Butimar Dergisinin 20. Sayısı Yayımlandı

Deprem felaketinden sonraki bu ilk sayının sunuş yazısında editör Şeyma Subaşı,

"Şimdi en sevdiğin oyuncağını gönder küçük çocuk. En sevdiğin vazgeçemediğin şapkanı o yaralı kardeşine ver, yaralarını sar ki senin yaran da sarılsın. Senin acıların da uçup gitsin. Kendin için değil ama en çok kardeşin için esenlik dile şimdi…" diyor.

Bu sayı dergiye katkıda bulunan isimlerse şöyle:

"Hikâye"de Hamza Eren Sarıçam, Mustafa Uçurum, Sefa Fırat, Mustafa Söğüt, Yasemin Bahar, Feride Özge Yılmaz, Fahri Alpyürür, Elif Güner, Mustafa Mete,

"Hikayemin Hikayesi"nde Nihan Feyza Lezgioğlu, Kaz Ayağı kitabındaki Yalınayak hikayesiyle siz okurlarla buluşuyor.

"İnceleme"de Necdet Ömer Özer, Oğuz Atay'ın Romanlarında Varoluş ve Bilinçakışı'na değiniyor.

"Şiir"de; Önder Kılın, Muhammed Yakupi, Bilge Karataş, Oğuz Karasu, Necdet Ömer Özer, Mustafa Işık, Lamia Berki, Abdurrahman Yahya Kaya, Zeynep Yıldırım, Dilara Öztaşkın, Berfin Oğurtan isimlerini görüyoruz.

"Söyleşi" Şeyma Subaşı tarafından Mehmet Can Doğan ve Gökhan Ergür ile yapıldı.

"Şiirlerin Hikâyesi"nde, Ahmet Furkan Balta, Son Uygarlık eserindeki bir şiirinin hikayesinden bahsediyor.

"Fragman"da Erdem Yayınları'ndan çıkacak olan Çocuk Edebiyatında Mekan, Doğa ve Şehir kitabı ön planda. Bu bağlamda, Sezanur Sezgin, Mantıku't Tayr'dan Ötelerin Kâşifi Miniko'ya adlı yazısıyla,

"Yedinci Sanat"da, Zeynep Sayman, Kaos adlı yazısıyla bizlerle.

"Veda Edenler"de, Mehmet Güneş, deprem felaketinde vefat eden dostu Abdullah Aslan'dan bahsediyor.

"Yeni Kitaplar" bölümünde Hamza Eren Sarıçam, Yasin Taçar'ın Çatlaklar ve Kusurlar Sayesinde eserine, Kaan Bakan, Ercan Yılmaz'ın Meserret Oteli adlı eserine değindi.

Editörün Gündemi'nde editör Hakan Aydın, İz Yayınları'ndan bahsediyor.

Kapaktaki çizim ise Şule Yavuzer'e ait.

Nice yirminci sayılarda buluşmak ümidiyle.