan ve Cezve Çocuk/Cezve Ansiklopedi tarafından yayımlanan Böcek Harikalar Diyarı, özellikle ortaokul seviyesinde öğrenim görmekte olan öğrencilere yönelik olarak yazılmış ansiklopedik bir kitap niteliği taşıyor. Kitabın samimi ve eğlenceli üslûbu ve ilginç konu başlıkları hemen dikkat çekiyor ve bu atmosfer yoluyla, çocuk okurun kitaba odaklanması sağlanıyor. Çocuk okur, bu kitapla beraber ve eğlenceli bilgiler eşliğinde böceklerin dünyasına doğru keyifli bir yolculuğa çıkıyor.

Böcek Harikalar Diyarı, böcekler hakkında genel bilgilerin verildiği bir giriş bölümünün ardından, Serbest Meslek Erbabı Böcekler, Böceklerin Vücut Bölümleri, Faydalı Böcekler, Haylaz mı Haylaz Zararlı Böcekler ve Böcek Fihristi olmak üzere toplam beş ana başlıktan oluşuyor.

Yazarın çocuk okuru böcekler diyarında sıra dışı bir gezintiye çıkardığı kitabın temel amacının, okuyucunun böcekler hakkındaki algısını değiştirmek, böceklerle ilgili keyifli ve doyurucu bilgiler vermek, çocuk okurda doğaya karşı ilgi uyandırmak ve en önemlisinin de okuyucuyu bilime ve araştırmaya yöneltmek olduğu söylenebilir.

Çocuk okur bu kitapta, faydalı böceklerin sanayiye ve ekonomiye, tekstil ve ilaç sektörüne yaptığı katkıları öğrendiği gibi bunun dışında böceklerle ilgili birçok ilginç bilgiye de ulaşıyor.

Son bölümde, böceklerle ilgili doğa dostu birtakım etkinliklerin önerildiği kitapta, her konu başlığının sonunda yer alan karekod uygulamasıyla eğlenceli ve kalıcı bilgiler edinilmesi sağlanıyor, bu açıdan düşünüldüğünde ise yazar Sinem Dildade'nin, internetle güçlü bir bağı bulunan yeni neslin özelliklerini ve okuma alışkanlıklarını dikkate aldığı görülüyor.

Cezve Ansiklopedi kitaplığının en seçkin kitaplarından biri olan Böcek Harikalar Diyarı, kitap için seçilen başlık yoluyla klasik çocuk kitaplarına yapmış olduğu göndermelerin dışında gayet özgün bir konsepti de bünyesinde barındırıyor.

Birçoğumuzun kütüphanesinde bulunan ve özellikle internetin hayatımızın merkezinde olduğu günümüz dünyasında pek de kullanılmayan ansiklopedilerle, çocuklar ve gençler arasında yeniden bir bağ kurmayı hedefleyen Böcek Harikalar Diyarı, bu amacını büyük ölçüde gerçekleştirmeyi başarıyor.

Çocukları tabiata, araştırma, inceleme ve gözlem yapmaya teşvik eden, onlara doğayla uyumlu bir şekilde yaşamayı öneren Böcek Harikalar Diyarı, geleceğin bilim insanları olarak görmek istediğimiz sevgili çocuklarımıza sesleniyor, yazar kaleme aldığı ve yoğun bir emeğin ürünü olduğu anlaşılan bu eserle birlikte bir nevi bu hayalini ve özlemini dile getiriyor.

Böcek Harikalar Diyarı kitabının en önemli özelliklerinden biri de kitabın "Doğa En İyi Öğretmendir." başlıklı bir projenin uygulanmasına gayet elverişli bir özellik taşıyor olması. Öğrenciler, bu kitabı okuduktan sonra bir doğa kampına götürülebilir ve bu kampta uzmanlar eşliğinde çeşitli bilimsel ve eğlenceli aktiviteler düzenlenebilir.

"Sevgili Dostlarım, doğanın kendi içerisinde ekolojik bir düzeni vardır ve bu düzen tüm canlılar için büyük önem taşır." (s. 7)

"Bizlerin yaşama hakkı olduğu kadar diğer tüm canlıların da yaşama hakkı olduğunu unutmamalıyız." (s. 11)

Özellikle günümüzde, bilim ve teknoloji sahasında inanılmaz gelişmeler olmaktadır. Bilim insanları, yaptıkları bilimsel çalışmalarla her geçen gün dünya medeniyetine katkı sağlamaya ve yön vermeye devam etmektedir.

Türkiye'nin modern dünyada yerini alabilmesi, bilim ve teknoloji alanlarında evrensel değerler üretebilmesi için bilim ve teknoloji sahasında iyi yetişmiş bir jenerasyona ihtiyacı vardır. Ülkemizde bu alanda yapılan başarılı çalışmalar daha da artarak devam etmelidir.

Çocuklarımız ve gençlerimiz tabiata yönlendirilmeli, doğa kanunlarını ve tabiatı okumayı öğrenmelidir. Sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin tabiattan alacakları ilham, onları bilime, araştırma ve gözlem yapmaya sevk edecektir.

Böcek Harikalar Diyarı, her kitaplıkta kesinlikle bulunması, okunması ve okutulması gereken; anne-babaların çocuklarına, öğretmenlerin öğrencilerine gönül rahatlığıyla salık verebileceği kaliteli bir yapıt.

Çocuklarınızı tabiatın kucağına gönderin, tabiat onlara her şeyi öğretecektir.

Hiçbir varlık sebepsiz yere yaratılmamıştır ve ekolojik düzen içerisinde yaratılan her canlının bir var oluş nedeni ve işlevi vardır.

Bütün canlılar, ekosistemin çok önemli ve ayrılmaz birer parçasıdır. Bu canlılardan herhangi birinin bile neslinin yok olması ekolojik dengeye zarar verebilir.

Tabiat, içinde saklı hazineler bulunan büyülü bir dünyadır. İnsanlar tabiata ve dış dünyaya yöneldikçe, evrende ve tabiatta kusursuz bir dengenin kurulmuş olduğunu çok daha iyi anlayacaktır.

Keyifli okumalar dileğiyle…

Böcek Harikalar Diyarı

Sinem DİLDADE

Grafik Tasarım: Altamira Ajans

Cezve Çocuk/Cezve Ansiklopedi Yayınları

Basım Yeri ve Yılı: İstanbul-2022

Baskı Sayısı: 1. Baskı

Sayfa Sayısı: 160 s.