Bûtimar 15 ve 16. Sayıları Yayımlandı, Dergi, Dergihaber

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Bûtimar 15 ve 16. Sayıları Yayımlandı

25.12.2021 09:00 - Dergihaber
Bûtimar 15 ve 16. Sayıları Yayımlandı

Bûtimar 15 ve 16. sayısıyla sizlerle…

Editörden yazısından şöyle söyleniyor: "Bu sayıda dosyanın Sezai Karakoç'a ayrılması için aylar öncesinden yola çıktık. Kendisiyle de bir söyleşi niyetimiz vardı. Ziyaret için randevu bekliyorken ne yazık ki beklenmeyen bir vefat haberiyle sarsıldık. Kendisine rahmet diliyoruz. Edebiyatta ve fikirde bayrağını genç nesillerin taşıması ümidimiz ve duamızdır."

Bu sayı içeriği ise şöyle:

"Kültür-Sanat Ajandam" bölümünü her sayı olduğu gibi yine İrem Ahıskalı hazırladı.

"Hikâye"de Dilanur Demir, Emine Ecran Çeliksu, Esra Bitmez, Vildan Sert, Fatma Ünsal isimlerini,

"Şiir"de Bülent Tokgöz, Müştehir Karakaya, İlker Ateş, Rıdvan Temiz, Ümit Köksal, Oğuz Karasu, Ayşe Sonuvargil, İsmail Canbulat, Mücahit Şahin, Serdar Köse, Dilara Öztaşkın, M. Salih Yurdagül, Hümeyra Yargıcı'yı görüyoruz.

"Okuma Parçası" Leyla İpekçi'nin Leyla'nın Defteri adlı eserinden hareketle oluşturuldu.

"İnceleme" bölümünde Servet Sena Çelik'i,

"Dosya"da Şaban Sağlık, Müştehir Karakaya, Murat Er, Safure Nermin Öz, Zeynep Karaca, Sıddıka Zeynep Bozkuş, Ali Karahan, Münire Kevser Baş, Muharrem Turgut ve Mustafa Uçurum ve Şeyma Subaşı'yı görüyoruz.

"Söyleşi" Şaban Sağlık'la Şeyma Subaşı tarafından yapıldı.

"Hikâyemin Hikâyesi"nde Osman Cihangir Lego Adamı adlı hikâyesinden,

"Şiirlerin Hikâyesi"nde M. Burak Çelik Türkçede Bir Çocuk şiirinden bahsediyor.

"Fragman", Erdem Yayınları'ndan çıkacak olan, Havva Yılmaz ve Meryem Selva İnce'nin yayına hazırladığı Metinlerarasılık Yeniden Yazım ve Adaptasyon adlı eserden alındı. Yazı Gökçe Özder'e ait.

"Yedinci Sanat"a Ayşe Gül Güler ve Cansu Gül katkı sunarken,

"Veda Edenler"de Elif Sönmezışık Doğan Cüceloğlu'ndan, Mahmut Bıyıklı Emine Işınsu'dan bahsediyor.

"Yeni Kitaplar" bölümüne ise Tuba Yavuz ve Rümeysa Kaya katkı sağladı.

Son olarak "Editörün Gündemi"nde Şule Yayınları'ndan Şafak Çelik'e sorular yönelttik.

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 25.12.2021 09:00 - Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 15:43
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Temmuz Dergisinin 59. Sayısı Yayımlandı
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