Butimar Dergisiʼnin 24. Sayısı Yayımlandı, Dergi, Dergihaber

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Butimar Dergisiʼnin 24. Sayısı Yayımlandı

29.07.2025 09:00 - Dergihaber
Butimar Dergisiʼnin 24. Sayısı Yayımlandı

Dergimiz 24. Yaz sayısı ile sizlerle…

İlk günki heyecanla yola devam ediyoruz.

"Hikâye" bölümünde Seçil Çırıkka, Z. Rümeysa Topal, Yasemin Bahar, Mustafa Uçurum, Fadime Türkölmez'i

"Şiir"de Atike Çiçek Atsız, Osman Akçay, Şevval Yılmaz, Mustafa Işık, Oğuz Karasu, İlker Ateş, Süleyman Karaca, Zeki Altın, Pakize Güvenç, Muhammed Fatih Kutlu'yu görüyoruz. Aynı zamanda Suzan Yörük, Katya Belçeva'nın Karton Kutular adlı şiirini çevirdi.

"Hikâyemin Hikâyesi"nde Turhan Yıldırım, Orlando Art Yayınları'ndan çıkan Düşüm adlı kitabının hikâyesinden bahsederken,

"Şiirlerin Hikâyesi"nde Deniz Schwarzwald Beniyok şiirinin hikayesinden bahsetmekte.

"İnceleme"de Büşra Temel, Arzu Binay ve Ercan Eren'in katkılarını görüyoruz.

Bu sayı; söyleşi bölümünde iki misafirimiz var: Değerli yazar Yıldız Ramazanoğlu ve değerli şair Ercan Yılmaz.

"Fragman"da Adem Tekden'in Fabrik Yayınları'ndan çıkacak olan Lütfen Aramızda Kalsın isimli eserinden bir bölüm yer alıyor.

"İlk Kitaplar" bölümünde Hatice Nisan'la ilk kitabı Hoşça Kal Vardiyası üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Aynı zamanda derginin yeni bir bölümü "İlk Kitaplar"

"Editörün Gündemi"nde editör Sevim Sarıçam Erdem Yayınları'nı konu ediniyor.

"Veda Edenler"de Kamil Büyüker, Ahmet Ateş'i anlattı.

"Yedinci Sanat" bölümünde Abdullah Kasay, Burası Cennet Olmalı adlı filme değindi.

"Kültür-Sanat Ajandam" bölümü yine İrem Ahıskalı tarafından oluşturuldu.

"Yeni Kitaplar"da Rabia Aydın Kuşlar ve Geçmeyen Şeyler'e, Emame Akman Harmancı Akrebin Kışı'na, Nazlı Çiftci Miyase Çıkmazı'na, Zeynep Ersöz Çiçeklenmeler'e değiniyor.

Çayırkuşundan bir şarkı böylece devam ediyor.

Sonbahar sayımızda sizi daha da güçlü bir sayı ile karşılayacağız. Dosya konulu bu sayımıza katkılarınızı bekliyoruz. Keyifli okumalar dileğiyle.

Bize ulaşmak için:

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Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 29.07.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 10:11
Etiketler : Dergihaber Dergi butimar dergisi dergihaber fadime türkölmez mustafa uçurum seçil çırıkka yasemin bahar z. rümeysa topal
← Kitaphaber Dergisi’nin Dokuzuncu Sayısı “Hatıra Özel Sayısı” Olarak Yayınlandı

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