British Book Awards 2024 Sonuçları

British Book Awards, İngiltere'nin en prestijli edebi ödüllerinden birisi olarak biliniyor. "The Nibbies" olarak da bilinen ödüller 1990 yılından beri her yıl veriliyor.

1990 yılında Publishing News editörü Fred Newman'ın başlattığı ödül, 2017 yılından beri The Booksellers tarafından düzenleniyor. Logosu dolmakalem ucu(nib) şeklinde olduğu için Nibbies olarak da adlandırılan ödül her yıl iyi yazar, en iyi kitap, en iyi yayınevi ve en iyi kitabevi ile buluşuyor.

###

###

###

### Yılın Kitabı - Genel: Murdle, G. T. Karber, Souvenir Press

İngiltere'de 360.000 kopyadan fazla satan kitap henüz dilimize çevrilmemiş. Kitapla ilgili Suç ve bulmaca kelimeleri ön plana çıkıyor.

###

###

###

### Yılın Yazarı: Katherine Rundell

Yazar; Rooftoppers (Gökyüzü Çocukları), The Wolf Wilder (Feo ve Kurt), The Explorer (Kaşif), The Good Thieves (İyi Hırsızlar), Impossible Creatures, The Golden Mole: and Other Vanishing Treasure ve Why You Should Read Children's Books (Neden Çocuk Kitapları Okumalıyız) gibi kitaplarıyla biliniyor.

Yazardan "Büyük bir hayal gücüne, ansiklopedik bir bilgiye, canlı ve hareketli bir hikaye anlatımına ve herhangi bir konuyu sıcaklık, zeka ve merakla aşılama yeteneğine sahip bir yazar" olarak övgüyle bahsedilmiş

###

###

###

### Yılın Çizeri: Jamie Smart

Bunny vs. Monkey ve Flember gibi serileriyle bilinen yazarın dilimizde yayınlanmış kitabı bulunmuyor. 20 yıldır yayın sektöründe olan yazarın ilk haftalık çocuk çizgi romanının Sunday Times'ın çocuk eki Funday Times'ta yayınlanlandığı belirtilmiş.

###

### Yılın Kitabı - Kurgu: Yellowface, Rebecca F. Kuang, The Borough Press

R. F. Kuang 1996 yılında Çin'in Guangzhou şehrinde doğmuş. Kendisi 4 yaşındayken ailesi Amerika'ya göç etmiş. Çocukluğu Dallas, Texas'da geçmiş. Yazarın ilk kitabı The Poppy War üçleme halini almış ve Haşhaş Savaşı üçlemesi olarak İthaki Yayınlarınca, Nevgül Güven çevirisiyle dilimize kazandırılmış durumda.

Yellowface kitabı henüz dilimize kazandırılmamış. Kitap, başarısız yazar June Hayward'ın rakibi Athena Liu'nun korkunç bir kazada öldüğüne tanık olup yazarın yayınlanmış son metnini ve kimliğini çalmasıyla gelişen olayları konu ediniyor.

###

###

### Yılın Kitabı - Pageturner: Fourth Wing, Rebecca Yarros, Piatkus

Dördüncü Kanat adıyla dilimize kazandırılmış olan kitap Olimpos Yayınları tarafından Elif Dinçer çevirisiyle 672 sayfa olarak yayımlanmış. Empyrean olarak adlandırılan seride İron Flame ve Onyx Storm kitapları da bulunuyor.

Yazarın hızlı tüketilen aşk kitapları cinsinden çeşitli kitapları da Amerika'da yayınlanmış.

###

###

### Yılın Kitabı - Suç ve Korku: None of This is True, Lisa Jewell, Century

Bir barda tesadüfen karşılaşan iki kadının hayatlarının iç içe geçmesini konu alan None of This is True (Bunların Hiçbiri Doğru Değil) adlı kitabı jüri tarafından "parlak" ve "etkileyici" bir kitap olarak nitelendirilmiş.

Yayınlanmış 21 kitabı bulunan 1968 Londra doğumlu yazarın 4 kitabı daha önce dilimize kazandırılmış.

Kısa listede Harry Potter ile bildiğimiz J. K. Rowling'in Robert Galbraith takma adıyla yazdığı The Running Grave kitabı da bulunuyordu.

### Yılın Kitabı - İlk Kitap Kurgu: In Memoriam, Alice Winn, Viking

Kazanmak için gerekli renkli düğmelere basmış bir yazar ve ilk kitap. Daha fazla yoruma gerek yok.

### Yılın Kitabı - Kurgu Dışı - Anlatı: Politics on the Edge: A Memoir from Within, Rory Stewart, Jonathan Cape

Britney Spears'in "The Woman in Me" ve Prens Harry'nin "Spare" kitabının kısa listede olduğu adaylar arasından Rory Stewart, "dürüst, samimi, karanlık ve komik" anı kitabı Politics on the Edge ile zafere ulaşmış.

Yazarın hayatına bakınca İngiliz koloni mirasını görmek mümkün. İngiliz egemenliğindeki Hong Kong'da doğup, ilk yıllarını Londra, Malezya, Hong Kong üçgeninde geçirip 8 yaşında Dragon School'da yatılı okumaya başlıyor. Okulun mezunları arasında Queen Elizabeth II'nin 10 yıl özel sekreterliğini yapmış olan Christopher Geidt ve çeşitli politikacılar ve ünlü isimler de bulunuyor. Eton College kısmına hiç girmesek iyi olabilir çünkü mezunları arasında İngiltere başbakanları ve Prens William, Prens Harry İngiliz soyluları ve Prenses Diana da bulunuyor. George Orwell, Aldous Huxley, Ian Fleming gibi yazarlar elbette önemli. Tokugawa Iesato gibi Modern Japon tarihi için önemli bir figür ve Tayland kralı King Rama VII'da bu okulun mezunlarından.

Konumuz olan kitap ve yazara dönersek, yazarımız felsefe, siyaset ve ekonomi okuyor. Oxford'da öğrenciyken yaz aylarında Prens William ve Prens Harry'nin özel öğretmenliğini de yapıyor. Bir dönem Başbakanlığa adaylığını koyacak kadar da siyasetin içinde.

Kitap, yayıncısı tarafından "Tavizsiz, samimi ve kara mizahla dolu. Siyasi hayatın zorlukları, saçmalıkları ve gerçeklerinin olağanüstü bir portresi." cümlesiyle tanıtılmış.

### Yılın Kitabı - Kurgu Dışı: Yaşam Tarzı ve Çizimli: Murdle, G. T. Karber, Souvenir Press

Yılın kitabı olarak zaten bahsetmiştik.

### Yılın Kitabı - Discover: Lessons from Our Ancestors, Raksha Dave, Magic Cat

Discover ödülü, özellikle bağımsız yayınevlerinin çalışmalarına odaklanarak, yeterince temsil edilmeyen yazarların kitaplarının sesini duyurmayı hedefleyen bir ödül kategorisi.

"Arkeolog Raksha Dave'in unutulmuş tarihler ve halklar ile arkeolojik buluntuların bize onların yaşam biçimleri hakkında neler söylediğini araştıran Atalarımızdan Dersler kitabı jüriyi etkiledi." cümlesiyle kitap vurgulanmış. Kimberlie Clinthorne-Wong tarafından çizimleri yapılan kitap arkeolojiyi çocuklara sevdirmek gayesini güdüyor.

Böylesi bir niş konu olmasına rağmen kitap Atalarımızdan Dersler adıyla ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık tarafından dilimize kazandırılmış. Özgün hali 64 sayfa ve çizimli kitabın 48 sayfa olarak çevrilmiş olması çizimlerin kitaptan çıkartılmış olabileceği ihtimalini doğuruyor. Kitapta Çatalhöyük'ten de bahsedilmiş olması ülkemiz adına sevindirici.

### Yılın Kitabı - Çocuk - Kurgu Dışı: Brilliant Black British History, Atinuke, Bloomsbury Children's Books

Koyu tenli insanların İngiltere'deki tarihini konu edinen, çizimlerini Kingsley Nebechi'nin yaptığı bir kitap. Ülkemizde muhtemelen hiç yayınlanmayacak.

Yine de kısa listeye kalan Sathnam Sanghera'nın "Stolen History" kitabını ve yazarın, İngilterenin sömürge dönemine odaklanan Empireland ve İngilterenin dünya sömürüsünün sonuçlarına odaklanan Empireworld kitaplarını yayıncıların dikkatine sunmak isterim.

### Yılın Kitabı - Çocuk - Çizimli: Bunny vs Monkey: Multiverse Mix-Up!, Jamie Smart, David Fickling Books

Jamie Smart'a ayrıca yılın çizeri bölümünde değinmiştik.

Kitap için jüri tarafından "ezber bozan" ve "zevk için su katılmamış bir okuma" notları düşülmüş. Yazarın dilimize kazandırılmış kitabı bulunmuyor.

### Yılın Kitabı - Çocuk - Kurgu: Impossible Creatures, Katherine Rundell, Bloomsbury Children's Books

Yılın Yazarı ödülünü de kazanmış olan Katherine Rundell "doymak bilmez hayal gücü ile jüri üyelerini büyülemiş" olmalı ki kitabı bu yönde bir övgüyle taltif etmişler. Yazarın diğer kitaplarının da dilimize kazandırıldığı düşünülürse bu kitabı da yakında dilimizde yayınlanmış olarak görmemiz mümkün. Kitabın yayınlandığı Bloomsbury aynı zamanda Harry Potter ile bildiğimiz J. K. Rowling'in

### Yılın Kitabı - Sesli Kitap - Kurgu Dışı: Strong Female Character, Fern Brady, Brazen

### Yılın Kitabı - Sesli Kitap - Kurgu: None of This is True, Lisa Jewell, Penguin Random House Audio