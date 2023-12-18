Büşra Çelik’ten Elma Kokulu Hikâyeler

Sebahat Meraki yazdı.

Büşra Çelik, içinde bulunduğumuz yılın kasım ayında hikâye okurlarına güzel bir müjde vererek ilk kitabı Düşlerinde Elma Kokusu'nu çıkardı.

Kitabın içerisinde toplamda on dört tane hikâye var. Her biri de gerek üslup gerekse konuları açısından bütünlük hâlinde. Buradaki bütünlükten kastım, yazarın belleğimizdeki hikâyeleri, masalları metinlerine taşıyor oluşu. Bu taşıma işlemi ise çok gözle görülür bir şekilde gerçekleşmemekte. Evet, bir metinlerarasılık seziliyor ancak kadim hikâyelerimiz bambaşka insanların yaşamında yeniden sunuluyor.

Hikâyeleri yeniden yazılan bu insanların her biri aslında çok tanıdık. Öyle ki karakterlerin çoğu kendi hikâyesini arayan ya da hikâyesinin içerisinde kaybolan insanlar. Kitap tam da hikâyesinde kaybolanlardan biri olan Kelebek Hikmet ile başlıyor.

Metindeki başkarakter, Hikmet'in annesi çocuğunu doğururken ölmüş, böylece babasıyla baş başa kalan Hikmet aynı zamanda da hasta bir çocuk. Hem bilindik hem de kendine has bir yalnızlığı var karakterin.

Sonraki hikâye olan İnanç Tohumu'nda ise başkarakter hikâyesinin içinde kaybolmuş değil onun zaten hikâyesi bile olmamış, farklı bir kurguyla kurnazca yakalamış bu hikâyesizliği yazar. Tebessüm ettirirken bakın ne insanlar var, demeyi de ihmal etmeyen bir metin.

Kitabın üçüncü öyküsü olan Engereğin Beyazı ise yukarıda bahsettiğim kadim hikâyelerden. Devamındaki metinlerde de elma metaforuna başvuran yazar, zihnimizdeki efsaneleri harekete geçiriyor, yazdıklarına bilindik bir yerlerden de yaklaşmamızı sağlıyor.

Bütün bunları yaparken de kalemini esirgemediğini söylemek mümkün. Hikâyelerinde duygulu bir anlatımı benimsemiş. Öyle ki hikâyelerin oluşturduğu bir diğer bütünlüğün sebebi olarak da yazarın benimsediği bu duygu yüklü yazım tarzı, diyebilirim.

Bu tarzı biraz daha detaylandırmak gerekirse öncelikle dil olarak temiz ve akıcı bir dil sonra da okuyanı dünyasını alacak şekilde romantik bir üslup kullanmış. Ancak bu romantik dil, zorlama değil, belli ki yazarın kalemine özgü bir anlatım, diyorsunuz hikâyeleri okurken. Ve bu anlatım neticesinde de altını çizecek hayli cümle bulabiliyorsunuz, onlardan biri ise, "Bir kara gölge gibi kader başımıza ceviz düşürmek için var." cümlesi.

Yazarın bu cümlesi aslında hikâyeleri hakkında genel bir ipucu da vermekte. Bilindik hikâyelere sahip olduklarını belirttiğim bu insanlar, kaderlerinin kendi üzerinde bir gölge gibi de durduğu insanlar. Bahtsız belki de şanssızlar. Bu bahtsızlığın her insanın kendi yaşamına göre tezahür ettiğini de düşünecek olursak aynı olduğu kadar da farklı hayatlara sahipler. Bu bahtsız hayatın çarpıcı karakterlerinden biri de, Yanık Celal. Hikâyeye de karakterinden yola çıkarak Yanık Celal'in Kırmızı Rüyaları ismini vermiş yazar.

Bu hikâyeye de değinmemin sebebi kitap içerisinde çarpıcı kurgulardan biri olması. Kısa bir metinde neredeyse doğumdan ölüme değin bir hayatı okuyorsunuz. Celal, bir çocuk bir genç sonra Yeter'e vurgun bir koca oluyor. Ardından baba hemen sonra evlatsız kalmış bir baba en sonunda da karısı Yeter'siz kalmış bir koca oluyor. Sonrasında ise aklını yitiren Celal'in yanıklığını, kumaşlardan kendine yeni bir Yeter var ettiğini görüyoruz. Günümüzde kolay tasavvur edilemeyecek kadar derin bir sevda hikâyesi. Ancak yazarın kurguladığı dünyada bu denli derin sevdalar çok da olası. Özellikle bozkır ve sevda temalarını metinlerinde bir araya getirip adeta aşk nostaljisi yaratmış.

Son olarak değinmek istediğim hikâye ise, Ölümü Unutan Balta. Bu hikâye aslında kitabın bütününden ufak da olsa ayrılıyor diyebilirim. Yazar, şaşırtıcı ve büyülü bir kurguyla okurun, kitap içerisinde eğlenceli bir mola vermesini, biraz şaşırmasını ve tebessüm etmesini sağlıyor.

Netice olarak, yazarın Düşlerinde Elma Kokusu, kitabında kurguladığı dünyalar andan sıyrılmak isteyen okurlar için kapı aralıyor. Okur olarak hikâyelerin arasında hem ruhen hem de zihnen yolculuğa çıkıyoruz. Bu durumda yazar yapmak istediğini başarıp bizi o hayattan bu hayata sürükleyerek kendi gerçekliğinin içine çekiyor.

Düşlerimde Elma Kokusu

Büşra Çelik

İz Yayıncılık

90 sayfa