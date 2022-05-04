Bûtimar Bahar 2022 tarihli 17. sayısıyla sizleri selamlıyor
Bu sayı dergiye katkıda bulunan isimler şöyle:
"Hikâye"de Emine Genç, Hamza Eren Sarıçam, Ceyhun Yağmurlar, Furkan Erdoğan, Abdullah Gündüz, Şeyma Nur Sayar,
"Şiir"de; Kamil Eşfak Berki, Dilara Öztaşkın, Zeki Altın, Handan Altın, Buğse Dinçar, Ali Tacar, Mehmet Akif Baltacı, Hüseyin Tekin, Soner Aydın, Müştehir Karakaya, Cihad Emir, Birsen Balcı, Davut Güner, Seyfettin Enes Ergüven, Kadir Tepe
"Kültür-Sanat Ajandam" İrem Ahıskalı tarafından hazırlanıyor.
Söyleşi" Şeyma Subaşı tarafından şair Ali Emre ile yapıldı.
"Okuma Parçası", Ali Emre'nin Ağu Tasındaki Bal adlı kitabından hareketle oluşturuldu.
"Hikâyemin Hikâyesi"nde Ayşegül Genç, "Kırlangıç Uşağı"ndan bahsediyor.
"İnceleme"de "Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Bir Gül Bu Karanlıklarda Şiiri Üzerine Yapısöküm Girişimi: Gülmek mi Dersin?" yazısıyla Servet Sena Çelik'i görüyoruz.
"Şiirlerin Hikâyesi"nde, Kamil Eşfak Berki, Rachel Corrie şiirinin hikâyesinden bahsediyor.
"Fragman"da Selvigül Kandoğmuş Şahin, yeni çıkacak kitabından bir hikâye ile bizlerle.
"Yedinci Sanat"da, Zeynep Sayman, "Olmak ya da Olmamak" yazısıyla dergiye katkı sunuyor.
"Veda Edenler"de, Elif Sönmezışık Van Gogh'tan, Kamil Büyüker Alaeddin Yavaşça'dan bahsediyor.
"Yeni Kitaplar" bölümünde ise Rümeysa Kaya, Kalbin Arka Odası'ndan, Şeyma Subaşı Sancı'dan, Tuba Yavuz, Nekro Porta'dan, Abdullah Kasay Taylar Güzel Kaval Çalar'dan, Muharrem Turgut ise Boyumu Aşan Ömür'den bahsettiler.
Editörün Gündemi'nde Murat Çelik ve Tuğçe Uzel'e Everest Yayınları bağlamında sorular yönelttik.
Aynı zamanda Ebru Sandıkçı bir fotoğrafıyla dergimize katkı sundu.
Kapaktaki ebru ise değerli sanatçı Hikmet Barutçugil'e ait.
Nice sayılarda buluşmak ümidiyle.
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 04.05.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 11:03