Bu Dünyaya Okumaya Geldik

Okumak Üzerine VI.

Hayatımızın her anında, her safhasında duyu organlarımızla bize yansıyan; görüntü, koku, ses, tad veya his ile bu dünyaya dair unsurları çeşitli şekillerde okuyarak, zihnimizde işleyerek dünya günlerini tamamlıyoruz. Okuduklarımızı kimi zaman anlamlı bir bütünlük içerisinde zihnimizde işleyerek içselleştirirken kimi zaman da parçalar halinde, zihnimizde farklı parçalarla birleştirerek tümel-tikel, somut-soyut, olumlu-olumsuz gibi yaklaşımlarla tasnif ederek anlamaya çalışırız. Okuma biçimlerimizde biz fark etmesek de mantık biliminin yaklaşımları çerçevesinde bir işlem kendini göstermektedir.

Okumak, doğayı, tabiatı, varlığı, kendini okumasını bilenler için her unsurda bir anlam-hakikat vardır ve bu hakikati-anlamı elde edebilmek için bir arının bal toplamak için gezintiye çıktığı çiçeklerinin hangisinin en verimli olduğunu bilmesi gibidir.

Hayatımızın her safhasında sürekli olarak bir şeyleri okuruz. Son zamanlarda da sosyal medya aracılığıyla resimler okumayı özellikle epeyce arttırmış durumdayız. Resim okuryazarlığı için bir alfabe- bir dil farklı farklı binlerce kelime ezberlemenize de gerek yoktur nasılsa! Resimlerin görüntü kalitesinin-pixellerinin iyi olması, renklerin, sunumun, duyguların, düşüncelerin belirli bir kare içerisinde kurgulanarak vitrinleşmesi olan bu resimler, bazen onlarca sayfada anlatılmak istenilen bir olayı anlatabilmektedir. Ama bu hazır bir veri olduğu için zihinde bunun yansıması kanaatimce kitapta sayfalar dolusu bir anlatımla anlatılanlar kadar etkili olmayacaktır.

Bir resim/fotoğraf ile sayfalar dolusu yazı aynı şeyi anlatabilir mi? meseleye bu yönden baktığımızda hem evet hem de hayır cevabını verebiliriz aslında. Evet, cevabını verdiğimizde örneğin bir çiçeğin fotoğrafı ile bu çiçeğin betimlemesini içeren yazı aynı şeydir denilebilir, ikisi de aynı sonuca eriştirir bizi küçük farklılıklarla. Hayır, cevabını verdiğimizde resim ile anlatılan aslında; donmuş bir zamana akan bir zamanla bakmaktır. Yazıdan bakmak ise akışkan-hareketli bir zamandan yine akışkan-hareketli bir sürece dâhil olmaktır.

Alberto Manguel, Gezgin, Kule ve Kitapkurdu eserinde okuru bir metafor olarak ele almakta, okurluğu farklı boyutlarda irdelemekte, okur olmanın izlerini kitaplarda sürmektedir. Ona göre dünya okunması gerekli bir kitaptır (Manguel, 2021, s. 10). Okuma biçimlerimizi çeşitli bilim dallarının imkânlarını kullanarak farklı bakış, biçim ve usullerde yapabiliriz. Evrenin çok çeşitli anlamlar barındırdığını belirten Manguel, bu anlamlara vakıf olabilmek için de bizim dünyanın kitabını okumamız gerekir. Okumak çeşitli şekillerde eylemsel bir harekettir. Harflerden kurulmuş anlamlar ülkesine dâhil olabilmek için o anlamları bir araya getirecek, o anlamlardan verilmek istenilen anlamı anlayacak bir zihin kapasitesi ile kitaba yaslanmalıyız. Kitabı eline alan herkes bir okur kavramı içerisine dahil olur, kitabın vermek istediği mesaja kısa bir süre de olsa dahil olma biçimi okur olmak için yeterlidir. Bunun sadece iyi ve kötü biçimleri mevcuttur. Tahammül gösterip kitabın tüm mesajlarını baştan sona doğru alabilmeye çalışanlar iyi okur kategorisine girerler.

Peki Kitap Nedir?

Kitabın Tarihi adlı eserinde Albert Labarre, kitaba açıklık getirirken bunu hem resmi mecralarda hem de gayrı resmi mecralarda ne anlamlar taşıdığını ortaya koymaya çalışır. Kitap, yazının icadından sonra çeşitli şekil, biçim ve usullerde ortaya konulmuş, çeşitli şekillerde muhafaza edilmesi beklenilen, bilgi hazineleri olarak devasa yapıları kurmuş, kimi zaman kürsülere, duvarlara asılmış, kimi zaman masalarda genişçe açılmış şimdilerde ise ceplere bile sığmaya başlamış nesnelerdir. Malo-Renault'un 1931 yılında Art dulivre adlı yapıtındaki en eski tanımlardan biri kitabı, "bir arada dikilmiş ve ortak bir kapak içine konmuş basılı defterler" olarak tanımlamış, Grande encyclopêdie ise "bir metnin…taşınır bir biçimde açığa vurulmaya yönelik, yazılı olarak çoğaltılmışı" şeklinde tanımlar. Kitap, genellikle bir meta değeri olarak irdelenmiş, anlamı ise okurların eline geçince büyümüştür. En iyi kitap öncellikli olarak okurun eline geçip okunmuş kitaptır. Kitap en başta harfler bütünlüğüdür. İ.Ö. 9. Yüzyılda Yunanlıların Fenike alfabesini benimseyerek ona eklemeler yaparak yazıyı soldan sağa yazmaya başlamalarıyla bu günkü modern Latin alfabesinin temelleri atıldı. Taşınır bir biçimde elden elde dolaşımı, kil tabletlerden papirüslere, kağıdın dünyada sürümünün artmasıyla katlanmış, dikilmiş ve erişiminin daha artmasıyla kullanım kolaylığı ile kitaplar da yaygınlık kazanmıştır. 6 ile 10 metre uzunluğundaki papirüslerden oluşan tomarlardan, bu günkü forma geçmesi kitap için değişim ve dönüşümün de zamanla ortaya çıktığının göstergesi olmuştur.

Manguel de kitabı tanımlarken kitabın çağrışımdan yola çıkarak onun pek çok şeyi barındırdığını aktarır. Ona göre kitaplar anıların ambarı, zaman ve mekânın koyduğu kısıtlamaları (Manguel, 2021, s. 16) aşmak için bir tür kapsüldür. Kitaplarla hem kendi deneyimlerimizin hem de başkalarının deneyimlerinin farkına varırız, aydınlanır, kimi zaman mutluluk ve avuntu duyarız onlarla kimi zaman da geçmiş, gelecek, şimdi arasında çeşitli bağlar kurarız. Kitaplar kil tabletlerden papirüslere, hayvan derilerinden taşlar üzerine ve günümüzde kâğıda, buradan da elektronik sayfalara doğru kayması, kitabın geçirmiş olduğu değişim ve dönüşümün, bize her daim bir şeyler anlatma isteklerinin bir sonucu olarak okunabilmektedir.

Kitap her halükarda yazıyla oluşturulmuş bir anlamlı bütünlüktür. Barındırdığı düşünleri sembollere yaslar, simgesel işaretlerin hepsi anlam yüklüdür. Bu anlam yüklü simgeler okunduğunda zihnimizde kendilerini açan kapsüller niteliğindedir. Bu simgeler, zihnimize çeşitli anlamlar, kokular, renkler, görüntüler, sesler taşırlar. Şifreli bir hareket biçimidir evvela bu simgeler, bu şifreyi çözebilmek de o şifreyi çözme beceresine sahip okurlar tarafından gerçekleşmektedir. Bu dünyada okuması bilenler için her unsur bir tür kitaptır. Bunu görüp bunun peşinden gitmek Manguel'in tabiriyle; "Dağlar ve vadiler artık bizim sırrını çözmemiz gereken ilahi dilin parçası oldular, denizler ve ırmaklar Yaratıcının sözünü taşıyordu" (Manguel, 2021, s. 17) bize de bu sözleri uygun okuma biçimleri ile okumaktır. Burada da bu sefer okuma biçimleri meselesi çıkmaktadır. Manguel bunu da; "yanıt verilmesi gereken sorulardan biri okurun hangi okumaya ne kadar önem verdiğidir" (Manguel, 2021, s. 21) şeklinde tartışmaya açarak okumanın hem zihinsel hem de fiziksel bir hareket biçimi olduğunu ifade eder. Okumak çünkü belirli bir hareketi de kendisiyle beraber getirir. Ellerin, oturmanın, nefes almanın başın ve gözün çeşitli şekillerde hareket etmesi...okurken çünkü savrulmamak adına sabit bir yerde durmak, o sabitliğin güvencesi içerisinde kitaplarda açılan ülkelere, savaşlarla, olaylara, düşüncelere dahil oluruz. Hareketsizlik içerisinde hareketle okumanın dünyasına dahil olabilir. Bu yüzden belki de "her okur oturduğu koltukta birer Crusoe'dur" (Manguel, 2021, s. 23).